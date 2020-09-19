BALKAN TÜRKLERİ KİMDİR?

Yanılmıyorsam “açılım süreci”ne tekabül eden dönemlerdeydi…

Türkiye’de bu sürecin işleyişi ile ilgili endişelerini dile getirenlere karşı bazı yazarların “dağdan gelip bağdakini mi eleştiriyorsunuz” minvalinde yazıları söz konusu olmaya başlamıştı.

“Dağdan gelip bağdakini eleştirenler”den maksat ise Balkanlar’dan gelen Türklerdi.

Fazla “milli” bulunan tepkileri yadırganmış, “size ne oluyor” tarzında söylemler seslendirilmeye başlanmıştı.

Bu vatanı “sahiplenmeleri” tuhaf karşılanır olmuştu.

Şimdi Suriye politikasını eleştirenler üzerinden benzer bir söylem geliştirilmeye başlandı.

Suriye’den gelenler ile Balkanlar’dan gelenler mukayese edilerek, nüfus politikasına yönelik endişelere “bir şey olmaz” denmeye çalışıldığına şahit oluyoruz.

Bilerek mi yapılıyor bilemiyorum.

Ki öyleyse gerçeği çarpıtmak gibi bir “ahlaksızlık” anlamına gelir.

Bilmeyerek yapılıyorsa, bilerek yapılmasından da vahim bir durum olarak görüyorum.

Zira bu durumda, bu mukayese, bunu yapan “uzmanların (!)” ya da “gazeteci yazarların (!)” cehaletlerine dayanıyor demektir.

Her iki durumda da vay halimize!

Haklı çıkmak için gerçeği çarpıtan zalim değildir de nedir?

Gerçeği çarpıtarak menfaat elde edenin elde ettiği menfaat kendisine haram değil de nedir?

Bu hususu Allah’a ve vicdanlarına havale ederek belirtmek isterim ki:

Büyük kısmı evlad-ı fatihan olan (bir zahmet manasını araştırsınlar) Balkan Türkleri, Osmanlı döneminde kaybedilen vatan topraklarından Anadolu’daki vatan toprağına gelmiş;

Bu vatanın kurtuluşu için savaşarak şehit vermiş;

“Bu vatan bölünmez” iddiasının, gereği yapılmadığı takdirde nasıl da boş bir iddia olduğunu, yaşadıkları toprakların kaybı ile tecrübe etmiş;

Bu nedenle olsa gerek, Türkiye’de “romantizm” ile ortaya atılan her türlü temelsiz politika ve strateji hususunda, “vatanın toprağının bölünmemesi” için gösterdikleri sert tepkilerle dikkat çeken Türk vatandaşlarıdır.

Vatan algısı “oturma süresi” ile şekillenmemiş;

Kader birliği yaptığı kardeşlerinin bulunduğu her yeri vatan gören;

Bu vatanın selameti için çalışan herkesi de ait oldukları Türk milletinin parçası olarak kabul eden vatan evlatlarıdır.

Vatana geldiklerinde, bu vatanın evlatları olarak, ne dil, ne kültür ne de mefkure farklılığı yaşamışlardır.

Çünkü “farklı” değillerdir.

Dolayısıyla, dün açılım bugün Suriye politikasını savunmak adına bu vatan “aidiyetlerinin” sorgulanmasına izin vermeyecek derecede tarih ve milli şuur bilincine sahiptirler.

O nedenle “kimlikleri” hususunda birilerinin kafaları karışık olsa da kendilerininki oldukça nettir.

Göç politikalarını Balkan Türklerinin kimlikleri üzerinden temellendirmeye çalışan tüm ilgililere duyurulur…