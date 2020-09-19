Atatürk çiçeği (Poincettia-Yılbaşı Yıldızı)

Saygıdeğer okuyucularım.

Bu yazımda sizlere Ulu Önderimiz Atamız’ın çok sevdiği ve bu yüzden dünyanın birçok ülkesinde “Atatürk çiçeği” olarak bilinen güzel bir salon çiçeğiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Bütün bitkiler çok güzeldir; hepsinin kendine göre özellikleri ve güzellikleri vardır.

Ancak Atatürkümüz’ün çok sevdiği ve ismi de “Atatürk çiçeği” olunca bir başka özel ve güzeldir. Atatürk çiçeği, Aralık ve Ocak Aylarında yıldız şeklinde tepe yaprakları kızararak güzel bir manzara yapan bir saksı çiçeğidir.

Ayrıca yılbaşında üzerinde çiçeklerinin de açmış olması güzelliğine ayrı bir güzellik katmaktadır.

Bu dönemde Atatürk çiçeğini, en çok görebileceğimiz yerlerde bulundurarak bu güzelliğinden doya doya istifade etmeliyiz.

Atatürk çiçeği, killi kumlu ve gübreli bahçe toprağından hoşlanır.

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Çiçeklenmesi sona ererken suyu kısılarak bitki dinlendirilir bu sırada kök ve dallarında budama yapılır. Yazın haftada birkaç defa su verilir.

Sulama suyuna ara sıra fenni gübre katılır böylece bitkinin gelişmesi hızlandırılır.

Tepe dalları sararmaya başladığı zaman suyu kısılır ve saksı yarı gölgeli az aydınlık bir yere kaldırılır. Böylece kızarmaya yüz tutan yaprakların dayanma süresi uzatılmış olur.

Mart Ayında budanan dallardan çelik yapılarak çoğaltılır.

Hazırlanan çeliklerin kesim yerinden süt rengi ve kıvamında akan özsuyun donması için çelikler bir müddet bekletilir ve ondan sonra dikilir.

Çelik için kesilen dalların içi boş olduğundan sulama sırasında çeliğin açıkta kalan tepesinden suyun kaçarak dalı çürütmemesi için çeliğin açık kısmı balmumu veya uygun maddelerle kapatılır.

Bundan sonra bu şekilde hazırlanan çelikler uygun kaplar içerisindeki nemli kuma dikilirler ve köklerininceye kadar ılık ve nemli bir yerde tutulurlar.

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Atatürk çiçeğinin saksı ile konacağı yer ılıman olmalıdır.

Ayrıca doğrudan güneş ışığı almamalıdır.

Su ihtiyacı olarak İlkbahar’da ve Yazın susuz bırakılmamalı, çiçeklenme sırasında ise fazla su verilmemelidir.

Fazla su çiçeklerinin dökümüne ve çürümelere sebep olabilir ayrıca saksı altlığında da su kalmamasına dikkat edilmelidir.

Atatürk çiçeğinin budaması, İlkbahar’da havalar ısındığında yapılmalıdır.

Bu dönemde bitki üzerinde bulunan çok sık zayıf ve hastalıklı dallar kesilerek temizlenir.

Ayrıca yaşlı bitkilerin dalları topraktan on onbeş santim yükseklikten kesilerek bitkinin taze filizler vermesi sağlanır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...