Büyükşehir Belediyesi, otogardaki köpeklere neden sahip çıkmıyor?

Sokak köpekleri sorunu, ilimizin birçok yerinde yaşanıyor…

Özellikle de Yahya Kaptan Mahallesi’nde, bu sorun sıklıkla yaşanıyor.

Önceki gün İzmit Otogar’dan birisi aradı.

Otogarda, yaşanan bir köpek sorunuyla ilgili bilgi verdi.

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“Mesut Bey.

Geçtiğimiz hafta otogarda bir köpek yavruladı.

8 yavru dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi’ni aradık.

Gelin bu köpekleri götürün, sahip çıkın dedik.

Birçok kez aramamıza rağmen, oralı olmadılar.

Telefonumuzu alıyorlar, biz sizi arayacağız diyorlar.

Ne gelen var, ne giden…

Bu köpekler buradan alınmayınca, iki yavru köpek, arabaların altında ezildi.

İçimiz yandı.

6 yavru kaldı.

Lütfen siz de bu konuyu dile getirin, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gelip kalan bu yavruları alıp götürsünler.

Böyle giderse, diğer yavrular da arabaların altında kalacak ve ölecekler.

KÖPEKLERDEN KAÇAN KIZ ÇOCUĞUNUN BACAĞI KIRILMIŞ

Köpek sorunu sadece burada değil, Yahya Kaptan Mahallesi’nde de yaşanıyor.

Maalesef köpekler bu mahallede sürü halinde cirit atıyorlar.

Geçen hafta yeni yapılan Gülümse Kafe’nin önünde köpekler 16-17 yaşlarında bir kız çocuğuna saldırdılar, çocuk köpeklerden korkup kaçarken, yola fırladı, bu esnada araba çarptı.

Kız çocuğunun bacağı kırıldı.

Daha büyük bir kaza da olabilirdi.

Kız kafasına darbe alsaydı, sonuç felaketle sonuçlanabilirdi.

Bir köpek değil, iki köpek değil, 15-20 köpek aynı anda dolaşıyorlar.

Bölge halkına korku salıyorlar.

DERİNCE ESTON SİTELERİ

Nasıl ki Yahya Kaptan Mahallesi’nde sokak köpeği sorunu var, aynı sorun Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan Eston Siteleri’nde yaşanıyor.

Akşamları saat 8’den, 9’dan sonra sürü halinde geziyorlar, herkes korku içinde.

Bazen de arabalara saldırıyorlar, sürü halinde ormana doğru gidiyorlar.

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Belediye yetkililerine sesleniyorum, lütfen bu sokak köpekleri sorununu halledin.

Bu sorun halledilmezse, ileride daha vahim sonuçlar alınabilir”

CAMİ İMAMINA DA SALDIRMIŞLARDI

Gazetemizi arayan vatandaşın görüşlerini yukarıda size aktardım.

Özellikle İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’nde sokak köpekleri ile ilgili sık sık sorunlar geliyor.

Yahya Kaptan Mahallesi’nde 6 yıl önce meydana gelen olayda sokak köpeklerinin tehdit ettiği Yahya Kaptan Cami imamının ve görevlilerinin, sabah ezanı için camiye gitmek üzereyken birkaç defa köpekler tarafından yolunun kesildiği öğrenildi.

Cami imamı, sokak köpeklerine karşı yolunu değiştiriyormuş…

Anlaşılan Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki sokak köpekleri sorunu gündemdeki yerini epeyce koruyacak.

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İYİ YAŞAM MARKASI’ ödülü Pınar Süt’ün oldu

Nielsen araştırma merkezi tarafından tüketicilerin yaşam tarzına ve tüketim alışkanlıklarına odaklanan ‘’Good Life Brands’’ ödüllerinde Süt ve Süt Ürünleri Sektörü’nde Pınar Süt ‘İyi Yaşam Markası’ ödülüne layık görüldü. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “47 yıllık yolculuğumuzda tüketicilerimize, müşterilerimize ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Türkiye’nin tanıdığı Pınar Süt’ü bu başarısından dolayı kutluyoruz.

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Yılsonu dolar kuru beklentisi 7.60 oldu

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En çok eğitim sektörü zarar ediyor

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