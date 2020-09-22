Milli takımda 4 Kocaelili…

Zeki… Kayhan… Kamil…

70 sonları ve 80’lerde amatör de olsa milli takımda yer alan bu sporcularımız, gururumuz olmuştu…

80-90’larda Bülent Uygun… Metin Tekin… Yusuf Altıntaş…İbrahim Üzülmez… Saffet Sancaklı… Orhan Ak… Cihan Haspolatlı… Özden Öngün… Hakan Arıkan… Ömer Aysan gibi isimler bunları izledi…

2000’lerden sonra başlayan çöküş, bugünlere kadar sürdü…

Son iki yılda ortaya çıkan Gökdeniz Bayrakdar, yeniden milli gururumuzu okşadı…

Ve tabii ki Karamürselli Merih Demiral…

Can Bartu’nun, Lefter’in, Şükrü Gülesin’in boy gösterdiği İtalya’da, aradan geçen 50 yıldan sonra İtalyan şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk oldu…

Dünya yıldızı olan ilk Kocaelili futbolcu unvanını aldı…

Veeee 2020’yerin milli takımı…

Karamürselli Merih Demiral…

Kandıralı Berkay Özcan ve Gökdeniz Bayrakdar…

Kocaeli’de yetişen ve ilk lisansı bizde çıkan Mert Günok…

Düşünün, 2-3 yıl sonra ilk on birde 3 Kocaelili birden olacak…

Ne güzel bir gelecek değil mi ?..

Burak Süleyman’dan da çok çok ümitliyim…

O da bu mertebeye ulaşacaktır…

Bekleyin…

Görün…

Eyy ulemalar !.. İç saha-dış saha, seyircisiz de olsa çok fark eder…

Lig yeni başladı…

Bu sözcük pek çok teknik adam, futbolcu ve yönetimin ardına sığındığı sözcüktür…

Yok arkadaş…

Eğer sen 1.Lig hedefiyle yola çıktıysan, sezonu fırtına gibi başlayacaksın…

Ses getireceksin ki, millet sinsin…

Korksun !..

Psikolojik baskı altında kalsın…

Bu her lig için geçerli bir kural değildir elbette…

Ama 2.Lig için kesin geçerli bir kuraldır bu…

Hatta 1.Lig için bile…

Çünkü bu ligde ne profesyonellik var, ne de çağdaş anlayış…

Herkes bir an önce buralardan kurtulmak için üst liglere çıkmayı hedefliyor…

Sözü nereye mi getireceğim ?..

Tabii ki Kocaelispor’a…

Eğer, kamuoyunu 1.Lig hatta Süper Lig hedefiyle yola çıkardıysanız, bunun da gereğini yapacaksınız…

Sarıyer ile iç sahada berabere kalmak, kayıptır…

Yenilgidir…

Şimdi çok bilmiş birileri çıkıp da “Ya iç saha olsa noolur, dış saha olsa noolur seyirci yok ki” diyecek…

Öyle demeyin…

Bir futbolcu için, antrenör için, iç saha ile dış saha, seyirci olsun veya olmasın, çok farklıdır…

Bunun için cahilce konuşup kendinize güldürmeyin…

Seyirci tabii ki önemli faktör ama başka faktörleri unutmayın !..

Hatırlayın ki, bu ülkede, geçen sezonun sonunda oynanan seyircisiz maçta, Demba Ba’nın kafasına şu şişesi attılar ve tarihe geçtik !..

KONUŞAN FOTO:

Sarıyerli futbolcu: Numan, yellendin mi ne yaptın ?..

Numan: Yok be abi, İzaydaş’ın kokusu bu…

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

Yav Letonya'nın defansı kalas gibi, kessen iki oturma takımı bir masa

yaparsın..."

-Erman Toroğlu-