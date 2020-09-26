‘ADİL DÜZEN’den, ‘ERSİN DÜZEN’E, kapitalist DÜZEN…

CHP'li isimden bomba iddia!..

Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu…

CHP İzmir Milletvekili gazeteciler federasyonu başkanı Atilla Sertel, Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgelerle ortaya koydu. Bahsi geçen belgede haftada üç kez program yapan Ersin Düzen'in bölüm başı TRT'den 34 bin 370 lira aldığı yazılırken, kurum yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı ve garibim Ersin Düzen'in ‘27.500 TL’cik’ maaş aldığını belirtti.

Rıdvan Dilmen'in pazartesi akşamı NTV ekranlarında 'Türk futboluna temiz eller yapılmalı' sözlerini destekleyen Fatih Altaylı, TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in ayda 500 bin TL maaş aldığını iddia etmişti. Ersin Düzen ise canlı yayında Fatih Altaylı'nın kendisine iftira attığını söylendiği gibi bir ücret almadığını söylemişti.

"RIDVAN DİLMEN ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTU"

Pazartesi gecesi Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor (Reklamlarda rol almasını unutmuş). Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım" ifadelerini kullandı.

"İSPATLA BİR DAHA EKRANA ÇIKMAM"

Ersin Düzen, hakkındaki iddialara TRT ekranlarından yanıt verdi. Fatih Altaylı'yı iddiasını ispatlamaya davet eden Düzen, "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" şeklinde konuştu.

TARTIŞMALARA CHP'Lİ VEKİL DE DAHİL OLDU

Olayın yankıları sürerken CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, sosyal medya hesabından Ersin Düzen'in ne kadar maaş aldığıyla ilgili bir belge yayınladı.

İşte CHP'li Sertel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar;"Ersin Düzen'in Şirketi'nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti, üç yıl önce TRT açıklamıştı. Hüseyin Ersin Düzen'in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı. Ersin Düzen, haftada iki kez yaptığı programı üçe çıkardı. Böylece haftada 103 bin 100 TL fatura keserek parayı dış yapım olarak TRT'den tahsil etti. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor. TRT'nin bize yaptığı açıklamayı kamuoyu İle paylaştığımda Ersin Düzen beni mahkemeye vereceğini söylemiş ve Twitter üzerinden tehdit etmişti. Üç yıldır mahkeme zaptını bekliyorum ama malum Türk Adaleti ağır çalışıyor (!) Hâkim huzuruna çıksak gerçekler ortaya çıkacak. Ersin Düzen, bu paranın elbette hepsine el koymuyor. Yanındaki üç eski futbolcu, yeni yorumculara da dağıtıyor. Kimi duyuma göre, onlara ayda ortalama 30'şar bin, kimine göre 15'er bin lira verdiği söyleniyor. Bu rakamın onlar için çok az olduğu bir gerçek. Zamanında milletvekili iken, özel iş yapması yasak olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın özel İzni ile TRT'de spor yorumu yapan FETÖ kaçağı Hakan Şükür'e 1 milyon lira civarında ücret tahsis edilmişti. Düzen'in yorumcuları ona göre daha az ücret alıyor. Şimdilik bu kadar.

TRT'DEN YALANLAMA GELDİ

Aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi.Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı. CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu.

KİM BU ADAM?..

Bundan iki yıl önce, İzmit Belediyesi’nin çatır çatır para ödeyerek getirttiği ve yerel spor basına resmen aşağılattığı çömez…

Başiskele’deki otelde düzenlenen panele ben de katılmıştım ve zamanın belediye başkanı Nevzat Doğan’a ‘Başkanım bunları spor insanı diye getirtiyorsunuz ve bir de bize hakaret etmelerine olanak sağlıyorsunuz, bizim ödediğimiz vergilerden toplanan parayı ödüyorsunuz’ demiştim…

Nevzat başkan delikanlı gibi ‘Haklısın hakan ağabey, hata yaptık’ delmişti…

O toplantıda Ersin Düzen denen skor-sever spiker, “dün kente geldim ve yerel gazetelere baktım, hiçbirinde mir tane bile futbol dışında spor haberi yok” demişti…

Kimseden ses çıkmadı…

Ben de aldım mikrofonu elime ve ağzının payını verdim…

Morardı…

Kızardı…

Çünkü bu kentte 34 yıldır bu görevi yapan kişi olarak, benim yazdığım spor branşların adını bile bilmiyordur…

Kendisi sözde spor programı olan Stadyum’da kaç kere Wushu’dan, Muay Thai’den, Boce’den bahsetmiş acaba…

Bizim gazetemizde bu branşlar belki 100 defa manşet olmuştur…

Kendi yerel gazetecisinin tecrübesine inanmayan bir yerel yönetimden de işte bu kadar panel çıkar…

İşte o canlı varlık, şimdi hesap veriyor…

Bizler faturalarımızı zor öderken, 400 bin liraya 4 kulübü anlatıyor ve bize sporu öğretiyor…

Vah DÜZEN’im vah…

KONUŞAN FOTO:

İZMİTLİ PERİ KIZI: Yahu biri şuna noksana deodoranttan bahsettin be…

Karikatür

-BUGÜNKÜ DERBİYE ÖZEL-

Efsane spor sözleri:

“Tanrı beni gol atmam için gönderdi"

-Romario-