Bu ülkede yaşamak ve ölmek!..

Cezayir doğumlu Fransız yazar Albert Camus diyor ki;

“Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüklerine bakın!”

Albert Camus, Felsefe eğitimi görmüş. Yalnızca kendi ülkesinin insanları için değil, tüm insanlık için daha İNSANCA bir düzen özlemiyle yazılar ve romanlar yazmış.

Yukarıdaki sözleri üzerine bir düşünelim;

· Bir ülkede insanlar büyük ölçüde İŞ KAZALARI sonucu ölüyorsa, o ülke nasıl bir ülkedir? Bu ülkede “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” önlemleri yeterli midir? Sendikal hak ve özgürlüklere saygı var mıdır? Daha da ötesi, insan emeğine ve yaşamına saygı olduğu söylenebilir mi?

· Bir ülkede insanlar büyük ölçüde TRAFİK KAZALARI sonucu ölüyorsa; o ülkede ulaşımın yüzde 93’ü karayolları ile yapılıyor, deniz ve tren ulaşımı ihmal ediliyorsa, ciddi ve bilimsel bir çalışma sonucu hazırlanan “ULUSAL ULAŞIM PLANI” yoksa, o ülkede insan yaşamına saygı olduğu iddia edilebilir mi?

· Bir ülkede İNTİHARLAR artarak sürüyorsa; o ülkede vatandaşların güven içinde ve mutlu yaşadıkları söylenebilir mi?

· Bir ülkede insanlar büyük ve giderek artan oranda “Kanser, Astım, Akciğer yetmezliği, gıda zehirlenmesi” gibi hastalıklarla ve büyük ölçüde DOĞAL ÇEVRENİN TAHRİBİ sonucu ölüyorsa, o ülkeyi yönetenlerin insana ve doğaya saygılı oldukları düşünülebilir mi?

· Bir ülkede insan bedenleri yavaş yavaş, YETERSİZ BESLENME nedenleriyle çürüyor ve sonunda genç yaşta ölümler ortaya çıkıyorsa, böyle bir ülkede “Sosyal Devlet” değerleri yaşanıyor olabilir mi?

· Bir ülkede KADIN CİNAYETLERİ giderek artan bir seyir gösteriyorsa, böyle bir ülkede “kadına ve insana saygı” ve “AİLEYİ KORUMA” kültürü olduğu düşünülebilir mi?

· Bir ülkede KAN DAVASI yüzünden insanlar ölüyorsa; o ülkenin “Eğitim ve Kültür” düzeninin ORTAÇAĞ kültüründen farklı olduğu düşünülebilir mi?

· Bir ülkede, siyasal egemenlere karşı oldukları ve halkı uyandırmaya çalıştıkları için “GAZETECİLER, BİLİM İNSANLARI, AYDINLAR “faili meçhul!” cinayetlerle yaşamlarını yitiriyorlarsa, o ülkede “muhalif seslere saygı, basın özgürlüğü ve gerçek anlamıyla DEMOKTATİK BİR DÜZEN olduğu söylenebilir mi?

· Bir ülkede, BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİ dünya ortalamasının çok üstünde ve giderek artıyorsa; o ülkede “ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI” gerçek anlamıyla sağlanabilir mi? Sağlıklı beslenemeyen anne adayı sağlıklı çocuk dünyaya getirebilir mi?

Kimse bu yorumlarımızı istismar etmeye kalkmasın!

Her canlı gibi insan için de doğmak kadar ölüm de kaçınılmaz.

“Kadere inanmak” elbette inancımızın temel değeri.

Ancak; “Sen yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacaksın, ondan ötesi Yaradan’a aittir!”

“Kader” ile insandan kaynaklanan günah ve yanlışların sonucu ölümleri karıştırmayalım!

Giresun sel felaketinde ölenler, insan cehaletinin sonucu dere yataklarında yapılanmalar, bu yapılanmalara izin veren yerel yöneticilerin günahları yüzünden öldüler!

İnsanın cehalet ve açgözlülüğünün günahını Yaradan’a yükleyemezsiniz!