Koronavirüse karşı sloganlı moda!

Salgınla mücadele için üretilen sloganlı giyim ürünleri adeta yok satıyor.

Pek çok üründe ‘mesafeni koru, ‘elini yıka’, ‘yüzüne dokunma’ gibi mesajları yer alıyor.

Gazeteci Hanife Baş’ın bu konudaki haberi, dikkat çekici. Birlikte okuyalım;

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Koronavirüs salgını sonrasında hazır giyimde yeni moda ‘sloganlı tişörtler’ oldu.

Kadın, erkek, çocuk ve bebek olmak üzere tüm kıyafetlerde koronavirüsle mücadele sloganlarını görmek mümkün.

En yaygın mesajlar ‘mesafeni koru’, ‘yüzüne dokunma’, ‘güvendekal’, ‘evdekal’, ‘eliniyıka’ şeklinde sıralanıyor.

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DeFacto bu alanda en yaygın ürün gamına sahip firmalardan.

DeFacto yetkilileri, kadın, erkek, çocuk ve bebek olmak üzere tüm ürün gamlarında slogan baskılı ürünleri olduğunu belirterek, “Müşterilerimiz hediye alışverişlerinde de slogan baskılı tasarımlarımızı tercih ediyor” dedi.

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2020 yaz sezonu için Güvende Kal Koleksiyonunu hazırladıklarını dile getiren yetkililer, şunları söyledi:

Neler yazıyor?

“Tişört ve maskelerden oluşan koleksiyonumuz ile herkesin bu duygularını ifade edebilmesine olanak sağladık. Sloganlar tişörtten gömleğe, plaj giyiminden dış giyime birçok ürünümüzde yer alıyor. Yaz sezonunda en çok tişört ve plaj giyim, kış mevsiminde ise sweatshirt’lere ilgi yoğun.”

DeFacto’nun koleksiyonu, Türkçe ve İngilizce farklı sloganlardan oluşuyor.

‘Güvende Kal’,

‘Antivirus’,

‘Wash your hands - Elini yıka’,

‘Social Distance Queen - Sosyal mesafe kraliçesi’,

‘I’m at Home - Evdeyim’,

‘Keep Hope Alive - Umudu yaşat’,

‘Do Not Touch Your Face - Yüzüne dokunma’,

‘Social Distance Self Quarantine - Sosyal mesafe self karantina’ sloganları öne çıkıyor.

BU YAZIYI OKUYORSAN MESAFEN ÇOK YAKIN!

Boyner Büyük Mağazacılık yetkilileri ise, salgına karşı uyaran sloganlı ürünleri hakkında şunları söyledi:

“Mağazalarımızda koruyucu ürünler, maske ve siperlikli şapkaların yanında pandemi bağlantılı sloganlı tişörtlerimizi de müşterilerimizle buluşturduk. Tişörtlerimiz ‘Bu yazıyı okuyabiliyorsan sosyal mesafeye uymuyorsun’ mesajı ve yaratıcı tasarımlarıyla içinde bulunduğumuz pandemi döneminde sosyal mesafenin önemine dikkat çekiyor. Kadın ve erkek koleksiyonlarımıza dahil ettiğimiz sloganlı tişörtlerimiz hem mesajları hem de tasarımları ile büyük beğeniyle karşılandı.

Müşterilerimizin talep ve beklentilerini de dikkate alarak kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde farklı ürün gruplarında yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sezonla birlikte yeni ürünleri de koleksiyonlarımıza eklemeyi planlıyoruz.”

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Pandemi süreci, yeni alışkanlıklar kazandırdı…

Bu süreçte yeni sloganlar da ortaya çıktı.

Pandemi süreci uzayınca, sanırım farklı yaratıcı sloganlar ortaya çıkacaktır.

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Evde karantinaya uymayanlar yurtlarda ÜCRETLİ KALACAK

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince, evde izolasyonda olması gerekirken karantina ihlali yaptığı tespit edilen ve yurtlarda karantinada kalacak olan kişilerin bu süre zarfında ne kadar ücret ödeyeceği Valilik tarafından belirlendi. Bu kişiler evlerinde karantina ve izolasyona uymadıkları için zorunlu olarak yurtlara yerleştirilecek ve konaklama, yemek ve temizlik için bedelini ödeyecekler.

GÜNLÜK EN AZ 80 TL

Özel kişisel ihtiyaçları hariç yurttaki genel hizmetler (konaklama, yemek ve temizlik) için belirlenen (KDV dahil) günlük 80 TL bireysel maliyetin ve şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine bir sefere mahsus (KDV dahil) 25 TL eklenerek bu bedeller kendilerinden tahsil edilecek. Bence ceza az, daha fazla olmalıydı.

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Bu yıl kavunlar Karamürsel’den

Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlık hizmetiyle Karamürsel’in İnebeyli Köyü’nde Davutbey cinsi kavunu yetiştiren Metin Benzer, çevre illerin kavun ihtiyacını karşılıyor. Yani karpuzlar Kandıra’dan, kavunlar Karamürsel’den… Afiyet olsun…

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Pandemide birinci dalga bitti mi?

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, pandemiy süreciyle ilgili açıklama yaptı… Pandemide ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını söyledi. İkinci dalganın, birinci dalga kadar tehlikeli olduğunu ifade etti… Kurallara uyulmaması durumunda, ölen kişi sayısında ve vaka sayısında artış olacağını belirtti… Doğrusunu söylemek gerekirse, birinci dalganın bittiğini hissetmedik.

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TikTok zirveden düşmüyor

Ajans Press’in, www.finbold.com verilerinden elde ettiği bilgilere göre sosyal medya uygulamalarının indirilme sayıları belli oldu. Böylelikle son zamanların popüler uygulaması Tiktok diğer sosyal medya platformlarını geride bırakarak Ağustos ayında 44,6 milyon kez indirildi. TikTok’u ikinci sıradan Instagram takip ederken geçtiğimiz ay 38,5 milyon kere indirildiği kaydedildi. Facebook indirilme sayısı ise 22,1 milyon olurken oldukça geride kaldığı görüldü. Araştırma Apple ve Android Store olmak üzere ele alınırken, TikTok’u bu yıl en çok indiren ülkenin 99,8 milyon ile Hindistan olduğunu açıkladı. İkinci sırada ise neredeyse yarısına tekabül eden 45,6 milyon indirilme ile ABD yer aldı. TikTok çıktığı günden itibaren büyüme kat ederken, 72,8 milyon indirilme ile geçtiğimiz Mayıs ayında zirve yaptığı saptandı.