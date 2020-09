Büyükşehir’den 27 bin öğrenciye ücretsiz İNTERNET

Dünkü yazımın başlığı, “Fakir öğrenciler katlediliyor, kimseden ses yok” şeklindeydi.

Şu “uzaktan eğitim” döneminde; evinde interneti, bilgisayarı ve televizyonu bulunmayan öğrencilerin “eğitim yönünden katledilmiş” sayılacağını yazmıştım.

Demiştim ki:

“Durum böyle olunca da, bugünlerde zengin ailelerin çocukları “uzaktan eğitime” katılabiliyor, fakir ailelerin çocukları ise katılamıyor.

Yani yeni ders yılının başlaması, fakir aile çocukları için bir anlam ifade etmiyor.

Onlar, “uzaktan eğitim derslerini” izleyemiyor.

Onlar kör, onlar, sağır, onlar dilsiz!

Öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını göremiyorlar…

Dersleri dinleyemiyorlar…

Sorulara cevap veremiyorlar, görüşlerini açıklayamıyorlar…

Yani onlar “resmen” öğrenci sayılıyorlar, ama fiiliyatta öğrenci değiller.

Öğretmenini dinleyemeyen, verilen derslerin tek cümlesini bile duymayan öğrenciye “öğrenci” demek mümkün mü?

İşte “Fakir öğrenciler katlediliyor” demem bundan!

Eğitim sistemimizde zaten eşitsizlik vardı, “uzaktan eğitim”in iyi düzenlenememesi bu eşitsizliği iyice derinleştirdi.”

“Katledilen öğrencilerin kaçı Kocaeli’nden” diye sormuştum

Yazımda, Türkiye genelinde 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, 754 bin 429 öğrencinin evinde ise televizyon veya bilgisayar bulunmadığını belirtmiş, “Bu öğrenciler için eğitim yılının başlamasının bir anlamı yok” demiştim.

Yazımın sonunda “Katledilen öğrencilerin kaçı Kocaeli’nden?” diye de sormuştum.

Kent yöneticilerine şöyle seslenmiştim:

“Merak ediyorum, ders yılı yaklaşırken ilimizdeki öğrencilerin durumu “internet, bilgisayar, televizyon” yönünden araştırıldı mı?

Acaba Kocaeli’nde kaç öğrencinin evinde internet yok?

Kaç öğrencinin evinde bilgisayar ve televizyon bulunmuyor?

Araştırıldıysa, gerçeklerimiz ne, biz de bilelim.

Araştırılmadıysa, büyük ihmal!

Geçen yıllarda her ders yılı başlangıcında, öğretmen ve derslik eksiğimiz varsa, bunlar açıklanırdı.

Ama bu pandomi döneminde öğretmen ve derslik eksikliğinin eskisi kadar önemi kalmadı.

Bu yıl madem çoğunlukla “uzaktan eğitim” yapılacak, evlerde internet, bilgisayar ve televizyon bulunup bulunmaması önemli.

Ama gördüğüm kadarıyla kent yönetiminde böyle bir hazırlık yok.

Varsa da biz bilmiyorsak, bilgi vermeyenlerin eksikliği…

Tamam, Kocaeli ekonomik yönden dinamik bir şehir!

Bu kentte yaşayanların gelir düzeyleri, Anadolu kentlerinde yaşayanlara göre daha yüksek.

Ama bu, Kocaeli’nde her evde “internet, bilgisayar, televizyon” vardır anlamına gelmez.

Mutlaka, ama mutlaka; internet, bilgisayar ve televizyonu bulunmayan, bu nedenle de uzaktan eğitimi izleyemeyen epey sayıda öğrencimiz vardır.

Bu sayı zaman kaybedilmeden kamuoyuyla paylaşılmalı ve sorunun çözümü için çalışmalar başlatılmalı.

Bu kadar dernek, bu kadar vakıf, bu kadar meslek odası, bu kadar sanayi kuruluşu ne güne duruyor?

Sonra belediyelerimiz…

Böyle bir dönemde, hiç olmazsa kentimizdeki fakir öğrencilerin eğitim yönünden katledilmelerine göz yummamalıyız.”

