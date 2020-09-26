Gazete sayfaları doğruyu söyler, ancak…

Türkiye’nin ne durumda olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz?

Gazete sayfalarına bakın!

Ama yandaş gazetelere değil, özgürce yayın yapan gazetelere.

Yandaş gazetelerde bir şey bulamazsınız.

Onlar talimatla gazetecilik yaparlar.

Sadece izin verilen haberleri yazarlar.

İktidarı överler, muhalefete söverler.

Türkiye gerçeklerini yazmaları yasaktır.

Yazamazlar…

Siz Türkiye gerçeklerini öğrenmek istiyorsanız, özgürce yayın yapan gazeteleri okuyun.

Sayıları az da olsa, doğru haberin tek kaynağı bu gazeteler.

Her haber, bir şeyler anlatır

Dünyada hiçbir şey sebepsiz değildir.

Bu nedenle en basit görünen haberi bile sorgulayın!

Örneğin, trafik kazaları…

Neden ülkemizdeki yaralamalı ve ölümlü trafik kazası sayısı Avrupa ülkelerinden çok fazla, hiç düşündünüz mü?

Araştırın, altından ya eğitim eksikliği ya da altyapı yetersizliği çıkar.

Alt tarafı “trafik kazası” deyip geçmeyin, mutlaka araştırın!

Ya intiharlar?

Cinayetler?

Gazetecilik yaşamım yarım asrı aştı.

Bu nedenle dün ile bugünü çok net karşılaştırabiliyorum.

Eskiden bir cinayeti yıllarca konuşurduk.

Günümüzde ise bir cinayetin ömrü 24 saat bile değil.

Gün bitmeden ikinci, üçüncü cinayetleri haber vermek zorunda kalıyoruz.

İntiharlar da öyle…

Peki, bu kadar cinayet, bu kadar intihar boşuna mı?

İnsanlar neden cinayet işliyor, neden intihar edip yaşamına son veriyor?

Keyiften mi?

Neden son 20 yılda devasa adliye binaları, uçsuz bucaksız cezaevleri yapıldı?

Davaların astronomik sayıya ulaşması neden?

Neden milyonlarca kişi ve kurum icralık?

Şirketler neden iflas ediyor, neden konkordato ilan ediyor?

Haberleri okurken sorun, sorgulayın!

Sevgili okurlarım, sizlerden rica ediyorum, okuduğunuz, duyduğunuz cinayetlere, intiharlara, her türlü davalık olaya “adi vaka” olarak bakmayın.

Mutlaka sorun, sorgulayın, nedenlerini araştırın, gerçek sorumlularını bulmaya çalışın.

Cinayetin sorumlusu öldüren ve ölen mi, intiharın sorumlusu hayatını kaybeden mi, yoksa ülkede “cinayet ve intihar iklimini” yaratanlar mı?

Dava sayıları arttı diye devasa adliye sarayları yapmak, marifet değil.

Yetmiyor diye tutuklu ve hükümlüler için onlarca yeni cezaevi yapmak da marifet değil.

Önemli olan, “suçlu” sayısını azaltmak!

Yine yeri gelmişken yazayım, hasta sayısı artıyor diye, Şehir Hastaneleri açmak da marifet değil.

Önemli olan, insanların “hasta olmamasını” sağlamak!

İnsanlara “sağlıklı beslenmeyi” ve “sağlıklı yaşamayı” öğretmek!

Bir kez daha belirteyim…

Gazete sayfaları, doğruyu söyler.

Ama doğru gazeteleri okursanız…

Ve okuduğunuz her haberi sorgulayın!

“Bana ne” deyip geçiştirmeyin!

Gün gelir, ülkemizde yaratılan “suç bataklığı” sizi de içine çeker.

İyi pazarlar!

“Atlas Üzerinden Düşler Kurmak”

Yazımın başlığı, bir kitap ismi…

Volkan Şenel, son kitabına bu ismi vermiş.

Neden bu ismi verdiğini de “sunuş” yazısında şöyle açıklıyor:

“Ecdat zamanında açmış dünya atlasını önüne, düşler kurmuş, hedef “kızıl elma” olsun demiş, sürmüş atını küffar üzerine… Yeri gelmiş Tuna boylarında akıncılar abdest almış, yeri gelmiş Mohaç Ovası’nda serdengeçtiler gezinmiş, yeri gelmiş Viyana önlerinde kösler çalınmış… Ve böylece kurulan o hayallerle üç kıtada at koşturulmuş, kılıç sallanmış, hüküm sürülmüş…”

Volkan Şenel, Kocaeli kültür yaşamının önemli bir ismi.

Uzun süre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı’nda uzman olarak çalıştı.

Halen aynı belediyede İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Bir zamanlar gazetemizde de düzenli kültür yazıları yazardı.

Sonra kitap çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Bugüne kadar 9 kitap yayınladı, 15 kitabın da editörlüğünü yaptı.

Volkan Şenel bu kitabında, kendi ifadesiyle “farklı zaman dilimlerinde, farklı mekânlarda, gönlünden kopan kelimeleri kâğıda döktüğü” şiirlerini toplamış.

Şenel, şiir konusuna şöyle yaklaşıyor:

“Şiir duygu işi, şiir sevgi işi, şiir aşk işi… Özgür bir şekilde yaşadığımız canımızdan çok sevdiğimiz vatanımızda, bu duygularımız hiç kaybolmasın. Biz, atlas üzerinden düşler kurdukça yine şiirler yazalım… Yazalım ki, gün ola yine ruhumuzda deli taylar dolaşsın ve üç kıtada gezinelim…”

“Atlas Üzerinden Düşler Kurmak”, özenle hazırlanmış 111 sayfalık bir şiir kitabı.

Şiirlere, konusuna uygun fotoğraflar ve grafikler eşlik ediyor.

Şiir severlere öneririm.

Almanya’da köpek olmak

Hani bizi sürekli kıskanan Almanya var ya…

İşte o kıskanç Almanya, sanki ülkesinde yaşayan bütün insanların sorununu çözmüş gibi, köpek sahiplerinin uyması gereken kuralları yeniden belirlemiş.

Yasada yapılan değişikliğe göre…

*Evlerinde köpek bakan kişiler, bundan sonra köpeklerini günde en az iki kez toplamda bir saatten az olmamak üzere yürüyüşe çıkarmak zorunda olacaklar.

*Köpekler evde uzun süre bağlı tutulamayacak, tüm gün yalnız bırakılmayacak.

Yasa, köpek üretimi yapan çiftliklere de sınırlamalar getiriyor.

Şöyle…

*Bir tesiste aynı anda en fazla 3 köpeğin yavrulamasına izin verilecek.

*Yavru köpeklerin sosyalleşebilmesi için günde en az 4 saat insanlarla vakit geçirmesi zorunlu olacak.

Ve Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner’in, bu yasal değişiklerle ilgili mesajı var.

“Evcil hayvanlar pelüş oyuncaklar değildir. Karşılanması gereken ihtiyaçları vardır. Hayvanların refahı için biz bunu yerine getirdik” diyor.

“Almanya’da köpek olmak” ne demek, bunu aktarmaya çalıştım sizlere.