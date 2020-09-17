AKP iktidarı Türkiye’yi felakete mi sürüklüyor?

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 47. Olağan Genel Kurulu önceki gün yapıldı…

Genel kurul sonrasında sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgede pandemi süreci değerlendirildi, emekçilerin haksızlığa uğradığına dikkat çekildi.

Sonuç bildirgesi, Türkiye’nin özeti gibi…

Sonuç bildirgesinin bazı bölümlerini sizinle paylaşmak istiyorum.

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“Laik, sosyal ve hukuk devletinin terk edildiği, eğitimden sağlığa, tarımdan istihdama, tüm sosyal politikalarının, serbestleştirme-özelleştirmelerle tasfiyesinin toplumlardaki yarattığı travmaya, tüm dünyada olduğu gibi şimdi bir de Covid 19 salgınının etkileri eklenmiştir.

Mart ayından bu yana devam eden bu salgın süreci "normalleşme" adı verilen kontrolsüz bir serbestlikle daha yaygın ve daha can alıcı bir şekilde artarak devam etmektedir. Ne yazık ki, yakın bir tarihe kadar bu artışın önünün kesilemeyeceği giderek kesinleşmektedir.

Bu nedenle Kimya ve Biyomühendislerin meslek örgütü Kimya Mühendisleri Odası olarak; salgın sürecinde, tüm emekçiler ve meslektaşlarımız için çalışma yaşamının sosyal devlet ilkeleri gereğince yeniden düzenlenmesini istiyor ve şunları talep ediyoruz.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN TALEPLERİ

• İşyerlerinde salgına karşı bulaşmayı gerçekten ortadan kaldırılacak önlemler alınmalı, Covid-19 tespit edilen işyerlerinde faaliyetler acilen durdurulmalıdır

• Salgın süresince herkesin işi ve geçimi devletin güvencesinde olmalıdır.

• Elektrik, su, doğalgaz faturaları ve vergiler durdurulmalı, tüm yurttaşların temel ihtiyaçları salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır.

• Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları, yurttaşların tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz parasız sağlık hizmeti sunmalıdır.

• Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü ile değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenmelidir.

• İşçilerin ölümü pahasına "çarklar dönecek" ısrarı ile virüs işyerlerinden ve toplu taşıma araçlarından evlere taşımaktadır. Bu uygulamadan acilen vazgeçilmelidir.

• Tüm emekçilere iş ve güvencesi sağlanmalı,

• Hiçbir geliri olmayan yoksullar ve dar gelirli yurttaşlar, emekliler, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

• İşten çıkarmalar yasaklanmalı, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları en az 3 katına çıkarılmalıdır.

TÜRKİYE BİR FELAKETE SÜKÜRLENMEKTE

Kimya Mühendisleri Odası, talepleri sıraladıktan sonra, Türkiye’nin bir profilini çizdi.

Oda’nın değerlendirmesi şöyle;

İstihdam ve çalışanların hakları konusunda var olan bu yakıcı sorunlara ek olarak, yıllardır kamuda Kimya Mühendisi ve Biyomühendis istihdamı sağlanmamaktadır. Meslektaşlarımız özel sektörde ise; istihdam sorunları kayıt dışı ve asgari ücretlerle açlık sınırları dahilinde çalıştırılmaktadır.

-Ülkemizde uygulanan bu istihdam politikalarına karşı meslektaşlarımızın çalışma koşullarının ve taleplerinin etkin takipçisi olacağız.

-Bölgemizde iklim ve gıda krizleri, enerji-hammadde-su kaynaklarının paylaşımı nedeni ile yaşanan savaşlar, savaş bölgelerinde yaşanan yoksulluğun sonucu olan büyük göç/mülteci hareketleri gibi birçok önemli sorun bulunmaktadır.

-AKP iktidarı dış politikada, emperyalizmin bölgemizdeki ülkeleri savaş ve işgallerle yıkıma uğratmasına yandaş olan adımlar atmaktadır. Dış politika emperyalizme bağımlılığın gerekleri ve iç politikada toplumsal muhalefeti etkisizleştirerek iktidarın sürekliliğini sağlamak için baskıcı politikalar uygulayarak, ülkemizi on yıllar boyunca olumsuz etkileyecek bir felaketin içine sürüklemektedir.

-Nerdeyse her gün, politikacılar, gazeteciler, siyasi iktidarın politikasına muhalefet edenler hatta sosyal medyada paylaşım yapanlar, haksız yere sudan gerekçelerle cezaevine atılıyor. Basın açıklamalarına, toplu gösteriye hiçbir şekilde izin verilmiyor, şiddet ve gözaltı uygulanıyor.

-Özellikle kadına yönelik şiddetin ve tacizin her gün yaşandığı ve arttığı ülkemizde kadınların yaşam hakkını koruyan İstanbul Sözleşmesi`nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söylüyoruz.

