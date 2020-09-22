Sevr, Lozan ve Türk ordusu

Bugünkü Lozan gündemi nedeniyle 22 Temmuz 2019 tarihinde yazmış olduğumuz yazımızı yeniden paylaşarak, gerçeklere işaret etmeyi uygun buldum.

Söze şöyle başlayalım. Hani derler ya çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı?

Ne, çok gezen bilir, ne de çok yaşayan; Bence “cahil” hepsinden iyi bilir!

Oy vermek hakkına sahip olup da, gündemde konuşulan konunun doğrusunu araştırmak zahmetinde bulunan kaç kişi var; hemen hemen yok gibi…

İşte bu tembel ya da işine gelmediği için doğruyu aramaya çaba göstermeyen oy sahiplerinin kafalarına SEVR ve LOZAN hakkında özet bilgi vuralım!

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SEVR MD 152: Osmanlı Devletimizin hangi miktarda hangi konularda asker bulunduracağına getirilen sınırlar.

MD153: 152 Maddede belirlenen sınırların dışındaki askerler 6 ay içinde Kara Kuvvetleri dağıtılıp terhis edilecek.

MD 155: Koskoca Osmanlı Ordusunun sayısını 50 bin kişi ile sınırlamaktadır.

MD:158: Ordudaki asker, subay, astsubay sayısının miktarlarını (oranlarını) belirtmektedir.

MD:159- 160: Jandarma kuvvetlerinde yabancı subayların yer alacağına dair düzenleme yapmaktadır.

MADDE 161.Limni [, Gökçeada , Semadirek 94 , Bozcaada ve Midilli dışında, 178. Maddede öngörülen Boğazlar ve adalar bölgesinde, Yunan ve Osmanlı jandarma kuvvetleri, bu bölgedeki Müttefikler-Arası işgal Komutanlığına bağlı bulunacaktır.

MADDE 165: Osmanlı Kara Kuvvetleri [silâhlı kuvvetleri] gelecekte yalnız gönüllü olarak askere yazılanlardan kurulacaktır.

MADDE 166.Astsubayların ve erlerin hizmet süresi aralıksız on iki ay olacaktır.

MADDE 167.Bütün subaylar meslekten [muvazzaf] subay olacaktır.

MADDE 168. İş bu antlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak üç aylık bir sürenin geçmesinden sonra, Türkiye'de, ancak izin verilen birlikler için gerekli subay ve astsubayların yetiştirilmesi için kesinlikle zorunlu bulunan aşağıda belirtilen okullar kalacaktır. Bir subay okulu; her yersel bölge için bir astsubay okulu.

Bu okullarda öğrenim görmesine izin verilecek öğrenci sayısı, subay ve astsubay

kadrolarındaki doldurulacak boşluklarla kesin orantılı olacaktır.

Türk Devletinin idam edilerek yok edilmesi hükmündeki Sevr anlaşmasının her hükmü felaket de, yukarıdaki hükümlerin bu günlere göre neler getirip neler götürdüğünü vicdanlara ve akıllara bırakalım ve Lozan’a geçelim.

Lozan da Amerika taraf değil, ama gözlemci bir heyet göndermiş. Bu heyetin başında da daha sonra 1927 yılında Amerika’nın ilk büyük elçisi olarak Ankara’ya gelmiş ve 1932 yılına kadar da Türkiye’de kalmış olan JONN GREW bulunuyor. Bu şahıs Lozan’daki bütün toplantılara katılmış, hangi gün hangi konular görüşülmüş, kim ne demiş, hatta heyetler kendi aralarında neler konuşmuş, nasıl manevralar yapılmış; Bütün bunları “ ATATÜRK ve İNÖNÜ” adını verip hatıralarını anlattığı ve 1966 yılında basılmış kitabında günü gününe, bir bir anlatmış!

Bütün görüşmeleri anlattıktan sonra “ KONFERANSIN SON PERDESİ” diye adlandırdığı son değerlendirme bölümünde kitabın 46. Sayfasında şunları yazmış:

“Basın haberlerinden hepiniz öğrenmiş bulunuyorsunuz ki İsmet Paşa Lozan‘da büyük bir diplomatik zafer kazanmıştır. Bütün müttefik diplomatların sırtını yere getirmiştir. Bu olayı inkar etmenin hiç faydası yoktur. Bu tamamen doğrudur ve kolaylıkla açıklanması mümkündür. Belki bu, tarihte kazanılmış en büyük diplomatik zaferdir ve daha başlangıçta İsmet Paşa’nın bütün kozları elinde bulundurmasıyla sağlanmıştır… arkasında zaferden yeni çıkmış bir ordu bulunuyordu ve bu, Sevr anlaşması sırasındaki Türk ordusundan çok başkaydı…”

Burada John Grew‘in İsmet İnönü’nün “arkasında zaferden yeni çıkmış bir ordu bulunuyordu” dediği Ordu, Osmanlı ordusu değil; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve SİLAH ARKADAŞLARININ önüne geçip zafere koşturduğu TÜRK ORDUSU idi…

Şimdi düşüşünün bakalım:

Kısaca anlaşıldı mı, Sevr neydi, Lozan ne demekti, Ordu ne demek?