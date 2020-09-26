Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda, sizlerle mimosa (küstüm çiçeği) ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Mimosa denince ilk akla gelen; zarif, gösterişli yaprakları ve mis gibi kokulu, top sarı çiçekler açan ağaç şeklindeki mimosa gelmektedir. Ancak benim bahsedeceğim mimosa, isim olarak benzese de şekil olarak değişik bir çeşittir ve her sene tohum ekilerek yetiştirilen bir saksı bitkisidir; ayrıca “dokunma bana küserim sana” adıyla tanınan bir bitkidir. Bu saksı bitkisinin yapraklarına dokunulduğu zaman yapraklarının büzüşerek toplandığı görülür. Büzüşen yapraklar, birkaç dakika sonra tekrar eski durumunu alır. Bu bakımdan bazı çiçek severler, bu bitkiyi merak ettiklerinden dolayı yetiştirirler.

Küstüm çiçeğinin tohumları, Mart ve Nisan aylarında kumlu funda toprağına ekilir. Saksılara iki veya üç tohum ekilerek ılık bir yere kaldırılır. On veya on beş gün sonra çıkan fidelerden en gelişeni bırakılarak büyütülür veya saksı biraz büyük ise ikili veya üçlü olarak da dikilebilirler. Küstüm çiçeğinin iyi gelişmesi için sulama suyuna ara sıra fenni gübre katılması faydalı olur.Küstüm çiçeği kuraklıktan etkilendiğinden dolayı susuz bırakılmamalı ve devamlı nemli olarak tutulmalıdır. Ayrıca bulunduğu yer, fazla gölge olmamalıdır.Küstüm çiçeği değişik şekilde çok hoş çiçeklerde açmaktadır. Çiçek açma zamanı yerine göre Haziran ve Temmuzaylarında meydana gelmektedir.Bu ilginç bitkinin tohumlarını satın alarak kendi ellerimizle büyütüp yetiştirebiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe