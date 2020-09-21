Fransa ve Yunanistan’ı NATO’da başımıza KİM BELA ETTİ?

ABD’nin öncülüğünde Fransa’nın da da içinde bulunduğu 12 kurucu üye ile Kuzey Atlantik İşbirliği Teşkilatı (NATO) 1949’ da kuruldu.

Amacı ikinci dünya savaşı sonrası oluşan doğu bloğuna karşı batı bloğunu korumaktı.

Ayrıca antlaşmanın 5 maddesine göre bir NATO üyesine dışarıdan yapılacak saldırı NATO’ya karşı yapılmış sayılmakta ve karşılık verileceği hükme bağlanmaktaydı.

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Türkiye Kore savaşına katıldığı için hak ederek, Yunanistan ise hiçbir bedel ödemeyerek 1952 yılında birlikte NATO’ya üye oldular.

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1974 yılında yaptığımız Kıbrıs Barış Harekatı sonrası NATO’nun Türkiye’yi durduramadığı gerekçesiyle Yunanistan NATO’dan ayrıldı. Daha sonra hata yaptığını anladı ve geriye dönmek istedi.

1980 askeri darbesine kadar gelen Ecevit ve Demirel hükümetleri Yunanistan’ın NATO’ya dönüşünü veto ettiklerinden, Yunanistan NATO’ya dönemiyordu.

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1980 darbesi ile iktidara el koyan Kenan Evren cuntası meşhur Rogers planı ile ilk iş olarak vetoyu kaldırdı ve Yunanistan NATO’ ya dönmüş oldu.

Türkiye vetoyu kaldırmak için Ege’deki kıta sahanlığının 3 mile çekilmesi, adaların statüsünün yeniden düzenlenmesi ve Yunanistan ile gerek Ege ve gerekse Akdeniz’de var olan ve bu gün iyice gün yüzüne çıkan sorunların çözülmesi şartını ileri sürebilir.

Sorunlar çözülmeden vetoyu kaldırmaz ve bugün yaşanan sorunların hiç birisi yaşanmazdı. Yunanistan ya bu sorunların çözümüne yanaşır.

Bu şekilde veto kaldırılır ve NATO’ya dönüşü sağlanır.

Yada veto nedeniyle Yunanistan bugün de NATO’da olmaz,dolayısıyla başımıza bela olamazdı.

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12 Eylül askeri darbesinin ABD’nin isteği ile yapıldığı ve bu darbe ile veto dahil bir çok konunun ülkemiz aleyhine sonuçlandırıldığını bu gün daha iyi anlıyoruz.

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Fransa’nın Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle 1966 yılında "Fransa'nın bağımsız bir savunma politikası olması gerektiği" düşüncesiyle, ülkesini NATO'nun askeri kanadından geri çekti. Türkiye-AB ilişkilerinde “duvar” işlevi gören, Ermeni soykırım iftirasına öncülük eden, PKK ya yataklık eden Fransa, 2009 yılında, AKP iktidarında sessiz sedasız NATO'nun askeri kanadına dönmekteydi.

Türkiye her nedense bu konularda da güvence almamış ve veto hakkını kullanmamıştı.

Yani NATO’ya Yunanistan’ın dönüşünde Kenan Evren cuntasının, Fransa’nın dönüşünde de AKP iktidarının bulunduğu apaçık ortada.

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12 Eylül darbesi bir Amerikan darbesiydi.Cunta Yunanisten vetosu dahil ABD’ nin isteklerini yerine getirmek üzere geldi ve ödevlerini yerine getirdi.

Bunu anladık da, AKP Fransa için pazarlıksız olarak vetoyu neden kaldırdı.

Bu denli önemli bir acemiliği ve hatayı neden yaptı.

Bugün Yunanistan ve Fransa’nın olmadığı NATO’da antlaşmanın 5 maddesine göre bu iki şımarık ülkenin cirit atması,bize böyle bela olması mümkün mü ?

Bugünün sorunları eskinin hatalarında gizli.

Sahi bu iki şımarık ülkeyi NATO’da başımıza neden bela ettiler, anlayan var mı ?