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Makale Yazısı-22 Eyl 2020 - 20:00

Sevr, Lozan ve Türk ordusu

Bugünkü Lozan gündemi nedeniyle 22 Temmuz 2019 tarihinde yazmış olduğumuz yazımızı yeniden paylaşarak, gerçeklere işaret etmeyi uygun buldum. Söze şöy...
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Bugünkü Lozan gündemi nedeniyle 22 Temmuz 2019 tarihinde yazmış olduğumuz yazımızı yeniden paylaşarak, gerçeklere işaret etmeyi uygun buldum.

Söze şöyle başlayalım. Hani derler ya çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı?

Ne, çok gezen bilir, ne de çok yaşayan; Bence “cahil”  hepsinden iyi bilir!

Oy vermek hakkına sahip olup da, gündemde konuşulan konunun doğrusunu araştırmak zahmetinde bulunan kaç kişi var; hemen hemen yok gibi… 

İşte  bu tembel ya da işine gelmediği için doğruyu aramaya çaba  göstermeyen oy sahiplerinin kafalarına SEVR ve LOZAN hakkında özet bilgi vuralım!

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SEVR MD 152: Osmanlı Devletimizin hangi miktarda hangi konularda asker bulunduracağına getirilen sınırlar.

MD153:  152 Maddede belirlenen sınırların dışındaki askerler 6 ay içinde Kara Kuvvetleri dağıtılıp terhis edilecek.

MD 155: Koskoca Osmanlı Ordusunun sayısını 50 bin kişi ile sınırlamaktadır.

MD:158:  Ordudaki asker, subay, astsubay sayısının miktarlarını (oranlarını) belirtmektedir.

MD:159- 160: Jandarma kuvvetlerinde yabancı subayların yer alacağına dair düzenleme yapmaktadır.

MADDE 161.Limni [, Gökçeada , Semadirek 94 , Bozcaada ve Midilli   dışında, 178. Maddede öngörülen Boğazlar ve adalar bölgesinde,  Yunan ve Osmanlı jandarma kuvvetleri, bu bölgedeki Müttefikler-Arası işgal Komutanlığına  bağlı bulunacaktır.

MADDE 165: Osmanlı Kara Kuvvetleri [silâhlı kuvvetleri] gelecekte yalnız gönüllü olarak askere yazılanlardan kurulacaktır.

MADDE 166.Astsubayların ve erlerin hizmet süresi aralıksız on iki ay olacaktır.

MADDE 167.Bütün subaylar meslekten [muvazzaf] subay olacaktır.

MADDE 168. İş bu antlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak üç aylık bir sürenin geçmesinden sonra, Türkiye'de, ancak izin verilen birlikler için gerekli subay ve astsubayların yetiştirilmesi için kesinlikle zorunlu bulunan aşağıda belirtilen okullar kalacaktır. Bir subay okulu; her yersel bölge için bir astsubay okulu.

Bu okullarda öğrenim görmesine izin verilecek öğrenci sayısı, subay ve astsubay

kadrolarındaki doldurulacak boşluklarla kesin orantılı olacaktır.

Türk Devletinin idam edilerek yok edilmesi hükmündeki Sevr anlaşmasının her hükmü felaket de,  yukarıdaki hükümlerin bu günlere göre neler getirip neler götürdüğünü vicdanlara ve akıllara bırakalım ve Lozan’a geçelim. 

Lozan da  Amerika taraf değil, ama gözlemci bir  heyet  göndermiş. Bu heyetin başında da daha sonra 1927  yılında  Amerika’nın ilk  büyük elçisi olarak Ankara’ya gelmiş ve 1932 yılına kadar da  Türkiye’de kalmış olan    JONN  GREW  bulunuyor. Bu şahıs Lozan’daki bütün toplantılara katılmış, hangi gün  hangi konular  görüşülmüş, kim  ne  demiş, hatta heyetler kendi aralarında neler konuşmuş, nasıl manevralar yapılmış; Bütün bunları  “  ATATÜRK  ve  İNÖNÜ” adını verip  hatıralarını  anlattığı ve 1966 yılında  basılmış  kitabında  günü gününe, bir bir anlatmış!

Bütün görüşmeleri anlattıktan sonra  “ KONFERANSIN SON PERDESİ”  diye  adlandırdığı son  değerlendirme bölümünde  kitabın 46. Sayfasında  şunları yazmış:

“Basın  haberlerinden hepiniz öğrenmiş bulunuyorsunuz ki İsmet  Paşa Lozan‘da büyük bir diplomatik zafer kazanmıştır. Bütün müttefik  diplomatların sırtını yere getirmiştir. Bu olayı inkar etmenin hiç faydası yoktur. Bu tamamen doğrudur ve  kolaylıkla  açıklanması mümkündür. Belki bu, tarihte  kazanılmış en büyük  diplomatik zaferdir ve daha  başlangıçta İsmet Paşa’nın bütün kozları  elinde   bulundurmasıyla sağlanmıştır…  arkasında  zaferden yeni çıkmış bir ordu bulunuyordu ve  bu, Sevr anlaşması  sırasındaki Türk ordusundan çok başkaydı…”

Burada  John Grew‘in  İsmet  İnönü’nün “arkasında   zaferden  yeni çıkmış bir ordu bulunuyordu” dediği Ordu,  Osmanlı ordusu değil;  Gazi Mustafa  Kemal ATATÜRK  ve  SİLAH  ARKADAŞLARININ   önüne geçip  zafere  koşturduğu  TÜRK ORDUSU  idi…

Şimdi düşüşünün bakalım:

Kısaca anlaşıldı mı,   Sevr neydi,   Lozan  ne demekti,  Ordu ne demek?

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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