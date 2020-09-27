Açlık mı, yoksulluk sınırında mısınız?

Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırının katsayısı artıyor…

TÜRK-İŞ araştırmasının 2020 Eylül ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2 bin 447 lira 72 kuruş…

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 973 lira 2 kuruş…

Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 3 bin 2 lira 55 kuruş olarak hesaplandığı bildirildi.

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Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarının önceki yılın sonuna göre 285 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcamanın ise 928 lira artış gösterdiği belirtilen açıklamada, son bir yıl itibariyle bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 385 lira, toplam hane halkı harcaması için bin 248 lira olduğu kaydedildi.

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TÜRK-İŞ'in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişimin 2020 Eylül ayı itibariyle şöyle olduğu belirtildi:

“Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,68 oranında artış gösterdi. Yılın ilk dokuz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 13,18 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 18,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,45 olarak hesaplandı.”

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Açıklamada, 2020 Eylül ayı itibariyle TÜRK-İŞ hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin fiyatlarında gözlenen değişime de yer verilerek, şu ifadeler kaydedildi:

Süt, yoğurt, peynir grubunda; nispi fiyat istikrarı sürmekte ve fakat paketli satışlarda gramaj azaltması peynirin arkasından yoğurtta da görülmeye başlanmış, süt ürünlerinde yarım-tam yağlı ayırımı marketlerin aynı raflarında fiyat farklılığıyla satışa sunulmaktadır.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; et ve tavuk fiyatı ile sakatat ürünleri (ciğer, yürek, böbrek) aynı kalırken, balık fiyatları yüksek tutardan yeni mevsime giriş yaptı. Yumurta ise zamlandı. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyatlarında ise önemli bir değişiklik olmadı. (İHA)

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TÜRK-İŞ’in verilerini yukarıda okudunuz…

TÜRK-İŞ, Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 447 lira 72 kuruş, yoksulluk sınırını ise 7 bin 973 lira 2 kuruş olarak hesapladı.

Asgari ücret 2300 lira…

Yani Asgari Ücret, açlık sınırının da altında…

Bir yandan işsizlik alıp başını giderken, diğer yandan asgari ücretle çalışanlar, açlık sınırının altında maaş alıyor…

Gerçekten de içler açısı bir durumdayız.

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İşçilerin yüzde 70’i ay sonunu getiremiyor

Korona virüsü ile ekonomideki kötüleşme işçi sınıfını vurdu. Genel-İş Araştırma Dairesi’nin yaptığı araştırmaya göre, işçilerin yüzde 70’i aldığı maaşla ay sonunu getiremez hale geldi. Çalışanlar geçinmek için ucuz ve sağlıksız gıdalara yöneldi. Açlık sınırının 2 bin 447 lira, yani asgari ücretten fazla olduğu bir dönemde, işçilerin ay sonunu getirmeleri mümkün mü?

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Elektrik ve doğalgaz zamlarının 1 yıllık faturası!

TÜİK elektrik ve doğalgaz için ödenen rakamları açıkladı. Aile bütçesinin en önemli giderlerinden olan elektrik ve doğalgaz için ödenen miktar geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde yükseldi.

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TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre konutlarda, 1 kilowatt saat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

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Doğalgazda yaşanan artış ise elektrikten daha fazla. Buna göre konutlarda, 1 metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.

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Kısaca özetlemek gerekirse; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 32.3, doğalgazın fiyatı yüzde 34.7 yükseldi.

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Toplumun % 63.4’ünün geçim şartları kötüleşti!

Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan son araştırmayı paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 63.4'ünün yaşam şartları kötüleşti. Ağustos ayında yapılan ankete göre, son bir yıl içinde refah düzeyinin iyileştiğini söyleyen seçmenin oranı yüzde 9 seviyesinde iken, kötüleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 63.4 olarak ölçüldü.

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Refah seviyesinin değişmediğini belirtenlerin oranı yüzde 27.4 olurken, fikir belirtmeyenler yüzde 0.3'te kaldı. 2018 seçimlerinde oy verilen partiye göre verilen yanıtlara bakıldığında ise AKP'ye oy verenler gelirinin en fazla arttığını belirten grup oldu.

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AKP'ye oy verenlerin yüzde 16'sı refah seviyesinin iyileştiğini söylerken, onu yüzde 7.1 ile MHP'liler takip etti. AKP seçmeninin yüzde 46.2'si durumunun kötüleştiğini ifade ederken, CHP seçmeninin yüzde 81.4'ü refah seviyesinin azaldığını belirtti.

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Her 4 kişiden 1’i devlette çalışıyor

Kamu kurumlarında çalışan personel sayısı 68 bin 345 kişi daha artarak 4 milyon 767 bin 345'e ulaştı. Yıl sonunda bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payı da yüzde 23'e çıktı. Böylelikle her dört kişiden biri kamuda istihdam edilmeye başlandı. Bunların 2 milyon 944 bini memur, 1 milyon 161 bini işçi, 496 bini de sözleşmeli personel statüsünde çalışıyor. (Deniz AYHAN-Sözcü)