35. yıl… 35. sezon…

Kocaelispor…

Yaşam biçimimiz…

Hele hele son yıllardaki çıkışlarıyla da gönlümüzü fethetti…

İki şampiyonluk yaşadık, bir kez de inanılmaz şekilde Play-Off oynarken elendik…

Kocaelisporumuz ile bugün yepyeni bir sayfa daha açıyoruz…

Ben de Türkiye’de en uzun süreli spor müdürü olarak, yepyeni bir sezonun ilk maç öncesi yazısını yazıyorum…

Tam 8 yıl aradan sonra yükseldiğimiz 2.Lig’de (aslında 3.Lig), ilk maçımızı bu gece oynuyoruz…

Ama biz de pandemi kurbanıyız ve tribünler boş kalacak…

Hatta biz gazeteciler de kısıtlı olarak bu gece maça gidebileceğiz…

Yüreğimiz Kocaelisporumuz ile atacak…

Kocaelisporumun bir kez 2.Lig (şimdiki 1.Lig), bir kez 1.Lig, iki Türkiye kupası, bir BAL ve bir 3.Lig şampiyonluklarını yazmak bana nasip oldu…

Bu yıl da o kadar eminim ki, hiçbir sezon bu kadar iddialı olmamıştım…

Bu sezon 3 veya 4 hiç fark etmez, teknik direktörleri değiştirebiliriz ve yine şampiyon olacağız…

Şampiyonluk yolundaki rakipler…

Hekimoğlu Trabzon…

Manisa FK…

Eyüpspor…

Sancaktepe…

Favori takımlar…

Gümüşhane…

Niğde Anadolu FK…

Şanlıurfa…

Afyonspor…

Zorlanacak ekipler olarak gözüküyor…

Orta sıra adaylarımız ise…

Çorum Fk..

Sarıyer…

Çorum FK…

İnegölspor…

Uşak…

Ergene Velimeşe…

Amed…

Orta sıraların takımı gibi duruyorlar…

Bunları, tabii ki yaşanan sıkıntılar ve yaptıkları transferler nedeniyle söylüyorum…

****

Alper Omurca gururumuz oluyor

Küçüklüğünü biliyorum…

Bundan 5 sene önce, gazetemizin eski binasında tanıdım onu…

Mesai arkadaşımız Feride Omurca’nın oğlu…

Sırım gibi bir delikanlı ve cin gibi bakışları var…

Voleybol oynuyormuş…

Çok hoşuma gitti…

Ama galiba biraz sıkılmış gibiydi…

Bırakacaktı sanki…

Ona öyle bir motivasyon yaptım ki, şimdi milli takımda ve ziraat Bankası’nda oynuyor…

Alper Omurca’nın önlenemez yükselişini yaşıyoruz…

Tebrikler Omurca ailesi…

Sabırla koruk helva olur misali…

***

Haydi bakalım çocuklar…

Bizimkilerin üçü daha bugün sahaya çıkıyor…

Kocaelispor artık lig olarak da ağabey oldu…

Onlar 3.Lig’de, ağabeyleri Kocaelispor 2.Lig’de…

3.Lig 1Grup’ta Belediye Derincespor…

3.Lig 2.Grup’ta Darıca G.B….

3.Lig 3.Grup’ta Gölcükspor…

Bu kentin adı için saha çıkacaklar ve mücadele verecekler…

Her biriyle 35 yıldır anılarım var…

Birçok haberlerini yazdım, maçlarını izledim…

Hepsine gerçekten de can-ı gönülden başarılar diliyorum…

Haydi bakalım çocuklar…

3’te 3 bekliyoruz…

KONUŞAN FOTOĞRAF:

Körfezim bak işte… Hodri Meydan bu sefer yerinde değil…

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

Futbol asla sadece futbol değildir...

-SimonKuper-