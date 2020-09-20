Fakir öğrenciler katlediliyor, kimseden ses yok!

Sevgili okurlarım, bugünlerde eğitimde tam bir “katliam” yaşanıyor.

Fakir öğrencilerin katliamı…

“Katliam”, biliyorsunuz “topluca öldürme-toplu kırım” demek.

Fakir öğrenciler de “toplu kırım”la karşı karşıya.

Nasıl mı?

Anlatayım…

Yeni ders yılı başladı.

Eğitim, “uzaktan” yapılıyor.

“Uzaktan eğitim” için ne gerekiyor?

İnternet, bilgisayar veya televizyon…

Bir öğrenci bunlara sahipse, sorun yok.

Belirli merkezlerden yayınlanan ders programlarını izleyebiliyor.

Ya yoksa?

Her öğrencinin evinde “internet” var mı?

Yok!

Her öğrencinin evinde “televizyon” var mı?

Yok!

Her öğrencinin evinde “bilgisayar” var mı?

Yok!

Çünkü internete, bilgisayar ve televizyona ancak ekonomik gücü yerinde aileler sahip olabiliyor.

Durum böyle olunca da, bugünlerde zengin ailelerin çocukları “uzaktan eğitime” katılabiliyor, fakir ailelerin çocukları ise katılamıyor.

Yani yeni ders yılının başlaması, fakir aile çocukları için bir anlam ifade etmiyor.

Onlar, “uzaktan eğitim derslerini” izleyemiyor.

Onlar kör, onlar, sağır, onlar dilsiz!

Öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını göremiyorlar…

Dersleri dinleyemiyorlar…

Sorulara cevap veremiyorlar, görüşlerini açıklayamıyorlar…

Yani onlar “resmen” öğrenci sayılıyorlar, ama fiiliyatta öğrenci değiller.

Öğretmenini dinleyemeyen, verilen derslerin tek cümlesini bile duymayan öğrenciye “öğrenci” demek mümkün mü?

İşte “Fakir öğrenciler katlediliyor” demem bundan!

Eğitim sistemimizde zaten eşitsizlik vardı, “uzaktan eğitim”in iyi düzenlenememesi bu eşitsizliği iyice derinleştirdi.

Katledilen öğrenci sayısı kaç?

Evinde internet, bilgisayar ve televizyon bulunmayan öğrenciler, bence eğitim yönünden katlediliyorlar.

Bunların sayıları ne civarda acaba?

Geçenlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı:

*3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet yok.

*754 bin 429 öğrencinin evinde ise televizyon veya bilgisayar bulunmuyor.

Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenleyerek bu bilgileri paylaştı, hükümet tarafından da herhangi bir yalanlama veya “karşı bilgi” gelmedi.

Demek, açıklamada verilen bilgiler doğru.

4 milyona yakın öğrenci, tam anlamıyla devre dışı!

Katledilen öğrencilerin kaçı Kocaeli’nden?

Bugün, özel okullardan sonra resmi okullar için de yeni ders yılı başladı.

Merak ediyorum, ders yılı yaklaşırken ilimizdeki öğrencilerin durumu “internet, bilgisayar, televizyon” yönünden araştırıldı mı?

Acaba Kocaeli’nde kaç öğrencinin evinde internet yok?

Kaç öğrencinin evinde bilgisayar ve televizyon bulunmuyor?

Araştırıldıysa, gerçeklerimiz ne, biz de bilelim.

Araştırılmadıysa, büyük ihmal!

Geçen yıllarda her ders yılı başlangıcında, öğretmen ve derslik eksiğimiz varsa, bunlar açıklanırdı.

Ama bu pandomi döneminde öğretmen ve derslik eksikliğinin eskisi kadar önemi kalmadı.

Bu yıl madem çoğunlukla “uzaktan eğitim” yapılacak, evlerde internet, bilgisayar ve televizyon bulunup bulunmaması önemli.

Ama gördüğüm kadarıyla kent yönetiminde böyle bir hazırlık yok.

Varsa da biz bilmiyorsak, bilgi vermeyenlerin eksikliği…

Tamam, Kocaeli ekonomik yönden dinamik bir şehir!

Bu kentte yaşayanların gelir düzeyleri, Anadolu kentlerinde yaşayanlara göre daha yüksek.

Ama bu, Kocaeli’nde her evde “internet, bilgisayar, televizyon” vardır anlamına gelmez.

Mutlaka, ama mutlaka; internet, bilgisayar ve televizyonu bulunmayan, bu nedenle de uzaktan eğitimi izleyemeyen epey sayıda öğrencimiz vardır.

Bu sayı zaman kaybedilmeden kamuoyuyla paylaşılmalı ve sorunun çözümü için çalışmalar başlatılmalı.

Bu kadar dernek, bu kadar vakıf, bu kadar meslek odası, bu kadar sanayi kuruluşu ne güne duruyor?

Sonra belediyelerimiz…

Böyle bir dönemde, hiç olmazsa kentimizdeki fakir öğrencilerin eğitim yönünden katledilmelerine göz yummamalıyız.

Konuyu izlemeye devam edeceğim.