Ertelenen vergilerin ödenmesi sorunu

Bilindiği üzere salgın nedeniyle Mart – Nisan – Mayıs aylarına ait KDV, stopaj vs. vergilerin ödemeleri Ekim – Kasım – Aralık 2020 tarihlerine ertelenmişti. Eylül ayı da bitmek üzere. Dolayısıyla ertelenen vergilerin ödeme zamanları gelecek ay başlıyor. Mükellefler Ekim – Kasım – Aralık ayında hem ertelenen vergileri, hem de cari dönemde ödenmesi gereken vergileri ödemek durumundadırlar.

Salgında şu günlerde oldukça yoğun seyrediyor. Önümüzdeki günler daha da yoğunlaşması mümkün. Diğer bir ifade ile ülkenin bu anlamda geçtiğimiz Nisan – Mayıs aylarından daha farklı durumda olmadığı görülmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı ertelenen vergilerin bu dönemlerde de ödenmesi oldukça zordur.

Devletin bütçesi de malum. Salgın döneminde merkez bankası matbaasının ne kadar para bastığını bilmiyoruz. Ama genel anlamda bu da çözüm değil. Sonuçları çok ağırda olabilir.

Mahsuplaşma bir çözüm olabilir mi?

Genel olarak baktığımızda devletin yaklaşık 240 milyar TL kamu alacağı var. (Vergi alacağı) buna karşılık 200 milyar TL’de mükelleflere KDV’den kaynaklı borcu var.

Tabi bu alacak ve borçlar mükellefler bazında tam karşılıklı olmayabilir. Yani devletten KDV alacağı olan bir mükellefin devlete hiç borcu olmayabilir.

Ancak karşılıklı borç – alacak ilişkisi olan mükelleflerde olduğu muhakkaktır. Yani devletten KDV alacağı olan bir mükellefin devlete vergi borcu da olabilir.

Bu nedenle devletçe, KDV iade alacağı (devreden KDV nedeniyle) olan mükellefin borçlarının da bulunması durumunda mahsuplaşma yöntemiyle her iki tarafta borcundan kurtulmuş olacaktır. Bu mahsuplaşma ile devlet önemli alacağını borcuyla takas yaparak iki tarafta yükümlülükten kurtulacaktır. Bu rakamın 100 milyar TL gibi olabileceğini düşünüyorum.

Esasen devlet 7104 sayılı yasa ile buna tam olarak benzemese de biriken KDV’lerin tasfiyesine yönelik bir düzenleme yapmıştı. Ancak meclise gelen kanun tasarısından bu ibare çıkarıldı. Tekrar mahsuplaşma şeklinde gündeme getirilebilir.

Verbis’te verilen süre doluyor

Bilindiği üzere kişisel verilerin korunması ile ilgili Verbis’e kayıt olma zorunluluğu 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmişti.

Bu konu 2 – 3 kez ertelendi. İşletmelerin bu konuda yeterli bilgileri oluşmadı. Birde salgın süreci başlayınca bu konu tamamen gündemden çıktı. Ancak verilen sürede ay sonunda doluyor. Cezalarda ağır. İşletmelerin bu konuya ilgilerinin çekilmesi ve Verbis’e kayıt işlemlerini yapmaları öncelikleri arasında olmadığını düşünüyorum. En azından bu konunun da yılsonunu ertelenmesi uygun olacağı kanaatindeyim.