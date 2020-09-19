Uzmanlardan korkutan rapor: 1 milyar insan yerinden olacak!

Dünya, koronavirüsüyle mücadele ederken, insanlığı bekleyen ekolojik felaketlerle ilgili de çarpıcı bir rapor yayınlandı.

Rapora göre, hızlı nüfus artışı, gıda ve su kıtlığı ile doğal afetler nedeniyle 2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insanın yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabileceği öne sürüldü.

**

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan ekolojik tehlikelerin değerlendirildiği raporda, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara yükselmesi, doğal kaynaklar için mücadelenin artarak çatışmaları körüklemesi bekleniyor.

**

Rapora göre, Sahra Altı Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu gibi tehlike altındaki bölgelerde yaşayan yaklaşık 1 milyar insan 2050 yılına kadar göç etmek zorunda kalabilir.

2019 yılında çevre olayları ve çatışmalardan dolayı 30 milyon civarında kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

‘GELİŞMİŞ ÜLKELERİ DE VURACAK’

IEP’nin kurucusu Steve Killelea, “Bunun yalnızca gelişmekte olan ülkeler için değil, gelişmiş ülkeler için de devasa sosyal ve siyasi etkileri olacak. Kitlesel göç sonucunda gelişmiş ülkelerin çoğuna mülteci akını olacak” dedi.

**

Kuruluş, dünyayı tehdit eden etmenleri iki ana kategoriye ayırdı.

İlki, gıda güvensizliği, su kıtlığı ve nüfus artışı.

İkincisi ise seller, kuraklık, kasırgalar, deniz seviyesinin yükselmesi ve artan ısı gibi doğal afetler.

HİNDİSTAN VE ÇİN’DE SU KITLIĞI

Raporda aralarında Hindistan ve Çin’in de bulunduğu bazı ülkelerin 2050’ye kadar yoğun su kıtlığı tehdidine maruz kalacağı;

Pakistan,

İran, Mozambik,

Kenya ve

Madagaskar gibi ülkelerin ise birçok unsurun bir araya geldiği, mücadelesi zor karmaşık tehlikelerle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

**

Killelea, dünyanın 50 yıl öncesine kıyasla yüzde 60 daha az tatlı suya sahip olduğunu ve gelecek 30 yılda gıdaya olan talebin yüzde 50 artmasının tahmin edildiğini, bunun da çoğunlukla Asya’daki orta sınıfın büyümesinden kaynaklandığını ifade etti.

**

Koronavirüs, dünya düzenini değiştirdi…

Zaten dünya ekonomik çıkmazda idi, korona sonrası daha da çıkmaza girecek…

Türkiye’nin şimdiden önlemlerini alması lazım…

Yeni dünya düzenine ayak uydurmak lazım…

xxxxxxxxxx

İzmit Belediyesi’nde HES Kodu dönemi

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemleri artıran İzmit Belediyesi, HES Kodu Sorgulama sistemine geçti. Kısa bir süre önce belediye girişine yerleştirilen yeni ateş ölçer sayesinde vatandaşlar elini cihaza göstererek ateş kontrolünü yapma imkanına kavuşurken, şimdi de HES Kodu sayesinde risk durumlarını kontrol edebilecek. HES KOD’suz giriş yapılamayacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023’e gönder.

xxxxxxxxxxx

Pandemide birinci dalga bitti mi?

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, pandemiy süreciyle ilgili açıklama yaptı…

Pandemide ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını söyledi.

İkinci dalganın, birinci dalga kadar tehlikeli olduğunu ifade etti…

Kurallara uyulmaması durumunda, ölen kişi sayısında ve vaka sayısında artış olacağını belirtti… Doğrusunu söylemek gerekirse, birinci dalganın bittiğini hissetmedik.

xxxxxxxxxxx

Oy ve Ötesi’nden salgın ve seçimler

Türkiye'de seçimlerin şeffaflığı ve denetlenebilirliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi'nin, koronavirüs salgınıyla ilintili olan ancak çok fazla gündeme gelmeyen konuları tartışmaya açmak üzere hazırladığı podcast serisi Podcast-19'un yeni bölümünde “salgın ve seçimler” konusu masaya yatırılıyor.

Hacettepe Üniversitesinden Siyaset Bilimci Prof. Dr. Emre Toros'un yer aldığı seçim konulu yayınların ilkinde, “salgın döneminde seçim yapılacak olursa, dikkat edilmesi gereken konular” ele alınıyor. Seçim konulu özel bölümlerin ikincisinde ise salgın gerekçesiyle seçim yapılmaması durumu tartışılacak.

Podcast-19 yayınlarının “salgın ve seçimler” dâhil olmak üzere tüm bölümlerine oyveotesi.org adresinden veya Spotify, Apple Podcasts ve SoundCloud mecralarından ulaşılabiliyor. Salgın ve seçimler konulu bölümlerin ilkini dinlemek için: https://oyveotesi.org/oy-ve-otesi-podcast-19-ozel-bolum-salgin-ve-secimler-1/... Siz de bu bölümlere girerek görüşlerinizi yazabilirsiniz.

xxxxxxxxx

Kırtasiyecilerden zincir marketlere tepki

Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı.

Eğitimin başlamasıyla veliler kırtasiye ürünlerini alabilmek için zincir marketleri tercih etti.

Velilerin, kırtasiye ürünleri için marketleri tercih etmesine, kırtasiyeci esnafı tepki gösterdi.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, "Biz yıllardır aynı şeyi vurguluyoruz; kırtasiye kırtasiyeciden alınır." dedi.

Hani derler ya, “ekmeği ekmekçiden al, beş kuruş da üste ver”…

Helvacıoğlu da, bir nevi vatandaşlara bu sözü hatırlatıyor.

Xxxxxxxxx

Türkiye'de beklenen yaşam süresi 7 ay uzadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de yaşam süresinin 5 yıl öncesine göre 7 ay daha uzadığını açıkladı. TÜİK’e göre 2015 yılında 78 olan ‘Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi’ 78.6 yıla çıktı.