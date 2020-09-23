Sporcu evlilikleri üzerine bir tez…

Ben de amatör bir sporcuydum…

Futbol oynadım…

Hayatımı futbola adamış biriyim…

Sporun her dalını seviyorum elbette, ama futbolu daha fazla…

Mesleğe başladığım 1986 yılında, o zamanki spor müdürümüz metin karan ustanın isteğiyle, o zamanki adıyla il spor ajanı, şimdiki adıyla Spor İl Temsilcileriyle bir röportaj dizisi hazırlamıştım. Bugünkü şöhretimi ona borçluyum… Bir de evli sporcular dizisi hatırlamıştım…

Basketbolcu ve futbolcu çiftler…

Rahmetli voleybolcu ve futbolcu Gülay Kurtar ablam ve eşi Güvenç Kurtar hocam…

Basketçi Cengiz-Gönül Kahraman hocalarım…

Nurgül Söylemez-Hakan Söylemez… (İkisi de basketçi)…

Basketçi-futbolcu Atilla-Sevinç ve Şahver Çelikyılmaz-Abdullah Çelikyılmaz ikilisi…

Bir çırpıda hatırladıklarım bunlar… Sonraki yıllarda röportajlar yaptığım yüzücülerimiz Sabri-Işıl Bozca, kayakçı Hakan Tanta ve yüzücü eşi Rus asıllı Meral hanım…

Voleybolcular Hakan-Natalia Hanikoğlu…

Rahmetli voleybolcumuz Nurdan ve halen hayattaki eşi basketbolcu Kenan hocam…

Ve daha birçoğu…

Bu dizilerden öyle keyif aldım ki, sormayın gitsin…

Sayıları daha artırabilirim ama bu kadarı yeter…

Dünyanın bana göre en mantıklı ve duygusal evliliği, sporcunun sporcuyla yaptığı evliliktir…

Kolay olur…

Sağlıklı olur…

Nesiller de böyle yetişir…

Benim de 33 yıllık evli, 32 yıllık bir baba olarak önerilerimi aşağıda sıralıyorum…

Buyurun işinize gelirse uygulayın bakalım…

HHH

(Kocalara, baba ve koca adaylarına naçizane öğütler)…

1.Unutma, hiçbir kadın kimseyi, çocuğundan daha fazla sevemez, sen dâhil…

2.Kadın beyni biyolojik olarak daha büyüktür, her zaman senden akıllıdır, hayatın gerçeklerini senden en az 10 sene önce anasının basının evinde öğrenir. Tartışma, dediğini yap !.. (Olmadı yapıyor gibi gözük ama unutma, kesinlikle yemez)…

3. Çamaşır, bulaşık, işyeri, çocuk bakımı, ev idaresi, sonra da diğer şeyler… Çok fazla şey istiyorsun, haddini bil, evinde efendi efendi otur, kadıncağızdan bir de aşk bekleme !..

4. Hiç kimseye hava atma, bulaşık yıka, çamaşır yıka, ama erkekliği de elden bırakma ve bulaşığın, çamaşırın deterjanını kendin seç !.. Yumuşak erkeği hiç bir kadın sevmez… Sert erkekten ise nefret eder…

5. Karım bana aşık mi değil mi diye boşuna sinirlerini bozma, bu kadar işin içinde bir de senin aşkınla uğraşacak değil, ama yoldaşın olur, korkma!... Bu aşktan daha değerlidir… İleri yaşlarda anlarsın… Şüpheci olup evini işkencehaneye çevirme !.. Amerika’da da olsa; Japonya’da da olsa, mutfak kadının işidir, karışma !.. Önüne konanı efendice ye, yardım et, ama koca ve babalık kurallarını da unutma !..

6. İşyerinde yaşadıklarını orada bırak, işyerinin kapısından çıkarken elini kapıya sür ve her şeyi geride bırak… Evinin sıcaklığını, hiçbir 5 yıldızlı otele değişme !.. Otelin resepsiyoncusu olma, hizmetçisi ol…

7. Kadınlar hayatın katı gerçeklerini senden en az 10 yıl erken öğrenir… Ana-baba evinden gelen bir kadına kadınlık öğretme !.. Önce kendine bak, erkek değil adam ol !..

8. Kandırdığını sandığın kadının, aslında senden çok çok daha uyanık olduğunu ve her şeyi fark ettiğini, kanıyormuş gibi yaptığını unutma !.. Bunu anladığında iş işten geçmesin !.. Hiçbir erkek, yaptığı hataları gizleyemez, kadın da çok kolay anlar !..

9. Kadının ailesini düşman olarak görme, şehir efsanelerine kanma, ama unutma ki, kimse senin kendi annen ve babandan daha üstün değildir, eşinin ailesine gösterdiğin sevgi ve saygının, eşine olan saygının gereği olduğunu aklından çıkarma… Ama onun ailesini baskı olmaksızın yürekten seversen de, erkek değil adamsın demektir !..

10. Tartışmayı sen bitir ama yumrukla değil, susarak !.. Tartışma sırasında sen ne kadar bağırırsan bağır, kadın seni duymayacaktır… (DEVAM EDECEK-YARIN KADINLARA ÖĞÜTLER)…

(Unutma !.. Ustanın dediğini yap, yaptığını yapma !..)

KONUŞAN FOTOĞRAF:

SARIYERLİ’DEN GÖKHAN’A: Gökhan senin sol kanattan uçmaya niyetin yok, bari ben uçurayım kardeşim…

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

Yetiştirdiğin adamı iyi yetiştirdiysen, sana bir gün mutlaka ihanet edecektir…

-RAHMETLİ HASAN SERT’TEN HAKAN YAĞCIOĞLU’NA-

Karikatür