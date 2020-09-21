Bu takımın işi çok zor…

Açıkçası, bu kadar birbirinden habersiz, iki pas yapamayan, kademe anlayışı sıfır, defansı çökmüş bir takım beklemiyordum…

Kocaelispor, Sarıyer karşısında belki ilk maçın özelliğiyle iyi başlamaz diye düşünüyorduk, ama bu kadar kötüsünü beklemiyorduk…

Takım yorgun…

Takım henüz kamp stresini üzerinden atamamış…

Birbirinden de tamamen uyumsuz…

Yani kimse birbiriyle haberdar değil…

Sarıyer ise daha ayağa oynayan, bu ligin orta sıralarında sağlam yer bulabilecek bir görüntüde…

Onlar bile kesinlikle üst sıralarda oynayacak bir takım görüntüsü vermiyor…

Bu takımın normalde Kocaelispor’u farklı yenmesi gerekirken, Kaleci Bayram’ın yerinde müdahaleleri, yerinde yeller esen defansın görüntüsüne rağmen günü kurtardı…

Geçen sene Ercüment…

Bu sene Bayram…

Olgun kaleci de bir başka oluyor doğrusu…

Ama ya diğerleri…

Bahattin pas alamıyor…

Yakup’u çok ararız…

Orta saha üretmiyor…

Burak Süleyman’ı çok ararız…

Defansta ise adeta hayal perdesi…

Kemalcan’ı çok ararız…

Sağ ve sol kanatları, bırakın bindirmelerini, savunacak hali bile yok…

Sarıyer ilk yarım saatte skoru rahat rahat 3-0 yapacakken, gol bile atamıyor…

Becerikli adamları yok…

Belki bireysel olarak kaliteli bir takımız ama, bunu ilk hafta göremedik…

Sineye çekip bekleyeceğiz…

Ancak bir savunma lideri…

Bir orta saha lideri…

Bir forvet lideri şart…

Bahattin lider golcü tipinde değil…

Saffet gibi…

Taner gibi…

Sinan Pektemek gibi bir yırtıcımız olmalı…

Tabii ki çok erken…

Tabii ki daha çok maç var…

Hele hele bu sene daha çok maçımız var…

Ama ne olursa olsun…

Hafta öncesinde favori olarak gösterdiğim 24Erzincan, Hekimoğlu, Manisa FK, en zor deplasmanlardan puan ve puanlarla dönüyor…

Bunlardan biri, cumartesi günü içeride galip gelirse, puanını 4 ve 6 yapacak…

Senin alacağın 3 puanın hükmü bile olmayacak…

Ama kaybedersen, yandı gülüm keten helva…

Erken bir hoca değişikliği gerekecek…

Yani, öyle henüz erken falan deyip de, yan gelip yatma lüksümüz yok…

Bu takım çok kötü…

Koordine olamıyor…

Ezik…

Yorgun…

Silik…

Sanki lig sonunda gibi…

Teknik heyet bu durumu acilen gözden geçirmeli…

Bir puanla başladık demeyeceğiz…

İlk hafta kazanamadık diyeceğiz…

Büyük takımlar böyle düşünür…

Sabır… Sabır… Sabır…

2020-21 sezonunu ilk hafta maçları geride kaldı…

Kocaelispor 2.Lig’de, Gölcükspor, Belediye Derince, Darıca 3’ncü Lig’de ilimizi temsil ediyorlar…

4 takım içerisinde de maç kazanan yok…

Ne kadar ilginç değil mi ?..

4 takımın her maçı kazanması halinde, kent olarak 12 puan almamız gerekirken…

3 beraberlik, 1 yenilgiyle 3 puanda kalabildik…

Traji-komik bir durum…

Koskoca sanayi kentinin durumuna bak…

2.Lig’in asıl ismi 3.lig…

3.Lig’in asıl ismi ise 4.Lig…

Derince sanayi ilçesi…

Gölcük donanma ve sanayi kenti…

Darıca ona kezâ...

Kocaeli, komple dünyanın dev sanayi kentleri içerisinde ilk 5’e girer…

Sonuç…

4 maçta, 3 puan…

Tam 9 puan kaybımız var…

Bakalım cumartesi mesaisinde bu dört takımımız neler yapacak ?..

Zira rakipler daha ilk haftadan ağırlığını koydu…

Fark bir haftada 6’ya çıkacak…

Alttakilerle de açık kapanacak…

Buyurun buradan yakın !..

Sporun başkentine bak !..

Ben hep söylüyorum…

Kocaeli ancak amatör sporun başkenti olur !..

KONUŞAN FOTOĞRAF:

SELAHADDİN DİNÇEL: Allah’ım ben nerede hata yaptııııım ?..

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

"Kulüp değiştirmek sevgili değiştirmeye benzer. En iyi performansını ilk başta sergilersin."

-C.Ronaldo-