Haksızlık karşısında susmak!..

İnsanlık tarihi, insanın yaşadığı “haksızlıklar” üzerine kuruludur!

Ne var ki, “GÜÇLÜ” olanın yaptığı “HAKSIZLIK” karşısında, GÜÇSÜZ olan ya da kendisini öyle tanımlayan insanlar, büyük ölçüde, haksızlık karşısında suskun kalırlar!

GÜÇ, BASKI, ŞİDDET ve daha da önemlisi, AÇLIK insanı korkutur, sindirir ve KÖLELEŞTİRİR!

“Korku” insani bir duygudur.

Çok şeyden korkar insan.

Hele, “Şiddet kültürü” yapışmışsa insanın yakasına!

Ama “İNSAN” olan kıyamaz insanın canına, sessiz kalamaz haksızlığa.

Rivayet odur ki;

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” sözü, son Halife Hazret-i Ali’ye aittir.

Söz kime ait olursa olsun, sözün gerçekliğidir önemli olan.

Bu yaşıma kadar, -bilerek- kimsenin emeğine, hakkına tecavüz etmedim. Haksız kazanca, insana ve doğaya yönelik her türlü vahşete karşı çıktım.

Haksızlığa da çok uğradım.

Ve asla suskun kalmadım.

Ama, yine de “düşman” olmadım insana.

HOŞGÖRÜ ve AFFETMEK, insani kültürümün temeli oldu.

“EMEK EN YÜCE DEĞERDİR” ilkesine yürekten inandım.

Emeği ile yaşayan bir insan olmaya, emeğin hakkını savunmaya çalıştım.

Gerçek bir insan; “insanca ve adaletli bir yaşam” için gerçek anlamıyla TOPLUMCU yani toplumun çıkarlarından yana olmalıdır.

Doğaya ve insana saygılı olmalı.

ADALET ve İNSAF duyguları egemen olmalı ruhuna.

Aldatmamalı insanı ve aldanmamalı!

Hele, bir ülkenin yönetiminden sorumluysa!

“EFENDİ” değil, “HİZMETKAR” olduğunu unutmamalı!

Tıpkı Hazreti ÖMER gibi…

· “İşi ehline vermeli”

· Topluma hizmet ederken, “kişisel çıkar ve zenginlik” batağına girmemeli, KUL HAKKI yememeli!..

· Aslını inkar etmemeli! Gerçek kimliğini saklamamalı!

· YALANLARLA TOPLUMU UYUTMA çirkinliğine girmemeli!

· İnsana ve doğaya saygılı olmamalı: doğaya ihanetin bedeli ağır ve geri dönülmezdir!

Her insan, “İNSAN” kişiliği ve “insanlık onuru” ile düşünmelidir;

- Birey ve toplum olarak yaşadığımız GERÇEKLERİN farkında mıyım?

- Gördüğüm, farkına vardığım, tanık olduğum yanlışlar karşısında “insanca karşı çıkma” ve “topluma yansıtma” görevimi yapıyor muyum?

Kendi payıma “İNSAN” kişiliğimi korumaya ve haksızlıklar karşısında susmamaya çalışıyorum.

Bir İNSAN olarak huzur içindeyim.

Ya sizler?