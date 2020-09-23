1500 kişilik düğüne sembolik ceza

Yine o düğün.

AKP Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu için düzenlediği 1500 kişilik yemekli evlenme düğünü…

Pandemi döneminde bu konsepte düğün yapmak yasaktı, ama Milletvekili Yaman yasak masak dinlemedi, yasağı denetleyeceklerin de katılımıyla o düğünü yaptı.

Vali, oradaydı…

Milletvekilleri, oradaydı…

Belediye başkanları, oradaydı…

Bürokratlar, oradaydı…

İnsanların birbirlerine selam verirken bile çekindiği, maske ve mesafe kurallarına uymaya çalıştığı pandemi döneminde, 1500 kişilik düğün yapılması ve bu düğüne kent protokolünün de katılması olacak şey değildi.

Günlerce konuşuldu…

Tartışma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görüş açıklamasına kadar devam etti.

Bakan Koca, bir soru üzerine “Yasak yasaktır… Yasaklara milletvekilleri de bürokratlar da uymalıdır” deyince nokta konuldu.

Skandal düğünü yine en iyi biz haber yapmıştık

Yasaklı bir dönemde AKP Milletvekili Yaman’ın 1500 kişilik düğün yapması, tam bir skandaldı.

Ve bu skandalı en iyi şekilde yine biz haber yapmıştık.

“Millete yasak, vekile serbest mi?” diye sormuştuk.

Diğerleri,dokunmadılar.

Düğünün bir AKP milletvekiline ait olmasından çekindiler…

Düğüne Vali Seddar Yavuz’un da katılmış olmasından tedirginlik duydular…

Hatta bazıları hızını alamadı, bizi “linç” yapmakla suçladı.

Bu olayda hatasını kabul eden tek kişi vardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın.

Kendisi de düğüne katılmış, nikâh kıydıktan sonra ayrılmıştı.

1500 kişilik düğün için “Hata hatadır, özür dilenmeli” dedi.

Verilen ceza, ne anlama geliyor?

Dün sabah Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut haber verdi.

1500 kişilik düğüne ceza kesilmiş.

AKP Milletvekili Cemil Yaman’a 6 bin 360 lira idari para cezası…

Pandemi sürecinde alınan önlemlere uymayarak oğlunun düğününe 1500 davetli çağırması, düğün süre sınırını aşması ve yasak olmasına rağmen yemek servisi yaptırdığı için…

En üst sınır 3 bin 180 liraymış, birden fazla yasak ihlal edildiğinden ikiye katlamışlar.

İkinci ceza, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne…

Yani düğünün düzenlendiği tesisin bağlı olduğu kuruma…

Düğünde kişi ve süre sınırının aşılmasına, yemek ikramının yapılmasına göz yumduğundan…

Toplam 6 bin 360 lira idari para cezası.

Üçüncü ceza, yemek tedarikçisine…

Yasak olmasına rağmen düğünde yemek servisi yaptığı için 3 bin 180 lira idari para cezası.

Üç cezayı toplayalım, 15 bin 900 lira.

Şimdi bu para cezalarının anlamı ne?

Anlamı şu:

Bu cezalar, AKP Milletvekili Cemil Yaman’ın yasa, yönetmelik ve alınan yasak kararına rağmen oğluna düğün yaptığının tescilidir.

Düğünden sonra Yaman ne diyordu?

“Pişman değilim… Düğünü pandemi kurallarına uyarak yaptım…”

Demek, pandemi kurallarına uymamış.

Demek, alınan kararları hiçe saymış.

Demek, “Ben milletvekiliyim, bana bir şey yapamazlar” diye düşünmüş.

Sonunda “devlet aklı”, milletvekili de yapsa, bir yanlışa ceza kesti.

Doğru bir karar!

Ceza tutarı, caydırıcı mı?

3 bin 180 lira…

En üst ceza!

6 bin 360 lira…

En üst sınırın katlanmışı!

Peki, bu ceza tutarlarının “caydırıcı” özelliği olabilir mi?

Olamaz.

3 bin 180 liralık cezayı sen her gün dışarıda pandemi yasaklarına uymayan bir kişiye kesiyorsun.

Oysa Cemil Yaman düzenlediği düğünle 1500 kişinin sağlığını tehlikeye atıyor.

Her bir davetli için 3 bin 180 lira kesilmeliydi.

Cemil Yaman veya Cemil Yaman gibi 1500 kişilik düğün yapanlar için 6 bin 360 liralık ceza ne ki?

Şöyle düşünün…

1500 kişilik içkisiz yemekli bir düğünün bugünkü maliyeti en az 150-200 bin lira civarındadır.

150-200 bin liralık düğün yapan, cezayı peşinen kabul eder, 6 bin 360 lirayı götürür peşin yatırır.

Bilmem yanlış mı düşünüyorum?

1500 kişilik düğün, büyük bir düğün, ama ceza sembolik!

Bu sembolik cezaların “caydırıcı” bir yönü olamaz.

Şimdi göreceksiniz, böylesine sembolik cezalara razı olup “zengin düğünü” yapanların sayısı artacak.

Sanırım vekile “sembolik” ceza kesenler, millete “astronomik” ceza uygulamaya kalkmazlar.

Bu 1500 kişilik düğün olayı ve kesilen cezalar, öyle sanıyorum, pek çok uygulamada “emsal” gösterilecek.

Benzer her ceza uygulamasında, karşımıza hep “Cemil Yaman’ın düğününde kesilen cezalar” çıkacak.

“O ceza sembolikti, bu ceza ne böyle?” denilecek.

Bekleyelim, görelim!