-Yıllardır devam eden serbestleştirme, özelleştirme ve kuralsızlaştırma, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı, fason ve esnek üretim olguları, ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiştir.

-Plansızca açılan yeni üniversiteler ve mühendislik bölümleri ile mühendislik eğitimi niteliksizleştirilmiştir. Mühendislik mesleği bu niteliksizleşme ve itibarsızlaştırma kıskacındadır.

-İşsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma, örgütsüzlük yayılmaktadır. "Bireysel emeklilik sistemi", "tamamlayıcı emeklilik sistemi" adları altında tüm çalışanların gelecek güvenceleri yok edilmektedir. İşsizlik Sigortası Fonu, sermayeye destek fonuna dönüşmüştür.

-Rejim değişimiyle birlikte demokrasiye aykırı kişi egemenliği, tarihsel olarak geride kalmış bulunan saltanat özlemiyle iç içedir. Sosyal hukuk devleti, Cumhuriyetin kurucu değerleri olan; laiklik, bilim, aydınlanma, çağdaş toplumsal yaşam, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, bütün temel hak ve özgürlükler ayaklar altındadır”

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TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, yukarıdaki tespitleri yaptıktan sonra laik, bilimin ışığında, planlamacı ve kalkınmacı, üreten, sömürüsüz, eşit ve demokratik bir ülkede; barış ve kardeşlik içinde, bağımsız bir Türkiye için mücadelesini kararlıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kimya Mühendisleri Odası, AKP iktidarının hem pandemi sürecini iyi yönetemediğini, hem de ülkeyi iyi yönetemediğini ifade ediyor.

Türkiye’nin gidişatına baktığımızda, içinde bulunduğumuz durumun iş açıcı olmadığını söyleyebiliriz.

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Ekrem Şentürk, avukat olacak

1999’lu yıllarda Kent Konseyi’nde genel sekreterlik yapan, Genç Kocaelililer Derneği yöneticili yapan Ekrem Şentürk, sonrasında İzmir’e yerleşti. Şentürk, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. Siyasi nedenlerle okulu bırakmak zorunda kaldı. 2002 yılında af çıktı. Okula geri döndü. Mücadeleden yılmadı, okuldan mezun oldu. Şimdi İzmir Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajına başladı. 1 yıl staj yaptıktan sonra avukat olacak. Şentürk’e başarılar diliyoruz.

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Şahbendaroğlu’nun ‘Gülizar’ kitabı çıktı

Asker kökenli olan, gazetecilik yapan, sonrasında avukat olan Turgay Şahbendaroğlu, kitap da yazıyor. Şahbendaroğlu, önceki gün son yazdığı ‘Gülizar’ adını verdiği kitabı bana gönderdi. İlginç bir hikayesi var. Okumanızı tavsiye ederim.

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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren önemli karar!

Yargıtay milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Çalıştığı iş yerinde mesaiye geç gelip erken ayrılan işçi, işveren tarafından işten çıkarıldı. İstinaf Mahkemesi iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verdi. Devreye giren Yargıtay ise, işçinin işe zamanında gelmesi gerektiğini belirterek, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu, feshin geçerli nedene dayandığını belirtti. Yani anlayacağınız mesaiye zamanında başlayın, zamanında ayrılın. Yoksa başınız ağrır.

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Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 73'ü çocuklarının konumunu takip etmiyor

Ebeveynler eskiden beri çocuklarının nereye gidip gidemeyeceklerini belirleme konusunda seçici davranırlar. Günümüzde çocuğunuzun nerede olduğunu izlemek için kullanabileceğiniz başka bir yol daha var: Özel yazılımlar yardımıyla konum takibi. Ancak Kaspersky’nin anketine göre Türkiye’deki pek çok ebeveyn bunun farkında değil. Kaspersky’nin “Sorumlu Dijital Ebeveynlik” araştırmasına göre, Türkiye’deki ebeveynlerin %73'ü çocuklarının yerini takip etmiyor. Bunun nedenleri kişiden kişiye değişiyor. Ailelerin % 39'u çocuklarının konumunu izlemeyi hiç düşünmemişken, % 29'u bunu nasıl yapılacağını bilmiyor. Teknoloji sayesinde ebeveynlerin çocuklarının gittikleri yerleri haritada takip etmelerine ve dışına çıkmayacakları güvenli alanlar oluşturmalarına olanak tanıyan yazılımlar çocukların cihazlarına yüklenebiliyor. Bununla birlikte, Türkiye'deki ebeveynlerin %52'si çocuklarının cihazlarına böyle bir yazılım yüklemediklerini söylüyor. Siz de çocuğunuzu takip etmek istiyorsanız, bu cihazlardan faydalanabilirsiniz.