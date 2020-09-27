İşte 6-1’lik skorun ardında yatan gerçeklerin madde madde dökümü…

Madde 1…

Sabotaj yok…

Madde 2…

Selahaddin Dinçel takımı çalıştırmadan, lige soktu, çekti gitti…

Madde 3…

Transferler yetersiz, parasızlıktan geç kalındı…

Madde 4…

Bir hafta boyunca yeni oyuncu alarmı verilecek…

Madde 5…

Taraftarın tepkisi etki-tepki durumu, yani anlık bir gelişme…

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İşte size yaptığım araştırma ve yaşadığım olaylarla, içinde bulunduğumuz rezil durumun net raporu…

Sağlam kaynaklardan alınmış ve yayınlanmaktadır…

Buyurun okuyun !..

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Madde 1-Sabotaj yok…

Paranoyak olduk sonunda…

Her şeyin altında bir şeyler arıyoruz… (Ben dâhil)…

Kocaelispor’un ilk maçta Kocaeli Stadı’nda Karşıyaka karşısındaki beraberlikten çok rezalet oyunu ve kıl payı fark yemekten kurtulması, ‘perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir’ olayı…

Sabotaj yok…

Maç öncesindeki okuma rekoru kıran yazımda da ‘Bu takım içerisinde hocayı istemeyip de, Sarıyer maçında bilerek oynamayan, Dinçel’i gönderen bir cesur şerefsiz varsa, çıksın açıkça söylesin’ diyen kişiyim…

Çünkü bu hocayı değil, takımı satmak anlamına gelir…

Ama tabii, böyle biri var da demedim…

Sapla samanı ayıralım…

Bilsem, inanın hiç çekinmeden açık açık da yazarım…

Tarihte örnekleri vardır…

Bizim görevimiz bu zaten…

Zarar vereni ifşa etmek…

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Madde 2…

Selahaddin Dinçel takımı çalıştırmadan, lige soktu, çekti gitti…

Bu iddia da gerçek ve aslında mantıklı. Çünkü, Selahaddin Dinçel’in de itiraf ettiği gibi ‘Bu takımı kendisi kurmadı, onun istediği adamların tamamına yakını alınmadı’…

O da, idmanlara hiç ağırlık vermeden, gideceğini ya da gönderileceğini anladığı için, takımı alelade şekilde lige soktu ve bu sonu hazırladı… Ama unutulmamalı, bu adam bu takımı geçen sene tam 14 puan farkla şampiyon yaptı…

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Madde 3…

Transferler yetersiz, parasızlıktan geç kalındı…

Yönetim kurulu, 3 milyon liralık kaynağı geç bulduğu için, peşinatları veremedi, futbolcuların birçoğu anlaşmadan idmana çıkıp-gitti, kalanlar da hâlâ beklenti içerisinde bulunuyor…

Takım şampiyon oldu, ama kesinlikle 2.Lig bütçesini oluşturamadı, oluşturamayacak da…

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Madde 4…

Bir hafta boyunca yeni oyuncu alarmı verilecek… 5 Ekim’de sona erecek olan transfer döneminde, bu hafta içerisinde direkt onayacak en az 5 futbolcu alınması gerekiyor… Hoca da belirlenecek ve bu 5 oyuncuyu hoca bizzat kendisi getirecek… Mevcut takım hazır değil, yeni gelenlerin de uyum sağlaması için zaman gerekecek… Bu haftaki Çorum maçı sonrasındaki 15 günlük tatil dönemi ve katil sonrasındaki Afyon deplasman gece maçı, Kocaelispor için büyük fırsat ve yaraya merhem olacak…

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Madde 5…

Ve en taze ve son madde…

Taraftarın tepkisi anlık gelişen ve arkasında kesinlikle bir şey aranmaması gereken bir olaydır…

Spontone gelişen bu olayın abartılmaması gerekir…

Tesisleri bastı falan değil olay…

Çünkü 90’lı yıllarda Yalçın’ı döner bıçağıyla kovalayan, idmanı basan, İsmetpaşa çıkışı otobüsü taşlayan, sahaya girip, futbolcuyu dövenlerin yanında, bu taraftarın yaptığı son derece masumane bir şeydir, ama yine de yakışmaz…

Çünkü saldırdığınız kişiler, ne olursa olsun, maalesef şu an için Kocaelispor forması giyen futbolculardır…

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Sonuç olarak, başkan Hüseyin Üzülmez, kaptan yapılan (Bence büyük hata) benim de çok beğendiğim futbolcu Numan Çürüksu, kamuoyunun karşısına çıkmalı ve şeffaf şekilde her şeyi açıklayarak, kimseyi beklentiyle sokmadan, başarısızlığın çaresini de açık açı söyleyerek, kenti sürecin içerisine sokmalı…

Ve belki inanmayacaksınız ama, ben bu takımdan büyük bir patlama bekliyorum…

İşte Berkay gitti şöyle oldu… (Ki takımda olsaydı, Bahattin’e de, Dilaver’e de gol attırırdı)…

Burak gitti böyle oldu demenin bir anlamı ve mantığı yok artık…

Giden gider, kalan sağlar bizimdir…

Nokta…

KONUŞAN FOTO:

RAMİZ SOYDAŞ: Allah’ım neydi günâhım… Günâhım neydi Allah’ım…

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

Avla ya da avlan !..

-2020 BAŞINDA HELİKOPTER KAZASINDA KIZIYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBEDEN KOBE BRYANT-