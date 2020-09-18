Kırmızı Siyah bir aşk hikayesi…

Gölcükspor…

1986…

Nazif Kobak teknik patron…

Zekeriya Savaş başkan…

Takımda efsane isimler var…

Pejo Recep…

Yusuf Uzuner…

İlker Yağcıoğlu…

Erdoğan…

Mehmet…

Ve diğerleri…

Bomba gibi bir takım…

Ligde 2 puanlık sistem geçerli…

Takım son iki hafta Ankara deplasmanına çıkacak…

Bir puan alsa bile 2.Lig’e yükselecek (Şimdiki 1.lig)…

Pekala takipçisi kim ?..

Rahmetli bakan Mustafa Kalemli’nin takımı Kütahyaspor…

Kalesinde kim var ?..

Nihat Köksal…

Gölcükspor’un başkanı olan ve aynı zamanda belediye başkanı olan (O zaman yasak yoktu) Zekeriya Savaş, ANAP’lı…

Ülkede Turgut Özal rüzgârları esiyor…

Bakan Kalemli’nin takımı Kütahya 2.Lig’e yükselsin diye çok isteniyor…

Siyasi baskı büyük…

Kocaelispor ise o zaman 1.Lig’de… (Şimdiki Süper Lig)…

O Gölcükspor gidiyor, son iki maçı da kaybediyor ve Kütahyaspor şampiyon oluyor…

Gölcükspor resmen satılıyor…

Hakemler ekmeğimize kan doğruyor…

Siyasete kurban ediliyoruz…

1999 deprem faciasında, dünyanın en ağır yarasını alan Gölcük kentinin sembolü Gölcükspor, ondan sonra kaderine terk ediliyor…

Siyasetçiler ortada yok…

İşte o Gölcükspor, Türkiye liglerinin 35 yıldır 3.Lig’den hiç düşmeyen tek takımı unvanını koruyor…

Kağıtspor…

Petkimspor…

Tavşancılspor…

Karamürselspor…

Gebzespor…

Sapancaspor…

Adapazarıspor…

Beyoğlu…

Beylerbeyi…

Beykoz…

Taksim…

Vefa…

Ve daha niceleri…

Hiç biri ortada yok…

Gölcükspor hala dimdik ve bir kale gibi duruyor…

Kocaelispor bile amatöre düşmüşken, Kırmızı Siyahlılar aşk hikayesini yazmaya devam ediyor…

Gölcükspor ve Yalova’da parlayan Tunahan Akdoğan, Bursaspor’da kaptanlığa kadar yükselip efsane olurken, şimdi geri dönüyor ve memleketinin takımına hocalık yapıyor…

Başkan Hüseyin Çardak da kolları sıvadı…

Sadi Tekelioğlu’nun resmen cephede terk ettiği kahraman Gölcükspor ordusu, yoluna devam ediyor…

Askerlerini Diyarbakır’da terk eden Sadi ‘komutan!’ı ise hiç unutmayacağım…

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Hürriyet ile Gülümse İzmit…

Ne güzel…

Gülen bir kadın başkan…

Leyla Atakan…

Şimdi de Fatma Kaplan Hürriyet…

12 Eylüllere inat, güler yüzlü yönetimler…

Yakışıyor İzmit’e…

Sefa başkan da öyle somurtuk bir insan olmadı hiçbir zaman…

Nevzat Doğan da…

Erenkaya da…

Hele hele ev sahibim Halil Vehbi Yenice de…

İlk kadın futbol kulübü…

Kocaelispor…

Sevda Şen…

Rahmetli Gülay Kurtar ablam…

Gönül Kahraman yengem…

Futbol oynadılar, voleybol oynadılar…

Yüzümüzün akı oldular…

Şimdi de Fatma hanım basketbolda bir efsane yaratıyor…

Tıpkı Brisa, Kağıtspor gibi…

Kocaeli kenti, kadınlar için gerçekten de bir cennettir…

Bunun keyfini çıkarın…

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Yandım anaaaaaam…. İtfaiye yok muuuuuuu ?...

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Efsane spor sözleri:

"Takım içinde karar aldık ve Robben´e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek"…

-Wesley Sneijder-