Ne olacak bu gençliğin hali?

Darıca’da kayalıklardan atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Furkan, ölmeden önce sosyal medya hesabına içinde bulunduğu ruh halini özetlemişti. Kafasının yerinde olduğunu, herhangi bir yan etki yapacak bir madde kullanmadığının özellikle altını çizmişti genç Furkan. İntihar öncesi paylaştığı mesajın sonunda da nasıl bir inanca sahip olduğunu anlatır gibiydi. Paylaşımında, bu dünyanın yaşamak için uygun bir yer olmadığını, herşeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı olduğunu ve gökyüzünde bulur bulacağını belirtiyordu. Bu satırları okuduktan sonra geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma aklıma geldi. Ankete göre genç nüfus, inanç yönünde çok farklı bir eksene doğru kayıyordu. Bu konuda neler yapılır ya da yapılmalı diye yetkililerin düşünüp ivedilikle adım atması gerekiyor. Bizi biz yapan en temel kaynağımız olan inancımızın altı boşaltıldığında çok daha acı tablo ne yazık ki bizleri bekliyor olacak.

Kocaelispor’da erken istifa..!

Kocaelispor teknik direktörü Selahattin Dinçel’in istifası kamuoyunda şaşkınlıkla karşılansa da kaynaklardan edinilen bilgiye göre hiç de şaşırtıcı değil. Perşembenin geleceği adeta çarşambadan belliymiş. Dinçel’in Manisaspor’a yeniliriz ile benim transferlere dahilim olmadı şeklinde iddia edilen sözlerinin bardağı taşırdığı ifade ediliyor. Esasında ligin başında gelen bu istifa her ne kadar erken gibi görünse de, alınacak tedbirlerin erkenden uygulanması açısından faydalı olacaktır. Şimdilik Ramiz Soydaş’a emanet olan takımın başına tecrübeli bir ismin getirileceği de konuşuluyor. Bu isim kim olur şimdilik bilinmiyor ama Kocaelispor’un futbolla, başarılı transferlerle ve en önemlisi altyapıdan yetiştirdiği yetenekli oyuncularla anılmaya başlaması gerekiyor. Umarım önümüzdeki dönemlerde yönetimsel zafiyetleri ile yeni bir hoca arayışını konuşuyor olmayız….

Ellibeş değişir mi?

AK Parti’de ilçe kongreleri tamamlandı. Pandemi sürecinde hızla yapılan kongrelerin ardından gözler il kongresine çevrilmiş durumda. Av. Abdullah Eryarsoy’un istifasının ardından göreve getirilen Mehmet Ellibeş’in yeni dönemde görevine devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Devam eder diyen de var devam etmez diyende. Herkesin kendine göre bir şekilde gerekçesi var. Devam eder diyenler ağırlık olarak, “Ellibeş sorunsuz, şaibesiz ve kavgasız bir şekilde görevini yapıyor” şeklinde görüş belirtiyor. Yine bu kişiler, Ellibeş döneminde adamcılığın bittiği, küskünlerin gönüllerinin alınmaya çalışıldığını söylüyor. Ellibeş ile devam edilmez diyenlere göre ise, partinin biraz daha şahin bir isme ihtiyacı olduğunun altı çiziliyor. Bu kişiler, özellikle Deva ve Gelecek Partisi’nin kurulmasının ardından partiden kopmaların önüne ancak böyle bir isimle geçilebileceği görüşünü savunuyor. Bu iki görüşün tartışmalarında AK Parti’nin yeni dönemdeki il başkanının kim olacağı sorusu yanıt aramaya çalışıyor. Bu arada Ellibeş ile devam edilir mi edilmez mi bilinmiyor ama esas değişimin mevcut il değişiminde yaşanacağı dillendiriliyor.