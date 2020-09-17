Müjdeeeee (mi): 2. Lig'in en yaşlısı, pazar günkü rakibimiz sarıyer…

Bir sezona daha adım atıyoruz…

Yıllardır yaptığımız gibi rakiplerimizi tanıtmaya ve onlardan haber vermeye devam ediyoruz…

Şanlı Kocaelisporumuz, Allah’ın bana nasip etmesiyle Süper Lig’de Avrupa’da, 1.Lig’de, 2.Lig’de 3.Lig’de, BAL’da yazan biri olarak, 8 yıl aradan sonra 2.Lig’i soluyan ve hatta gelecek yıl artık 1.Lig’de göreceğimize adımız gibi emin olduğumuz Körfezimiz, pazar günü, ezeli rakibimiz ve dostumuz Sarıyer’i konuk edecek…

Rakibin bu sezonki en önemli özelliği, 2.Lig’lerin en yaşlı takımı olmasıdır…

Buyurun okuyun…

28.4 YAŞ ORTALAMASINA SAHİP…

2020-2021 sezonuna yenilenen yönetimi, yeni hocası ve transferleri ile girecek olan Sarıyer, TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'taki 39 ekip arasında 28.4 ile yaş ortalaması en yüksek takım.

Her sezona lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan, fakat uzun yıllardır şampiyonluk hasretini dindiremeyen lacivert beyazlı Martılar, bu sezon öncesi oluşturduğu kadronun yaş ortalaması tartışmalara neden oluyor…

8 TANE 30 YAŞ ÜSTÜ OYUNCUSU VAR

Sancaktepe'den stoper Ozan Tahtaişleyen (35) ile Tarsus İdman Yurdu'ndan Mehmet Cansın Çiçek (27), Osmanlıspor'dan sağ kanat Okan Deniz (26), Nevşehirspor'dan orta saha Savaş Yılmaz (30), Nazilli Belediye'den Fatih Gül (32), Başkent Akademi'den forvet arkası Ömer Bozan (33), Kastamonuspor'dan forvet İlyas Çakmak (32), Artvin Hopaspor'dan forvet Volkan Pala (23), Osmanlıspor'dan sağbek Oğuz Yıldırım (25) ve Gümüşhanespor'dan Mehmet Menderes Önkuzu'yu (33) kadrosuna katan Beyaz Martı, her iki gruptaki yaş ortalaması en yüksek takım oldu. Lacivert beyazlı ekip ayrıca Adem Koçak (37), Ozan Solak (34), Ali Türkan (33), Şaban Özel (32) gibi tecrübeli isimler ile sözleşme yeniledi. Sarıyer'i 27.5 yaş ortalaması ile Ergene Velimeşespor takip ederken, en genç takım ise 19.7 ile Şanlıurfaspor olacak…

PEKALA YETER Mİ ?..

Tabii ki yetmez…

Yaşlı takım demek, çabuk yorulacak ve teslim olacak takım demek değildir…

Tam tersine, tecrübeli ayaklara sahip bir takım demektir…

Yani her an boş bırakıldığında, canınızı yakacak bir takım anlamına gelir…

Hem şimdi daha ligin başında yorgun olmazlar..

Belki 2-3 ay sonra yorgunluk belirtileri gösterirler…

Yani onları pazar günü hafife almak gibi bir lüksümüz yok…

Rahmetli Hayri Kara ağabey bize bu takımdan gelmişti…

Fevzi Açıkgöz kaptanımız bu takımda kaptanlık yapmıştı…

Güvenç Kurtar, bizden sonra bu takımda görev almış ‘Ben takımın başına gelirken puan durumuna bakmamıştım’ demiş ve Sarıyer küme düşmüştü…

Engin Korukır’ın başındayken, olaylı maçta Sarıyer’de karşılaşmıştık ve adamların bayrağını gönderden indirmiş, çevre balkonlardan kafamıza tuğla yağdırtmıştık…

Bir de ünlü Bolulu Titrek Erdem hoca, Sarıyer efsanesiydi ve birkaç kez Gölcükspor’da görevler aldı…

Böyle bağlarımız var Martılar’la…

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İZMİT LİSELİ TARIK AKAN’I ANIYORUZ...

Bendeniz de bir İzmit Liseli olarak şu tarihçeyle gurur duyarım her zaman: 1960 yılların başında Hüseyin Yaşar Üregül isimli emekli albayın yolu İzmit’e düşer. Yaşar Üregül, uzun boyu ve yeşil gözleriyle dikkati çeken oğlunu İzmit Lisesi’ne kayıt ettirir. 966 okul numarası ile kayıt olan delikanlı Tahsin Tarık Üregül, Tarık Akan’dan başkası değildir. Okul sicil kayıtlarına göre 16.11 1962’de İzmit Lisesi’ne kayıt olan Akan’ın okuldan ayrıldığı tarih olarak 19.09.1965 tarihi sicil defterine not düşülür. Anılarımızdaki bir çok filme imzasını atan, yaşam biçimi ve onurlu duruşu ile kalplerinizde ayrı bir yere sahip olan değerli aktörümüzü, aramızdan ayrılışının 4. yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.

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Pekala bizim diğer ünlülerimizden bir kesit okumak ister misiniz ?...

Atıf Kaptan (Ak-Yeşilspor futbolcusu), Hulusi Kentmen, Ajda Pekkan, Demet Akalın, Ahmet Özhan, Sermet Erkin, Sait Faik Abasıyanık, Ragıp Savaş, Mehmet Çevik, Kayahan, Alpay, Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik) ve daha niceleri İzmit'te yaşamıştır... İstanbul'a yakınlık avantajı bu olsa gerek... Tolga Örnek, Havuç (Furkan Kızılay), Özden Örnek paşa, Veysel Kösele paşa, Vali Hüseyin Avni Mutlu, Gökhan Özen ise İzmit doğumludur...

Konuşan fotoğraf:

BEN HÜSEYİN ÇARDAK: Bu transfer dönemi yaktı beni, yok mu soğuk su, bir BARDAK !..

KARİKATÜR:

Efsane spor sözleri:

"Futbol basittir. Zor olan basit futbol oynamaktır”…

-Sarı Fare: Johann Cruyff-