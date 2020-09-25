Kocaeli’nde kaç “merdiven altı dershane” var?

“Merdiven altı” ne demek biliyorsunuz.

*Kaçak…

*Yasa ve yönetmeliklere uymayan…

Bugünlerde eğitim çevrelerinde en çok “merdiven altı dershaneler” konuşuluyor.

Dün, yıllardır Kocaeli eğitim piyasasının içinde bulunan bir tanıdığım aradı.

Merdiven altı dershaneler konusunda öyle bir sayı verdi ki, inanamadım.

“500” dedi, “Kocaeli’nde en az 500 merdiven altı dershane vardır…”

Sayıya bakar mısınız?

10 değil, 20 değil, 80 veya 100 değil, 500!

İşin ilginci, bunların internette siteleri bile varmış.

Devlette kayıtları yok, ama internette siteleri var.

Demek kimseden korkmuyorlar, çekinmiyorlar.

“İnternetten tespit edip, bizi yakalarlar” diye bir korkuları yok.

Üstelik bazı dershanelerde “yüz yüze eğitim” bile yapılıyormuş.

Mesafe ve maske kurallarına uyulmadan…

Anlayacağınız her biri, virüs yatağı!

Devlet, bu merdiven altı dershaneleri tespit ediyor mu acaba?

Tespit ediyorsa, işlem yapıyor mu, bunun cezası ne?

Sanırım uyduruk bir cezası var ki, sayıları 500’ü bulmuş.

Bir tarafta, yasal yollarla kurulmuş eğitim kurumları…

Diğer tarafta, kaydı kuydu bulunmayan merdiven altı dershaneler…

Birinciler devlete karşı bütün yükümlülüklerini yerine getiriyorlar, vergi veriyorlar, sigorta primlerini yatırıyorlar…

İkinciler ise kazandıklarını cukka cebe atıyorlar.

Her şeyleri kayıt dışı!

Şaşılacak bir durum yok

Arkadaşımın anlattıklarına şaşırmadım.

Sadece böyle çalışan dershane sayısının 500’ü bulmasına şaşırdım.

Hemen hemen her meslek grubunda benzer uygulamalar yok mu?

Adam elinde “laptop bilgisayar”, bir kahvehane köşesine oturmuş, “Ben gazeteciyim, benim gazetem var” diyor.

Çakma gazeteci!

Yine birileri bir apartmanı “otel gibi” işletiyor, ama sorsanız “günübirlik kiralama işi” yaptığını söylüyor.

Bunların yaptığı da “kaçak otel işletmeciliği”!

Şehrimizdeki otel sahipleri, bu konudaki şikâyetlerini kaç defa dile getirdiler, tespit ettikleri “kaçak otelleri” resmi makamlara bildirdiler, ama sonuç alamadılar.

Otel sahiplerinin vergi vermekten, sigorta primi ödemekten, belediyelere karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmekten canları çıkıyor; diğerleri “günlük kira bedeli” adı altında aldıkları parayı ceplerine atıyorlar.

Zahmetsiz kazanç!

Kılçıksız para!

Bakın diğer meslek gruplarına, benzer daha ne çok şey bulursunuz.

Sonunda her şey dönüp dolaşıyor “devlet”e dayanıyor.

“Devlet” gibi devlet olabilmeye…

Kimileri; “devlet”e saygı duyuyor, devletin koyduğu kurallara uyuyor…

Kimileri; iplemiyor.

İşin tabii üzücü tarafı, “devletin kurallarına uyanlar” sürekli kaybediyor.

“Devleti iplemeyenler” ise sürekli kazanıyor.

Bizim sıkıntımız bu!

AKP’nin “saygın işadamı”…

Hani yerel seçimler öncesi Ankara’da Mansur Yavaş’la ilgili suç duyurusunda bulunan ve AKP’liler tarafından “saygın işadamı” olarak tanıtılan o kişi var ya…

Necmettin Kesgin adlı o işadamının ne kadar saygın (!) olduğu yeni ortaya çıktı.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettikten sonra…

İftiracı işadamı, saygın diye göklere çıkarılan o işadamı, meğer bir “suç makinesi”ymiş.

Savcılık fellik fellik arıyor, ama bulamıyor.

O saygın işadamının kesinleşen hapis cezaları şöyle:

*Resmi belgede sahtecilikten 4 yıl.

*Evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay.

*Şantajdan 1 yıl, 3 ay.

*Özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl, 3 ay.

*Çocuk pornosu bulundurmaktan 3 yıl.

Toplam 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası!

Ne saygınlık ama!