Dün sabah okuduğum o haber, yüreğime su serpti

Dün gazetelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin o duyurusu vardı:

“UZAKTAN EĞİTİME YAKIN DESTEK –Sosyal yardım alan 27 bin ailemize ücretsiz internet hayırlı olsun. Tahir BÜYÜKAKIN Büyükşehir Belediye Başkanı”

“İşte bu” dedim kendi kendime, “hizmetin en güzeli bu!”

Büyükşehir Belediyesi; bu sıkıntıyı görmüş, planlamış, il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları ile kendilerinin sosyal yardım sunduğu 27 bin ailenin evine ders yılı boyunca geçerli olmak üzere ücretsiz internet bağlatmış.

Bu dönemde bundan daha yararlı bir hizmet olabilir mi?

Bu hizmeti nedeniyle Başkan Tahir Büyükakın’ı kutluyorum.

Devamı gelmeli

Dersler başladı…

Durum acil!

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu hizmetin devamı gelmeli.

İnterneti bulunmayan öğrenci sayısı 27 bin mi?

Fazlaysa, tespit edilip gereken yapılmalı.

İlçe belediyeleri de devrede olmalı.

Sonra…

İnternet var, bilgisayar yoksa, internetin bulunması da bir anlam taşımıyor.

Evinde bilgisayar ve televizyon bulunmayan öğrenciler tespit edilip, en kısa zamanda ihtiyaçları giderilmeli.

Bu konuda bir kampanya başlatılmalı, ihtiyacı olan öğrencilerin eksikleri karşılanmalı.

Eğer bu yapılmazsa, bu ders yılı fakir öğrencilerimiz için “kayıp yıl” olur.

Biraz sert bir ifade, ama bir kez daha yazayım…

Eğer bu yapılmazsa, fakir öğrenciler, eğitim yönünden katledilmiş sayılır.

Hakan Tanta’nın bacanak sevgisi

Hakan Tanta…

Diş Hekimi…

İzmit Belediyesi Başkanvekili…

Kayak Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi…

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneği (KODOSK) Başkanı…

Daha hangi birini yazayım, bir koltukta pek çok karpuz!

Hakan Tanta, kısa bir süre önce bacanağını kaybetti.

Amerikalı Tim De Vries’i…

Acı haberi sosyal medya hesabından bir mesajla duyurdu.

Mesajı okuyunca, telefon açtım acısını paylaştım.

Bacanağı ile ilgili duygularını o kadar güzel ifade etmiş ki, sevgi dolu.

O mesajı sizler de okuyun istedim.

Mesaj, aynen şöyle:

"Tim DeVries

O benim tek bacanağımdı.

Türkiye'yi çok severdi... Türkleri çok severdi...

Ülkemize, doğasına hayrandı.

Yemeklerimizi, adetlerimizi, aile bağlarımızı çok severdi.

Her yıl aile olarak mutlaka bir araya gelir, 15 gün tatilimizi birlikte geçirirdik.

Her yıl, bir sonraki tatilimiz için Amerika'ya gelmemiz için benden ısrarla söz ister, bende her defasında " Tamam bir dahaki sefer senin dediğin olacak, tatilimizi Amerika'da geçireceğiz " diye söz verirdim.

Ben sözümü hiç tutamadım.

Ama her seferinde onu Türkiye'ye getirmeyi başardım.

Bu yılda geleceklerdi.

Ta ki, amansız hastalık onu üç ayda elimizden alana kadar…

Çok üzgünüm TİM.

Seni kaybettiğimiz için çok üzgünüm.

Geçen gün vedalaşmak için, görüntülü görüşeceğimizi söylediler.

Seni o yatakta komadayken görmek istemedim.

Kendimde o cesareti bulamadım.

Affet beni TİM.

Seni hep eski günlerimizdeki gibi hatırlamak istedim.

Kötü günlerinde yanında olmak, sıkıntılı anlarında sana destek olmak istedim.

Senin durumunu ve aciliyetini Amerika Büyükelçiliğine anlatamadık.

Vize için ileri tarihe gün verdiler.

Durum acil dedik, dinletemedik.

Ve şimdi en acısı, seni son yolculuğuna uğurlamaya da gelemeyeceğiz.

Ben, Meral, Doğa, Melisa ve Eva seni çok sevdik.

Huzur içinde uyu!

Natalya DeVries, Narmina De Vries, Andrey Volkoy; biz güçlü bir aileyiz. Bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız. Her ne kadar uzakta olsak da, kalbimiz sizinle.”