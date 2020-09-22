Karamürsel Belediyesi bu rezaleti görmüyor mu?

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili…

Mavi Vatan olarak adlandırılan denizlere sahip çıkmalıyız.

Bakın İktidar, Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan mücadelesi veriyor…

Hepimiz, denizlerimize sahip çıkmalıyız…

Denizimizi kirletmemeliyiz…

Ama maalesef denizlerimizi her daim kirletiyoruz, kirletmeye de devam ediyoruz…

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Önceki gün Karamürsel’den bir okurumuz, bize bir mail gönderdi…

Maile bir de fotoğraf ekledi…

Karamürsel’de denizin kirliliğini göstermeye çalıştı…

Karamürsel’de duyarlı ve çevreci bir vatandaş, gazetemize çekip gönderdiği fotoğrafın altına da şunları yazdı;

ÖNCE GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

“Sevgili Kocaeli Gazetesi, Karamürsel haberleriyle ilçemize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.

Karamürsel’de uzun yıllardır İlhan Çınar Alanı’nda Cuma pazarı kurulur…

Hatta Kocaeli’nin en büyük pazarlarından birisi olarak bilinir.

Tam denizin önündeki bir alanda boydan boya bir cephesi var denize.

Hani MÖ, vardı, daha sonra 1999 depreminden, 15 Temmuz’dan, şimdi de şu koronavirüsünden önce çıktı.

İşte koronavirüsten önce bildiğim kadarıyla Karamürsel Belediyesi pazarcı esnaflarına pazar sonrasında çöplerini toplamaları amaçlı çöp poşetleri dağıtıyordu.

POŞETLER, NAYLONLAR DENİZE

Pazarcı esnafı akşam işleri bitince çöplerini toplayarak bir köşeye bırakıyor, belediye temizlik ekipleri bunları topluyordu.

Ancak şimdilerde bu olay yaşanmıyor olacak ki, akşamları pazarcı esnafları evlerine gittiklerinde her yer ve deniz poşet, naylon artıklarıyla kaplanıyor.

Bir rüzgar çıkıyor poşet ve naylonlar denize.

PAZARCI ESNAFI UMURSAMIYOR MU?

Acaba belediye tarafından poşet dağıtımı yapılmıyor mu, yada yapılıyor da pazarcı esnafı bunu umursamadan çöpünü toplamadan evlerine gidiyor.

Lütfen bu konuyu gazetenizde yayınlayın, yetkililerin bu konuya önlem almasını istiyorum.

Bir Karamürselli ve aşığı olarak lütfen çevremizi, hele birde denizimizi temiz tutalım geleceğimiz olan çocuklarımız, hele şu son zamanlarda virüsten korunmak için”

GAZOZCU BAŞKANA İŞ DÜŞÜYOR

Okuyucumuzun görüşleri böyle…

Okuyucumuza hak vermemek imkansız…

Şimdi iş Karamürsel Belediyesi’ne düşüyor.

En azından pazar boyunca kontrollerini sıklaştırarak, pazarcılara gerekli uyarıyı yapmalı…

Kontrolleri yapsın ki, uyarıları yapsın ki, denizimiz kirlenmesin…

Bu vatan bizim, bu deniz bizim…

Herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse, denizimiz temiz kalır, denizimiz çöpe dönmez.

Karamürsel Belediyesi’nin gazozcu belediye başkanı, yukarıda belirtilen sorunları çözerse, bu fotoğraftaki görüntüleri de bir daha görmeyiz.

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Sünnet için en ideal yaş 0-3 yaş arası

Ülkemizde en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biri de sünnet… Ergenlik döneminde ve 4-6 yaş arasında yapılan sünnet operasyonlarının farklı sağlık sorunları ortaya çıkabileceğine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Osman Çelik, sünnet için en uygun dönemin 0-3 yaş arası olduğunu belirtiyor. Uzmanların bu önerilerini dikkate almalı.

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Çalınmış verileriniz kaç para ediyor?

Karanlık ağın, satışa çıkarılmış çalıntı verilerle dolu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Peki bu veriler kaç para ediyor? Siber güvenlik kuruluşu ESET’in paylaştığı bir araştırma raporuna göre, kredi kartı ayrıntıları 12-20 dolar gibi fiyatlara satılırken, Gmail hesapları 150 doları aşabiliyor.

NE YAPMALI?

Hatırlaması kolay şifreler yerine her hesap için güçlü ve benzersiz metin dizileri tercih edin. Mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmayı tercih edin. Ayrıca hassas verilerinize ev sahipliği yapan hesaplara erişim sağlamak için asla güvenli olmayan bir Wi-Fi ağı kullanmayın. Son olarak çok katmanlı bir güvenlik çözümünün önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve güncel olduğundan emin olun.

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Ağır vasıtalar için yeni korna

Bursa’da ürettiği kornaları 70’ten fazla ülkeye ihraç eden Seger, ağır vasıta araçlar için ürettiği ve ‘Tek Boynuz-Unichorn’ adını verdiği havalı korna ile uzun yol şoförlerinin sesi olmaya devam edecek. Özel tasarımı ile daha az yer kaplayan 80JH kodlu havalı korna, çalındığında ulaştığı 125 desibel ses seviyesi ile ağır vasıtaların yollarda güvenle ilerlemesine katkı sağlıyor. Ağır vasıtaların kornalara zaten havalı, anlaşılan yeni kornalarla daha da havalı olacak…

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ÜLKELERİN YAŞAM KALİTELERİ BELLİ OLDU

Ajans Press’in, Numbeo verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre yaşam kalite endeksi 2020 raporu açıklandı. Birçok ülkenin yer aldığı raporda Türkiye’nin yaşam kalitesi bakımından 45’inci sırada yer aldığı kaydedildi. Trafik, güvenlik, sağlık, nüfus, iklim gibi farklı kategoriler baz alınarak hazırlanan raporda ülkemizin endeksi 126,40 olarak saptandı.Yaşam kalitesi bakımından ilk sırada yer alan ülke ise 192,53 ile Danimarka olurken, ikinci sırada 190,92 ile İsviçre, üçüncü sırada ise 186,40 ile Finlandiya olarak yer aldı. Listeye bakıldığında da Türkiye’nin Çin, Rusya, Brezilya ve Meksika gibi birçok ülkenin üstünde yer aldığı görüldü.