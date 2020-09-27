Yine Şehir Hastanesi, yine bir açıklama ve cevap bekleyen sorular

Sevgili okurlarım, biz Kocaeli Şehir Hastanesi’ni yazmaktan bıktık, onlar “açıklama göndermekten” bıkmadı.

Geçenlerde yine bir açıklama geldi, tam o günlerde “CHP dizisi” köşemi doldurduğumdan beklettim, bugün o açıklamayı ve yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum.

Şehir Hastanesi projesi üzerinde neden bu kadar fazla duruyorum?

Duruyorum, çünkü bu projede ciddi sıkıntılar var.

En büyük sıkıntı da, bir kısmı Kocaelili olan altyüklenicilerin mağdur edilmesi…

Önceki yazılarımda isimlerini de yazdım, iş yapıp aylardır paralarını alamayan firmalar ödeme sıkıntısına düştüler.

Çalışanlarının ücretlerini ödeyemediler.

Çeklerini, senetlerini karşılayamadılar.

Perişan durumdalar…

Biz yazılarımızda öncelikle bu sorunu dile getirdik, gönderilen açıklamada bu soruna hiç değinilmiyor.

Yine klasik bir açıklama.

Laf kalabalığı…

Tam bu noktada, önce isterseniz açıklamaya bir göz atın, sonra yazdıklarımı okumaya devam edin.

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yalancı mı?

Dikkat ettiniz mi, açıklamanın başında, “Sıklıkla yazılarınızda gündeme getirdiğiniz 29 Ekim 2017 tamamlanma tarihi, müvekkil şirketlerin imza altına almış olduğu hiçbir sözleşmede yer almamaktadır” deniliyor.

İyi de, ben de kendilerine soruyorum.

Hastane projesinin temeli, 20 Mayıs 2015 tarihinde atıldı.

Temeli atan, dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu.

Tabii o anda kent protokolü de orada…

Bakan Müezzinoğlu, konuşmasında ne dedi?

“Hastaneyi 29 Ekim 2017’de hizmete açacağız…”

Ertesi gün bütün gazetelerin manşetindeydi bu tarih.

Şimdi siz dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na “yalancı” mı demek istiyorsunuz?

Bakan o tarihi açıkladığında sesini çıkarmamışsınız, şimdi “Sözleşmede böyle bir tarih yok” diyorsunuz.

Eski Bakan’ı “yalancı” durumuna düşürüyorsunuz…

Projede çalışma var mı, yoksa ay sonunda mı başlayacak?

Açıklamanızda, “Müvekkil şirketler tüm imkânlarını seferber ederek çalışmalarına devam etmektedir” diyorsunuz.

İfadeniz aynen böyle.

Tamam da, inşaat alanında sizin söylediğiniz gibi bir çalışma yok.

Kaldı ki, AKP Milletvekili Emine Zeybek, geçenlerde bir başka gazeteye demeç verdi, eylül ayını kastederek “Ay sonunda hastane inşaatının yeniden başlamasını bekliyoruz” dedi.

Madem inşaat durmadı, Emine Zeybek neden “yeniden başlayacak” diyor?

Yine Emine Zeybek’in söylemesine göre, hastaneyi yapacak iki firmadan GAMA konkordato ilan etmiş ve projedeki hisselerini TÜRKERLER’e devretmiş.

Gelen açıklamada böyle bir bilgi de yok, tam aksine açıklamada her iki firmanın ismi de geçiyor.

Devam edelim…

TÜRKERLER firması, piyasa borcunun büyük bölümünü de ödemiş.

Öyle söylüyor Milletvekili Zeybek.

Buradan alacaklılara sesleniyorum.

Bu projeyle ilgili “gecikmiş alacağını alan” var mı?

Şehir Hastanesi projesini izlemeye devam edeceğiz.

Ta ki, sorunlar ortadan kalkıncaya kadar.

