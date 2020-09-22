Artık “yerli ve milli demokrasiye” de geçiyoruz

“Türkiye modeli demokrasi”…

Bu ifadeyi geçenlerde ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı.

Şöyle dedi:

“Bu demokrasi Türkiye modelidir. Başka yerde insani değerler üzerine bina edilmiş böylesine samimi bir demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız…"

Bu ifadeden biz şunu anlıyoruz.

Türkiye modeli demokrasi…

*Samimidir.

*İnsani değerler üzerine inşa edilmiştir.

*Adil kalkınma hedeflidir.

*Köklü bir “hak ve adalet” ideali barındırmaktadır.

Erdoğan “Türkiye modeli demokrasi” ifadesini öyle bir havada söyledi ki, “Sonunda yerli ve milli bir demokrasimiz de oldu” der gibiydi.

Böylece…

Dünya, Erdoğan sayesinde yeni bir “demokrasi türü” ile daha tanıştı.

Dünyada demokrasi türleri

Hatırlayalım…

Demokrasinin kökeni halk (demos) ve egemenlik (kratos) sözcüklerine dayanır.

Yani “halk egemenliği”…

Demokraside egemenliğin mutlak sahibi, bir devletin sınırları içinde yaşayan halktır.

Demokrasinin genel tanımı da, “halkın, halk tarafından, halk için yönetimi”dir.

Dünyada pek çok demokrasi türleri var.

“Egemenliğin kullanılması” bakımından türleri:

*Doğrudan demokrasi

*Temsili demokrasi

*Yarı doğrudan demokrasi

Amaçları bakımından demokrasi türleri de şöyle:

*Çoğulcu demokrasi

*Çoğunlukçu mutlak demokrasi

*Liberal demokrasi

*Radikal demokrasi

*Marksist demokrasi

*Düşük yoğunluklu demokrasi

*Uzlaşmacı demokrasi

*Delegasyoncu demokrasi

*Militan demokrasi

*Müzakereci demokrasi

*Plebisitçi demokrasi

*Siber demokrasi

Gördüğünüz gibi, bazı ülke yöneticileri, “demokrasi”yi kendi çıkarları doğrultusunda eğmiş bükmüş.

“Demokrasinin özü”nden uzaklaşmışlar.

Yeni bir “demokrasi modeli” yaratmışlar

Bizim iktidarın yaptığı da bu!

“Türkiye modeli demokrasi” derken, “Biz evrensel demokrasi ilkelerine uymayacağız, demokrasiyi kendimize uydurduk” demek istiyorlar.

Evrensel demokrasinin temel ilkeleri ve bizim demokrasimiz

Demokrasi, evrensel bir değer.

Herkes kendine göre eğip bükemez.

Deforme edemez…

Şekli ve özü değiştirilmiş demokrasiye, “demokrasi” denmez.

Demokrasinin temel ilkeleri şöyle:

*Milli egemenlik

*Seçme ve seçilme hakkı

*Özgürlük

*Eşitlik

*Çoğulculuk

*İnsan haklarına saygı

*Katılımcılık

*Hukuk devleti

*Kuvvetler ayrılığı

*Hoşgörü

Bir ülkede demokrasi sorgulanırken bu ilkelere tek tek bakılmalı.

Her biri çok önemli!

Özgürlükler…

İnsan haklarına saygı…

Hukukun üstünlüğü…

Kuvvetler ayrılığı…

Bunlar yoksa, “demokrasi” de yok demektir.

Demokrasinin temel ilkelerinin bulunmadığı bir ülkede, eğer o ülkeyi yönetenler “demokrasi” sözcüğünü ağızlarından düşürmüyorlarsa, bilin ki yönetenler halkı “demokrasi” ile aldatıyor demektir.

Ne demek “samimi demokrasi”?

Ne demek “Türkiye modeli demokrasi”?

Türkiye’de…

*”Kuvvetler ayrılığı” var mı? Yok!

*”Bağımsız Meclis” var mı? Yok!

*”Bağımsız hükümet” var mı? Yok!

*”Hukukun üstünlüğü” var mı? Yok!

*”Özgür basın” var mı? Yok!

*”İnsan haklarına saygı” var mı? Yok!

*”Eşitlik” var mı? Yok!

*”Hoşgörü” var mı? Yok!

“Türkiye’ye özgü başkanlık modeli”nden sonra “demokraside Türkiye modeli” mi?

Sevgili okurlarım, daha yeni ülkemizde “yönetim sistemini” değiştirdiler.

“Parlamenter” sistemden “başkanlık” sistemine geçtiler.

Tamam, başkanlık sistemiyse “ABD’de uygulanan başkanlık sistemine geçelim” denildi, kabul etmediler, “Türkiye’ye özgü başkanlık modeli” yarattılar.

Ne “kuvvetler ayrılığı” kaldı, ne “hukukun üstünlüğü”, ne de “özgürlükler”!

Ne “emniyet”, ne “adalette eşitlik”, ne de “eşitliğimizde adalet” kaldı.

“Hoşgörü” ve “insan haklarına saygı” zaten hak getire!

Bütün ülke, tek bir kişiye bağlandı.

Şimdi de “demokraside Türkiye modeli” diyorlar.

Ne o “demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin kapısına iyice kilit mi vuruyoruz?

Bitti mi?

Yolun sonuna mı geldik?

Ülkeler “kurallarla” ve “kurumlarla” yönetildiği zaman, “demokrasiyle yönetiliyor” sayılır.

Tek kişi yönetimlerinin adı “demokrasi” olamaz.