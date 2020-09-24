Vebalini taşıyabilir misin, Tahir Büyükakın…

Vebal; Altından kalkılamayacak kadar ağır ve günün birinde de altında ezileceğiniz vicdani yük!

Sayın Tahir Büyükakın! Kızderbent mahalle/köy merasının hemen yanında yer alan, buz gibi akan suyun yanı başındaki ormanlık alanı taş ocağı yapmak doğru karar mı?

Kime sordunuz?

Halka sordunuz mu?

Millet bahçeleri açmaya çalışırken, Milletin bahçesini yok etmek reva mı?

Kocaeli genelinde 17.000 Kızderbent’ linin yaşadığını biliyormusunuz?

Ve o halk size yüzde yüz oy verdi sizin siyasi veli nimetiniz olan halka taş ocağı açmak için izin verirken sordunuz mu?

DSİ bölge müdürlüğüne izin verirken kararınızda ne kadar halkın söz hakkı vardı?

Size yakışıyor mu?

Seçimi kazanabilmeniz için diğer siyasi partilerin doğru dürüst aday çıkarmadığı dönemi yaşadınız. Bu gerçeği hepimiz çok iyi biliyoruz. Sebebi ne olursa olsun siz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığında tek aday olarak yarıştınız ve kazandınız.

Bu kazanma size bazı veballerde yükledi. Halkın çıkarlarını herkesten çok korumanız gerektiği gibi.

Hatta Karamürsel’in vebalini sizin sırtınıza 5 kat daha fazla yükledi.

Rahat kazanacağınızı gördüğünüz seçimde kaybedeceğini anladığınız kendine Şehr-ül Emin lakabını hak gören adayınızı desteklemek için Karamürsel’in Ereğli mahallesinde son gün kapı kapı dolaştığınızı sağır sultan bile duydu ve gördü.

Şehr-ül Emin’in her yanlış yönetiminin tüm sorumluluğu üzerinize geçti. Zaten ortalıkta bile gözükmüyor her yere yardımcısını gönderiyor. Kısaca kendi başınızın çaresine bakın ben aldım alacağımı demeye getiriyor. Bana gazoz ve günümü geçirdiğim iki kulüp yeter diyor.

Bu sorumluluk var iken Kızderbent mahallemizin en güzel yerini yeni projelerle kalkınmada öncelikli yer haline getirmek var iken yok etmeye çalışmak niye?

Birkaç kişinin rantı için mi?

Geleceğiniz çocuklarınıza hassas olduğunu bildiğimiz sizin, gelecek nesillere kalacak doğa konusunda da en fazla hassas olması gereken de siz değil misiniz?

Bu hafta köylüyü ikna için gönderdiğiniz Sayın Milletvekili halkı ikna etmedi aksine hor gördü, izledik halka üst perdeden baktı.

Artık halktan ne kadar uzak olduğunu, tuzunun ne kadar kuru olduğunu gösterdi.

Halka “o alandan taş alınacak sonra orası yeniden eski haline getirilecek” demek sizce çok komik değil mi? Halkı aptal yerine koymak sizce doğru oldu mu?

Ki sizin kökleriniz Karamürsel’in Ereğli mahallesinde. Karamürsel’i korumak ve kollamak herkesten çok sizin göreviniz. Bu halk size oy verdi oy.

Sayın vekil dinamit patlatınca su yataklarının nasıl yer değiştireceğini bizden daha iyi biliyor. Taş çıkarmak için o alandaki tüm ağaçların kesileceğini de iyi biliyor.

Alttaki taşı çıkarmak için üste bulunan 45 santimetrelik alanda yer alan topraktaki canlılığın yok olacağını bizden hatta sizden daha iyi biliyor.

Taşı aldığın alanın bir daha düzelmeyeceğini 4 yıl boyu aldığın taş sonucu o alanın bir taşlık alan olacağını ve güneş ısısını köye yansıtacağını da çok iyi biliyor.

Bilmiyor mu; Ölen bir insan canlanmayacağı gibi ölen tabiatın da bir daha canlanmayacağını?..

Oyulmuş alanın yeni oluşan şeklinde tekrar toprak oluşması için en az 500 sene gerektiğini çok iyi biliyor. Oluşum için sert taşın yağan yağmur ve kar ile yumuşayıp rüzgâr ile toz hale gelmesi gerektiğini, canlılığın yeşermesi içinde bir o kadar zamana ihtiyaç olduğunu vatandaş kadar bilmiyor mu?..

500 yıl ne tarım olur nede yok olan yanı başındaki meralarda hayvan otlayabilir.

Tarım yoksa hayvancılık yoksa köyde yok demektir. Tek yer ayakta kalır o da atalarının yattığı mezarlık.

Tahir Büyükakın Başkanım bu vebali taşıyabilir misiniz?

Köyün/Mahallenin kaderini belirlemek orada yaşayan halkın hakkı değil mi? 7 den 70’e halk istemiyoruz diyor, anlamıyor musunuz?

Size yakışan atlayıp aracınıza sadece siz tek başınıza çağırın halkı gidin çınarın altına birkaç kişiyi değil çayınızı içerken halkı dinleyin istemediklerini size direk söylesinler.

Kimse baraj yapmayın demiyor. Ancak baraj yapmanın birçok yolu var. Mesela beton yapın barajı ki bunu DSİ genel müdürü yapabileceklerini söylüyor.

Bayındır da iki hatta üç Taş ocağı var yüzde on bilemediniz otuz kapasite ile çalışıyor. Yapsınlar anlaşmalarını alsınlar oradan taşlarını. Taş ocakları yetkilileri bizim taşımız yeter diyor. Taş vermeye hazırlar.

Vekil diyor ki “ Bizi orası bağlamaz Bursa iline bağlı orası”. Yahu DSİ bölge müdürü de Bursa iline bağlı, yapılacak barajlarda Yalova iline bağlı. Başkaları için bizim topraklarımız neden yok olsun. Yeteri kadar zaten yok edilmedik mi? Taşıma işini de mahalle içinden değil arka sırtlardan Yalova iline pekâlâ da yapılabilir.

Bu kadar vebali taşımayın Sayın Tahir Büyükakın.

Ve bu söylediklerimizin hiç biri siyaset değil aksine yok olmaya mahkûm edilecek bir köyün gelecekteki halini gören insanların feryadı.