Kocaeli Şehir Hastanesi konusunda gelen son açıklama

“İşbu gazetede 20.08.2020 tarihinde "ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATI SONUNDA STOP ETTI" başlığı, M. Tanzer ÜNAL imzası ile yayımlanan köşe yazısında, müvekkillerimiz Gama Türkerler Adi Ortaklığı tarafından yapımı üstlenen Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi hakkında yer verilen mesnetsiz iddialar somut durum ve şartları yansıtmamakta olup gerçeğe aykırıdır. Özellikle, sıklıkla yazılarınızda gündeme getirdiğiniz 29 Ekim 2017 tamamlanma tarihi, Müvekkil şirketlerin imza altına almış olduğu hiç bir sözleşmede yer almamaktadır. Ayrıca belirtmek isteriz ki, sözleşmede tarifli olan tamamlama tarihine henüz ulaşmamıştır

Müvekkil Şirketlere ait Projede, yapım çalışmaları devam etmekte olup, projenin tamamlanacağından kimsenin şüphesi yoktur. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve görülmemiş ekonomik ve sosyal sonuçlara yol açan COVID-19 salgını kapsamında Müvekkil Şirketlere ait Projede de ilgili kamu kurumlarının tebliğ ve yönergelerine istinaden, gerek sosyal mesafenin korunması gerek personel sağlığının öncelikli olması gerekse de salgının tedarik ve imalat sürecine olumsuz ekonomik etkilen Fabrikaların durması, şehirlerarası yolculukların kısıtlanması, uluslararası tedarik zincirinin sekteye uğraması vd.) dikkate alınarak gereken tüm önlemler alınmıştır. Müvekkil Şirketler tüm imkânların seferber ederek çalışmalarına devam etmektedir.

Proje Yönetiminden bazı isimlerin proje durduğu için istifa ettiği iddialarınız da gerçeğe aykırı bir diğer husustur. Verilen isimlerden bazıları projede hiç çalışmadığı gibi bazıları da görevine devam etmektedir. Takdir edersiniz ki, Proje Yönetiminden ya da bir başka birimden istifalar her zaman olabilmektedir, zira hayatin sürprizlere gebe olduğu, bazen yeni kararların alınabildiği kırk altı yıllık yayın hayatınızda sizlerin de muhakkak karşılaştığı bir vakıadır. Kocaeli Hastane projemizde, Müvekkil şirketlerimizde kadrolu yüzlü sayılarla ifade edilen teknik ve idari personel mevcuttur. İşler olağan seyrinde devam ederken; çoğunlukla ilgili personelin projedeki tanımlı görevini tamamlaması sebebi ile, bazen de tamamen personelin özel nedenleri ile, her işletmede olduğu gibi bu projede de personel ayrılıkları yaşanabilmekte olup, bu tür ayrılıklar inşaat sektörünün doğası gereği olağan bir durumdur.

Basın Kuruluşları, kamuoyunu doğru bilgilendirmek yükümlüdür. Nitekim, haberin gerçeğe uygun olması gerçeğe uygun yayımın haber niteliği taşıması, gerçeğe uygun haberlerin verilmesinde nesnel (objektif) ölçütlere uyulması, haberin veriliş biçimi yönünden özle biçim arasında ölçülülük bulunması gerektiği, bir yayımın hukuka uygun olduğunun kabul edilebilmesinin ancak açıklanan bütün bu koşulların birlikte varlığı hâlinde kabul edilebileceği yapılan bir yayımın bu temel ilkelerden herhangi birine ters düşmesi halinde hukuka aykırı kabul edileceği yargı tarafından da kabul edilmektedir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 05.06.2015 gün ve 2014/4-33 E., 2015/1504 K., 08.05.2013 gün ve 2012/4-1162 E., 2013/631 K.sayılı kararları).

GAMA END. TES. İMALAT VE MONTAJ A.Ş. ve TÜRKERLER İNŞ. TUR. MADEN ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş., gerek Türkiye'de ve gerekse diğer pek çok yabancı ülkede başarılı projeler gerçekleştirmiş Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından olup, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'ni de kendilerinden beklenen ciddiyet ve özenle yürütmektedirler.

Habere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

GAMA TÜRKERLER KOCAELİ ADİ ORTAKLIĞI NA İzafeten

1- GAMA END. TES. İMALAT VE MONTAJ A.Ş. 2- TÜRKERLER İNŞ. TUR. MADEN. ENERJİ ÜRETİM TİC. ve SAN. A.Ş. VEKİLİ

Av. Ahmet ARI

04 Eylül 2020”