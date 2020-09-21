Drone ile ölçüm yapılması Kızderbent’i fena karıştırdı! 

Sevgili okurlar. Karamürsel’in Kızderbent Köyü’nde şu sıralar vatandaşlar burnundan soluyor. Nedeni de köyde kadastro ile ilgili yapılan ölçümler. Yazımızın konusuna geçmeden önce size Kızderbent ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Karamürsel Belediyesi’nin sitesinde Kızderbent ile ilgili şu bilgiler var.

1972 yılında belediye teşkilatının kurulduğu Kızderbent, 2009 yerel seçimleri öncesinde ‘belde’ statüsünden çıkarılarak, Karamürsel’e bağlı bir mahalleye dönüştürüldü. Öncelikle Kızderbent’in kuruluşuna kısaca bir göz atalım mı? Kızderbent, 1923’te imzalanan Lozan antlaşması sonrasında Yunanistan’ın Selanik şehrinden zorunlu göçle gelen 450 hanelik halk tarafından kurulmuş. Köy halkı, 1980’lere kadar geçimini ipek böceği yetiştiriciliği, tütün ve hayvancılıkla sağlamış. 1980’lerin başında Hereke’den gelen tüccarların teşvikiyle halı dokumaya başlayan halk, halıcılık sektörünün yaşadığı sıkıntılardan nasibini alınca, tekrar tarıma yönelmiş. Üçüncü kuşak köy halkı şimdilerde geçimini sebzecilik, meyvecilik ve hayvancılık yaparak sağlıyor. Kızderbent, ‘köyden kente göç’ olayının en çok yaşandığı beldelerden biri aynı zamanda. Bir zamanlar 10 bin civarında nüfusu bulunan Kızderbent’te şimdilerde bin 500 kişi yaşıyor. Kızderbent, hala göç vermeye devam ediyor.

‘KIZ’LARIN İDARESİNDE

Kızderbent’in isminin nereden geldiğini merak ediyor musunuz? Bu konuda birkaç rivayet var, en yaygın olanı ise şöyle: İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Paşa'nın annesi hastalanmış ve doktor tedavilerinden bir sonuç alınamayınca, Bursa iline bağlı İznik ilçesinde yaşayan ve türbesi bulunan Alim Eşref Rumi Hazretleri kendisine tavsiye edilmiş. Fatih Sultan Mehmet, bu kişiyi İstanbul’a getirtmek için birkaç askerini görevlendirmiş. Askerler denizden Altınova’ya, buradan da dere yolunu takiben Ayazma Köyü’ne ulaşmış, Valide Köprüsü’nü geçerek şimdiki Fevzi Çakmak Mahallesi’ne gelmiş.

Yorgun düşen askerler geceyi yeni yapılan caminin yanında Rumlar tarafından inşa edilmiş büyük bir handa geçirmiş. Savaşta erkekler ölünce, hanın işletmeliciği kızlara kalmış. Bu yüzden askerler buraya "Kızderbent" ismini takmış. Kızderbent’in adı 1457 yılında konulmuş. 1924 yılında Yunanistan’dan göçmen olarak gelenler de burayı "Kızderbent" olarak adlandırınca, bir daha isim değişikliğine gerek duyulmamış.

KÖYDE KADASTRO ÇALIŞMALARI

Kızderbent ile ilgili size biraz bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza.

Cumhuriyet’in kurulmasından bu yana 3 kere kadastro yapılan ve her seferinde aynı sonuçlara ulaşıldığı Karamürsel Kızderbent’te, bu yılın başında kadastro çalışmaları için drone ile ölçüm yapılması Kızderbent’i karıştırdı. Yapılan ölçüm sonucunda bazı vatandaşların ellerinde bulunan arazileri genişlerken, bazı vatandaşların ise yıllardır ellerinde bulunduğu arazide yaklaşık 1 dönüm küçülmeye gidildi.

DİLEKÇE VERDİLER

4 bin 833 metrekare alana sahip vatandaşın arazisi yapılan yeni ölçüm sonucunda 6 bin 204 metrekareye çıktı. Bir diğer yandan 1878 metrekare arazisi bulunan bir başka vatandaşın ise arazisi, yeni ölçümün ardından 1036 metrekareye düştü. Vatandaşlar bu durum üzerine Kadastro Mahkemesi’ne durum ile ilgili dilekçe sunarak, arazilerin eski hale getirilmesini talep etti. Mart ayında verilen dilekçelerle ilgili halen bir sonuç alınamazken, köylüler bu duruma tepki gösterdi.

MAĞDURİYET YAŞANIYOR

Vatandaşlar, arazilerinin eski hallerine dönmesini talep ederken, drone ile yapılan bu uygulamanın, ülke genelinde yapıldığını ve sonucunda bu mağduriyetlerin yaşandığı öğrenildi. Drone ile kaydedilen verinin dijital ortama aktarıldığı belirtilirken, mağduriyet sonucunda nasıl çözüme kavuştuğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

KIZDERBENT KÖYÜ, DRONE ÖLÇÜMLERİNE GÜVENMİYOR

Yani işin özeti şu…

Daha önce köyde üç kez ölçüm yapılmış…

Hiçbirinde sorun çıkmamış.

Bu kez ölçüm dronlarla yapılmış…

Ölçüm dronla yapılınca, sorun da buradan çıkmış…

Köy sakinleri, dronlara yanlış veri yüklendiğini, sonuçların yanlış olduğunu söylüyorlar…

Dronla ölçüme güvenmediklerini söylüyorlar…

Gelip eski sistem üzerinden ölçüm yapılmasını istiyorlar…

Bakalım Kızderbent köyü sakinlerinin bu isteği yerine getirilecek mi?

Bakalım Kızderbent köyünün bu feryadını yetkililer duyacak mı?

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Topraksız çiftçiye kiralık tarla verilecek

Nüfusuna kayıtlı olduğu köyünde hiçbir toprağı olmayıp çiftçilik yapmak isteyen vatandaşlara Hazine arazileri 10 yıl süreyle kiralık verilecek. Toprağı olmayanlar bu yolla 60 dönüme kadar olan Hazine arazisini işleyip tarımsal ürün elde edebilecek. 10 yılın sonunda talep edilmesi halinde süre ikinci bir 10 yıl daha uzatılacak. Daha önce buna benzer çok uygulama yapıldı, ama hepsinde başarısız olundu… Umarım bu kez doğru işler yapılır ve köylüler, çiftçiler güçlendirilir…

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Öğrenciler ile ev sahipleri korona yüzünden karşı karşıya

Türkiye’nin birçok yerinde üniversite öğrencileri ile ev sahipleri karşı karşıya. Pandemiden dolayı yüz yüze eğitimin ertelenmiş olması sebebiyle öğrenciler evlerinden çıkmak isterken ev sahipleri kontratları olduğunu savunuyor. Hukuka göre öğrenciler sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda… Birçok esnaf gibi, öğrenciler de bu konuda devletten yardım bekliyor.