MMO’ya göre salgın yayılıyor, kriz derinleşiyor, sorunlar büyüyor

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Barış İnce, “19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” nedeniyle gazetemize bir açıklama gönderdi.

Açıklamada içinde bulundukları durumu özetlerken, AKP’nin ekonomi ve salgınla ilgili politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Barış İnce’nin “Salgın yayılıyor, kriz derinleşiyor, sorunlarımız büyüyor” başlıklı açıklamasından size bir kesit sunuyorum;

İŞSİZLİK VE YOKSULLAŞMA

“İş Bırakma Eylemi’nin 41 yılında, tüm dünyamızı etkisine alan bir virüs salgını ve ülkemizde giderek derinleşen ekonomik krizle yüz yüzeyiz.

Salgının toplumsal yaşama ve çalışma hayatına etkileri, uzun süredir devam eden ekonomik krizin toplumsal etkilerini ne yazık ki daha da arttırıyor.

Salgın döneminden daha da derinleşen krizle birlikte birbiri ardına kapanan işletmeler ve hızla azalan üretim nedeniyle geniş çaplı bir işsizlik ve yoksullaşma süreci içine sürükleniyoruz. Yurtdışı kaynaklı sıcak para akışına dayalı büyüme modeli sürdürülebilir olmaktan çıkmış, ülkemizi büyük bir borç batağı ve yüksek kur şokuyla baş başa bırakmıştır.

RANT HIRSININ OLMASI

Kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması gibi nedenlerle yıllar boyunca mühendis, mimar ve şehir plancılığı emeğinin değersizleştirilmiş olması, meslektaşlarımızı kriz karşısında tümüyle savunmasız hale getirmiştir.

EKONOMİK KRİZ VE SALGIN

Siyasi iktidar, ekonomik krizle mücadele konusunda başarısız olduğu gibi, halkı salgına karşı korumak konusunda da yetersiz durumdadır. Her iki durumda da siyasi iktidarın önceliği, geniş toplum kesimlerinin haklarını korumak değil, kendi çevresinde konumlanan bir avuç sermaye grubunun çıkarlarını gözetmek olmuştur. Siyasi iktidar nasıl ki daha önceki dönemde OHAL koşullarını toplum üzerindeki baskısını artırmak için fırsat olarak kullandıysa, salgın koşullarını da yağma düzenini yaygınlaştırmak için kullanmıştır. Devlet imkanları, halkın öncelikli sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi için değil, iktidarın güçlendirilmesi ve örgütlü toplum kesimlerinin etkisizleştirilmesi için seferber edilmiştir.

“PARTİ DEVLETİ” ANLAYIŞI

Tek adam rejimi altında, “parti devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız, siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş konfederasyonla imzalanan enflasyona endeksli toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.

BÜYÜK BİR YOKSULLAŞMA

Ekonomik kriz ve salgının olumsuz etkilerinin en fazla yansıdığı özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamı büyük bir yoksullaşma ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya durumdadır. Esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızın hayatını olumsuz etkilemekte, gelecek planı yapamaz hale getirmektedir.

BİRLİKTE, DAYANIŞMAYLA…

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz”

SİYASİ İKTİDARIN “GÜVEN” SORUNU

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Barış İnce’nin açıklamasını okudunuz…

AKP iktidarını sert bir dille eleştiriyor…

“Siyasi iktidar, ekonomik krizle mücadele konusunda başarısız olduğu gibi, halkı salgına karşı korumak konusunda da yetersiz durumdadır” diyor…

“Yandaş konfederasyonla imzalanan enflasyona endeksli toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır” diyor…

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Şu bir gerçek ki, zamlar almış başını gitmiş, işsizlik almış başını gitmiş, güvensizlik almış başını gitmiş…

İnsanlar önünü göremiyor, göremeyince de krize giriyor…

Bizi yöneten siyasi iktidarın, her şeyden önce vatandaşlara “güven” duygusunu aşılamalı….

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Şenol Güney’in ŞOK İSTİFASI

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, dün aniden görevinden istifa etti… Ergüney’in pandemiyle ilgili açıklaması dün bir gazetemizde manşetten verildi, kendisiyle neredeyse tam sayfa röportaj yapıldı. Ergüney’in gazetede çıkan manşet haberi ile aynı gün istifa etmesi, kafalarda soru işareti bıraktı.

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AKP’li Yaman’a göstermelik ceza

Oğluna 1500 kişilik yemek düzenleyen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a en üst limitten 6 360 lira ceza kesildi… Yemeği düzenleyen Karayolları Sosyal Tesisleri’ne de aynı şekilde 6 bin 360 lira keza kesildi… Yemek tedarikçisine de 3.180 lira keza kesildi… Yani AKP’li Yaman, 1500 kişilik düğün karşısında 6 bin 360 lira ceza ile kurtuldu. Bu göstermelik ceza değil de nedir!

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Salgını yanlış maske mi hortlattı?

Kâr hırsı yüzünden 3 kat diye satılan maskelerde asıl filtre görevi gören “meltblown” kumaşın kullanılmadığını ortaya çıkaran Tüketici Hakları Derneği’nin Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz, salgının sahte maskelerden yayıldığını iddia etti. Yanlış maske bir neden olabilir, ama salgının yayılışının altında daha birçok neden var.