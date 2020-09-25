Manisa’dan bir anı…

2.Lig’de şampiyonluğa oynuyoruz…

Manisaspor ile çekişiyoruz…

Manisa’yı Mustafa Denizli çalıştırıyor…

Nazif Zorlu da arkasında…

Ben de kale arkasından maçı izliyorum…

Gergin ama süper tempoda bir maç izliyoruz…

Denizli, seneler sonra Kocaelispor’a karşı görev yapıyor…

2003 senesi…

Maç berabere bitiyor…

Vestel Manisa zafere ulaşıyor…

Biz 1.Lig’de kalıyoruz…

Boynu bükük şekilde kente dönüyoruz…

O Manisaspor şimdi 3.Lig 1.Grup’ta ve Belediye Derince’ye konuk olacak…

Sonradan kurulan Manisa FK ise bugün Kocaelispor’u konuk edecek…

Çorum karşısında beklenen bir zaferle lige başlayan ve güçlü rakibini 3-1 yenen Manisa FK, daha birinci hafta hoca değiştirerek cümle âleme rezil olan Kocaelispor, bu maçta en az bir beraberlik alabilecek kapasitede gözüküyor…

Selahaddin Dinçel yerine, vekaleten Ramiz Soydaş görev yapacak…

Aldın Günaydın gibi, Ramiz hocadan da bir galibiyet gelirse,öv kimse şaşırmasın…

Nasılsa Selahaddin gitti…

Dert bitti…

Benim aslanlarım şimdi bir mücadele eder ki, sorma gitsin…

Tutabilene aşk olsun !..

Üç günde bak nasıl değişecekler…

Yazın bir tarafa…

Taa ki, yeni gelen hocayı da gönderene kadar…

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Tunahan’lı Gölcükspor 3 puanla döner…

Bir zamanların efsane futbolcusu ve Gölcükspor’da yıldızı parlayan Tunahan Akdoğan, şimdi Gölcükspor’a yeniden döndü…

Tunahan hoca, sezonun ilk maçında, Pazar günü, hiç bir gerekçe yokken, çok gol kaçıran takımının baŞında iç saha yenilgisiyle başladı…

Tabii ki bu yakışmadı…

Ne Gölcükspor’a…

Ne de benim tanıdığım Tunahan hocaya…

Şimdi o takım, Soma deplasmanında sahaya çıkıyor…

İlginçtir, ağabey Kocaelispor, Manisa FK ile, Gölcükspor Soma ile deplasmanda, Belediye Derince ise Manisaspor ile iç sahada oynuyor…

Yani 4 takımımızdan üçü Manisalılarla buluştu…

Bakalım nasıl bir bilanço ortaya çıkacak ?..

Ama yazın bir kenara:

Tunahan hoca puansız dönmez…

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Efsane spor sözleri:

RONALDO’DAN MESSİ’YE: Benim yattığım kadın sayısı, senin attığın golleri geçer…

Konusan foto:

GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR: Güle güle Selahaddin hoca, bak ahımız tuttu… Dünya kimseye kalmadı…

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