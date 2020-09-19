Fulacıklı pazarcılar dertli…

FULACIK; Karamürsel’in İznik sınırına yakın en son mahallelerinden birisi.

Mahalle daha önce köydü…

Fulacık halkı, mübadele ile Yunanistan’dan gelenlerin çoğunluğunu teşkil eder.

Çoğu Selanik muhacirleridir.

Çoğu çiftçi, yetiştirdikleri Ata üzümleri meşhurdur.

Geçimlerini, yetiştirdikleri sebze ve meye ürünlerini Karamürsel pazarına getirip satmakla temin ederler.

Yaşamlarını PAZACILIK yaparak devam ettiren FULACIK’lılar bu aralar dertli mi dertli…

Dokunsanız ağlayacak oluyorlar!

Nedeni?

Karamürsel pazarında kendilerine haksızlık yapılmış olması…

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Pazarcılık yapan, Fulacık mahallesinin (eski köyün) muhtarı Mustafa anlatıyor;

“ Abi, Karamürsel bizi köylü olduğumuz için istemiyor galiba…”

-Neden, ne oldu? diye sorduğunuzda;

-Yıllardır bu pazarda gelir malımızı satarız.

Belediye’ye pazar yeri için ücret ödüyoruz. Pazarcılar Odasının belki de en eski yükümlüsüyüz. Odaya da yılda 300 TL aidatımızı veriyoruz.

Karamürsel’de haftada 2 gün Cuma ve Salı günleri Pazar kuruluyor.

Salı günü kurulan pazar yeri Mehmet Akif Bulvarı’ndan İlhan Çınar alanına alındı.

Bize, Salı pazarında yer gösterildi.

Salı günü Salı Pazarına gelip gösterilen yere tezgah açacağız aaa bi de ne görelim ? bize gösterilen yere bir başka pazarcı tezgah açmış!

Yahu ilgililer burasını bize tahsis ettiler, burası bizim yerimiz dedik ve itiraz ettikse bize ayılan yere yerleştirilen pazarcıyı yerinden oynatamadık.

Üstelik bizi motor iskelesinin yani pazarın en sonuna gitmeye zorladılar.

İnanın getirdiğimiz sebzelerimizi satamadan geri götürdük hayvanların önüne döktük.

Bizi tanıyan müşterilerimiz pazara gelmediğimizi düşünerek (Bizi alıştığı yerimizde göremedikleri için) alışverişe gelmeyince bin bir zorlukla taa Fulacık’tan getirdiğimiz malımız elimizde kaldı.

Bu nasıl bir zihniyet? Biz köylüyüz diye bizi Karamürsel’de istemiyorlarsa söylesinler, biz de bize yakın olan Bursa’nın İznik ilçesine gidip Pazar açalım!

Bize tahsis ettikleri yeri “Burası sizin” diyenler bizim rızamız olmadan başka birine nasıl, niçin tahsis eder?

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Yılların muhtarı Mustafa dertli mi dertli.

Son günlerde Karamürsel’in eski köyleri ve beldelerinden olan Kızderbent’te hava çok gergin.

Kızderbent’te Yalova’da yapılacak barajlar için taşocağı açılmak isteniyor,Kızderbentli üzgün,kırgın ve KIZGIN !

Tahtalı Köyü’nde (şimdilerde mahalle) asırlık gürgen ağaçları kesilmek isteniyor…

Tahtalı’da yaşayanlar isyanda.”Orman işletmesi ormanda rutin temizlik işlemi yapar, yapar ama bunun bi usulü var, yapılacak iş için Tahtalıda oturanlara duyuru yapılması gerekirken hiçbir duyuru yapmadan GÜRGENLİĞE girip sıradan ağaçları kesmek olur mu?

Diye soruyor ve gürgenlerin kesiminde şaibelerden şüpheleniyor!

Pazarcılık yapan Fulacıklılar, pazar yerinde kendilerine akşam verilen yerleri…

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Sabah başkalarına verenlere öfkeli bu keyfi yönetime isyan ediyor,

“Karamürsel, biz köylüyüz diye bizi istemiyorsa söylesinler biz de İznik’te gidip tezgah açalım ! “

Diyerek öfkelerini dillendiriyor…

Huzurun Başkenti Karamürsel’e nazar mı değdi dersiniz ?