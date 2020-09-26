Taş ocağı değil, DİRİLİŞ KAMPI açın!

Birileri Kocaeli’nin turizm ilçesi Karamürsel’i,

“HUZURUN BAŞKENTİ”ilan etmiş!

Ama;

Son günlerde bu huzurun başkenti,

“HUZURSUZLUK BAŞKENTİ”

olup çıktı.

Önce YalakdereMahallesi’nde;

İçme suyuna “lağım” suları karıştı (!)

Sonra,

Kızderbent’te Yalova’da yapılacak barajlar için TAŞ OCAĞI açılmak istendi.

Daha sonra,

TAHTALI Mahallesi’nde asırlık gürgen ağaçları kesilmeye başlandı,

Anlayacağınız ‘Huzurun Başkenti Karamürsel’de “huzur” kaçtı!

YAALAKDERE Mahallesi’ndeki su konusunda çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Halk başka,İSU başka,Kocaeli Büyükşehir başka başka iddialarla gündeme ortak oldu.

Kimi İSU çalışma yaparken dere içindeki isale hattını patlattığını, kimi kurban atıklarından içme suyuna karışım olduğunu söyledi.

Yalakdere’deki olay zamanla unutulmaya bırakıldı.

Ama asıl gerçek;

Yalakdere’de, kum-çakıl almak isteyen bir kepçenin deredeki su borularını patlattığı,içme suyuna kirli, sıuyunkarıştığı ,olaya neden olan kepçe sahibinin arandığı ama hala “TESPİT” edilemediğidir.

Bu bilginin Karamürsel İSU tarafından bilindiği,konunun adli makamlara intikal ettiği bilindiği halde halka neden gerçek söylenmemesi ise ayrı bir merak konusudur!

KIZDERBENT Mahallesi’nde “Taş Ocağına HAYIR!”, Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği tarafından başarılı bir şekilde devam ettiriliyor.

Son olarak iktidar adına AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker bu mahalleye,mahalleliyi İKNA için gönderildi.Şeker Çınaraltı’nda toplananlara TAŞ OCAĞININ mahalleye, mahalleliye kazanımlarını anlattı.Anlatım sırasında mahalleliden bir vatandaşı da azarlamayı ihmal etmedi!

Kızderbent olayında son noktanın kaleyi içten fethetme taktiği uygulanmaya başlanmış.Taş ocağına Hayır diyenlerden bazılarının bazı vaatlerle aklıçelinmiş “Taş Ocağına ağzımla HAYIR diyorum ama aslında kalbimle EVET diyorum”,diyenler çoğalmaya başlamış,Kızderbent’te çatlak sesler artmış!

Şimdi Kızderbent’te, Milletvekili Şeker’in Kızderbentliye şeker gibi konuşmasından sonra Şekerci KIZDERBENTLİLER, TAŞ OCAĞINA evet demeye başlamış!

Anlaşılan Kızderbent’teki huzurun ayarına biraz ŞEKER karışmış!

Merak edilen bir konu dabu Kızderbent’teki“TAŞ OCAĞINA HAYIR”,kampanyalarına karşın ilçenin sahipleri olan AKP ilçe Başkanı,Belediye Başkanı,Kocaeli Büyükşehir Başkanı hadi hiç ses çıkarmıyorlar ama, bir milletvekili tek başına mahalleye geliyor,onlar neden o Milletvekiline eşlik edip KızderbentMahallesi’ne gelmiyor,halkla görüşmüyor,dertlerini dinlemiyor?

Turistik ilçenin turistik mahallesinde TAŞ OCAĞI açılması yerine;

Hükümetin kendilerince çok önemli ve güzel bir projesi var,

“DİRİLİŞ KAMPLARI”

Buyurun size çok güzel bir fırsat…

Karamürsel’in sahibi yöneticiler;

Büyüklerinize teklif edin,

Tahtalı’da genç gürgen ağaçlarını keseceğimize,

Kızderbent’te TAŞ OCAĞI açacağımıza,

Buralar “DİRİLİŞ KAMPLARI” açalım,

DEYİN…

Bi deyin bakalım,

El öpmekle ağız aşınmazmış!