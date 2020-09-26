Pandemi döneminde evde hobi önerileri!

Kabul edelim çok sosyal bir çağda yaşıyoruz.

Gündüzleri işe veya okula gidip akşamları arkadaşlarımızla dışarıda buluşarak günlerimizi geçiyorduk. Hatta arkadaşlarımız dahi olmasa kitabımızı alıp bir kafeye geçip orada dinleniyorduk.

Hatta bu öyle bir boyuta gelmişti ki evde neredeyse evde neler yapabileceğimizi unutmuştuk diyebiliriz.

Covid-19 virüsü sebebi ile bu durum değişti. #evdekal tavsiyelerine uyarak çok önemli bir işimiz olmadıkça gönüllü karantinamızı ilan etmek durumunda kaldık.

Peki bu süreçte evde neler yapabiliriz?

Corona virüsü döneminde evde nasıl kolay vakit geçirebiliriz?

EVDE YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

Çok parçalı bir puzzle tamamlayabilirsiniz. Örneğin 1000 parçalı bir puzzle ile pandemi döneminde yeni bir hobi edinebilirsiniz.

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Bir günlük veya blog yazmaya başlayabilirsiniz. Tabii, bu koronavirüs hakkında olabilir, ama aynı zamanda sizin ilginizi çeken konularla ilgili de olabilir. Modaya düşkünseniz belki bir Vlog bile çekebilirsiniz. Neden olmasın?

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Çalmayı bıraktığınız enstrümanınıza geri dönün. Eskiden çaldığınız şimdi ise çalmadığınız o enstrümanın tozunu alın ve pratik yapın. Belki bu sayede önünüze yeni bir sayfa bile açılabilir.

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Bastırdığınız duygularınızı anlatmak için şiir yazmaya ne dersiniz?

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Hep izlemek istiyorum dediğiniz ama izleyemediğiniz filmler varya işte onları izlemenin tam sırası. Ama önce bu filmlerin bir listesini çıkarın ki hiçbirini atlamayın.

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Ücretsiz uygulamalar sayesinde yeni bir dil öğrenebilirsiniz.

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Meditasyon yapın. Youtube gibi kanallar üzerinden meditasyon yapmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde oldukça rahatlatıcı bir hobi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Normal zamanda üşenip atladığımız cilt bakımlarını kesinlikle bir hobiye dönüştürebilirsiniz. Kendinize bir kağıt ve kalem yardımı ile plan oluşturun. Sabah, öğlen, akşam veya haftalık cilt bakımı için planlarınızı yazın. Bu kağıdı buzdolabınızın üzerine asın ve uyguladığınız her plana bir tık atın.

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İçinizdeki ressamı ortaya çıkarın. Yağlı boya veya kara kalem resimler yaparak duygularınızı yansıtın.

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Taş boyayın. Hayır şaka yapmıyoruz. Taşları rengarenk boyayabilirsiniz.

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Biraz nostaljiye ne dersiniz? Ailenize ve arkadaşlarınıza mektup yazıp kargoya verin. Bırakın onlarda sizinle bu şekilde iletişim kursun. Mektubunuza cevap beklemenin heyecanının da bir başka olduğunu hemen belirtelim.

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Yine Youtube gibi kanallar üzerinden Kaligrafi öğrenebilirsiniz.

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Örgü veya tığ işi yapın. Bu hobinizi gelir kapısına dahi dönüştürebilirsiniz. Çanta, atkı veya bere gibi şeyler örerek bunları online kanallarda dahi satabilirsiniz.

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Ailenizle yaşıyorsanız haftanın iki gününü masa oyunlarına ayırabilirsiniz. Jenga, Monopoly veya Tabu gibi oyunlar hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar hem de sizi daha da yakınlaştırır.

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Oscar ve Independent Spirit Awards kazanan filmleri izleyebilirsiniz. Hatta izlediğiniz filmlerin Google belgesini oluşturarak ailenizle ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

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Evde aerobik veya yoga videolarını izleyip denemekte oldukça güzel bir aktivite. Hatta bunlar için ücretsiz uygulamalardan da faydalanabilirsiniz.

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Pinterest gibi sosyal kanallara bakarak odanızı güzelleştirin.

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Pandemi döneminde evde hobi önerileri arasında mandala boyamakta var. Özellikle yetişkinler için oldukça iyi bir hobi diyebiliriz.

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Yeni saç modellerini keşfedin. Aynanın karşısına geçip beğendiğiniz yeni saç modellerini yapın. Pandemi bittikten sonra bunları kullanabilirsiniz

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Balkonda bitki yetiştirebilirsiniz. Balkonunuz güzelleştikçe balkon keyfi yapmanın tadını daha iyi anlarsınız. (Alıntı-yolcu360)

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Erkeklerin geliri kadınlardan fazla

DİSK-AR, cinsiyet temelli ücret eşitsizliğine dikkat çeken bir rapor paylaştı. Uluslararası Eşit Ücret Günü sebebiyle paylaşılan raporda, Türkiye’de erkeklerin ortalama yıllık iş gelirlerinin kadınlara göre yüzde 31,4 daha fazla olduğu belirtildi. Kendi hesabına çalışan erkeklerin kadınlara göre yüzde 77,3, yevmiye ile çalışan erkeklerin ise kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla gelir elde ettiği ifade edildi.

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Konut satışlarında 1 milyon sınırı aşıldı

Türkiye genelinde bu yıl satılan konut sayısında 1 milyon sınırı Ağustos ayında aşıldı. Ağustos ayında satılan 170 bin 408 konut ile birlikte, Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 42.6 artışla toplam 1 milyon 24 bin 534 konut satıldı. Zaten Türkiye’yi ayakta tutan konut satışları ve inşaat sektörü… Şimdilik bu iki sektör Türkiye’yi ayakta tutuyor… Bakalım bu iki sektör uzun vadede Türkiye’yi ayakta tutabilecek mi?

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TÜİK 'işsiz' hesabını değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu, "tüketici güven endeksi" hesaplamasında kullandığı dört alt endeksten ikisi olan "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimalini" hesaplamadan çıkardı. Açıklamada, değişikliğin "Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda" yapıldığı belirtildi. Anlayacağınız, işsiz sayısının az gösterilmesi için, her bahanenin altına sığınıyorlar.

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Tüm dünya koronavirüs için geliştirilecek aşıya kitlendi

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, COVID-19 için yapılan aşı ve ilaç klinik deneme sayıları belli oldu. 2020 yılında yapılan toplam deneme sayısı 3 bin 172 olarak kaydedildi. Denemelerin ilk fazında yapılan test sayısı ise 394 olarak saptanırken, ikinci fazında bin 563, üçüncü fazında 902, dördüncü fazında 299 ve son olarak diğer olarak ayrılan ve halen devam eden 14 klinik testin yapıldığı kaydedildi. Araştırma 2020 yılını baz alırken verilerin en son 18 Eylül 2020’yi yansıttığı gözlendi.

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TEK TIK’la yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını açıkladı. Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin www.yatirimadestek.gov.tr adresini ziyaret edebileceğini ifade eden Bakan Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz.” dedi. Devir dijitalleşme, teknoloji devri… Artık, her şey internet ortamında bir “tık” uzağınızda…