2.Lig’in en yaşlı takımı bizi 10 yaş ihtiyarlattı…

80’lerde Müjdat Güvenç, Keloğlu, Mahir, Kamil…

90’larda Saffet, Bülent, Yalçın, Melih, Mirko, Dabro…

2000’lerde Lazarov, Aleks, Serdar ve diğerleri…

2010’larda Murat Hacıoğlu, Cesar, Bitli Sırp’lar…

Ve 2020’ler…

Cerem, Bayram, Bahattin ve bizim eskiler…

Sarıyer ile maça böyle başlıyoruz..

İbodayyy coşkusundan uzak, Çağrı Arslan kalitesinden iyi, ama onun kadar ruhu olmayan misli.com’dan maçı izliyoruz…

Sarıyer sıkı başlıyor…

7…

8…

20…

Anaaaaaa…

Kalecimiz Bayram Olgun kalede devleşiyor, Sarıyer “İlk gol benden gelecek’ diyor…

Allah’ın sevgili kuluyuz…

Defans içler acısı haldeydi…

Bayram ilk yarım saate damgasını vurdu…

Defans rezaletti…

Hababam Sınıfı gibi 3,5 atmaya başladım…

Yusuf…

Yusuf…

22…

Sarıyer yine kaçırdı…

Bizimkiler seyrediyor…

Sarıyer oynuyor…

Ara sıra Bahattin’e uzun mektuplar gönderiliyor…

Ama okuyan kim ?..

1-2-3…

Her bölge Sarıyer’in elinde…

Martılar kanatlanmış, sağdan soldan kaleyi abluka altına almış durumda…

İlk yarım saat öyle geliyor…

Şairin dediği gibi…

Kendi yurdumuzda garibiz, kendi yurdumuzda parya…

Bir gece önceki Gökdeniz’e bak...

Bir de bizim dünkü takıma…

40’ından sonra azanı, teneşir paklar derler ya, biz de 40’tan sonra biraz hareketlendik…

Teneşirlere razıydık yeter ki gol atalım, ama sonuç, 45 dakikada sıfır…

İlk yarının özeti şuydu…

Beceriksiz Sarıyer...

Ne yaptığını bilmeyen Alman masalındaki “Bremen Mızıkacıları”nın oluşturduğu kaka-fonik bir Kocaelispor…

Neyse ki, devreyi bir gol bile yemeden geçtik…

Ekran başındaki on binlerce Kocaelili adeta saç baş yolmuştur sanırım…

Bayram Olgun…

Ötekiler enine dolgun…

İkinci yarı öncesi ümitsiziz…

Bambaşka bir Kocaelispor bekliyoruz…

Kocaelispor ikinci yarıya biraz daha toparlanmış gibi başladı. Ama kaçan bir gol vardı ki, Dilaver’in yerine mahalleden bir çocuk getirseniz, o golü atardı…

Sarıyer’in işi biterdi…

Ama atamadı…

Yorgunluk deyip geçelim artık…

Dakika 80’lere geliyor ve bol bol kaşınıyoruz…

Adeta ‘Martı gel de gol at’ diyoruz…

Transfer sürüyor…

Bize ne mi lazım !..

Diret oynayacak tam 10 tane adam…

Kaleci Bayram hariç…

Lider yok…

Tabir-i caizse dan dun oynayarak hiç bir şey kazanamazsınız…

Sarıyer, bana göre, bu ligde oynayacağımız en kötü takımlardan biri…

O bile karşımızda farkı kaçırdıysa…

Varın siz düşünün ligin kalan gerisini…

Kimse bahane aramasın…

Yepyeni bir takım kurulmuş ama büyük risk alınmış…

İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez…

İşte Manisa…

Basa basa kazandı…

İşte Hekimoğlu, Sancaktepe gibi bir deplasmandan puanını aldı gitti…

Binali Yıldırım takviyeli 24Erzincan deplasmanda Amed’i yendi…

Bizim daha bir fırın ekmek yememiz gerekiyor…

Elhasıl-ı velkelâm…

Ligin en yaşlı takımı…

Bizi 10 yaş daha ihtiyarlattı…

Bu takım iyi diyenlere…

‘BURAK’ın bu işleri derim…