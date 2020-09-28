Bahri Kaya: Dostluğun öne çıktığı bir maç olacak

Kocaelispor eski teknik direktörü Bahri Kaya…

Şimdi Çorum FK’nın başında…

Kocaelispor gibi Çorum da fena karıştı…

Bahri Kaya, tıpkı Kocaelispor’dayken Ömer Aysan Barış’ı kadro dışı bıraktığı gibi, bu maç öncesinde de 5 kişiyi kadro dışı bıraktı…

Yani şartlar eskiyle aynı gibi…

Hep kaos…

Hep karışıklık…

Dün sabah sohbet ettiğim Bahri Kaya hocamla eski anıları da yâd ettik…

Duygulandı…

Size bir şey söyleyeyim…

Ben şahidim…

O Kocaelispor’u çok sevdi ve kalbi kırık ayrıldı ama, hiç küsmedi…

İşte Bahri hocayla dünkü sohbetimizin içeriği…

****

“Selamlar hocam, sizi özledim… Nasıl durumlar ?..”

“Hakancığım, vallahi karışık… Başkanımız idealist bir insan ve teknik heyetinin aslanlar gibi arkasında duruyor. Kentin de olaya inanması lazım. Bu maçın benim açımdan en önemli yanı ise dostluk derecesi… Ben Çorumspor ve Kocaelispor dostluğundan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Bu camiayı da çok seviyorum, Kocaelispor camiasını da çok seviyorum. Ama istiyorum ki önce dostluk kazansın, sonra biz kazanalım (gülümsüyor)…”

“Hocam neden yıllardır üst ligleri planlamıyorsunuz ?..”

“Ben ortama bakıyorum ve benim ideallerime uygun, başarıya aç kulüpleri hedefliyorum. Sonra da teklif gelirse onlarla masaya oturuyorum. Çok değişik ortamlar var. Ben ortamlara meze de olmam, bulunmam da. Şerefli bir meslek yaptığıma inanıyorum ve onun gibi davranıyorum. İnançlarıma göre görev yapıyorum. İnandığım gibi görev yapmazsam, yaptığım gibi inanırım. Bizim camiamızda, meslektaşlarımızın en çok düştüğü hata buradan kaynaklanıyor. ‘Görev alayım da nasıl olursa olsun’ zihniyeti, futbolumuza ve mesleğimize zarar veriyor”…

“Nasıl bir maç bekliyorsunuz hocam ?..”

“Vallahi Kocaelispor iyi takım. Biz de kötü takım değiliz. Ancak gerek Kocaeli, gerek Manisa, ekibiyle beraber farklı takımlar. Biz Manisa karşısında yenildik, ama kötü oynamadık. Kocaelispor karşısında da gereğini yapmaya gayret vereceğiz. Buradan tüm Kocaelispor camiasına selamlarımı gönderiyorum. İki dost takımın mezarlıkta bile buluştuğu bu maç, hepimiz için farklı anlamlar taşıyor”…

“Başarılar dileyemem hocam…”

“Aynen ben de… Dostluk kazansın ama sonra biz kazanalım, tabii ki hak eden olalım…”

***

Atilla Sertel aradı ve tebrik etti…

Gazeteciler Federasyonu eski Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Ersin Düzen ile ilgili yazıyı sütunlarımda okumuş ve çok etkilenmiş. Bizzat aradı ve teşekkür etti. Gurur duydum tabii ki… Sertel başkan “Türkiye’de bu yazıyı bir siz yazdınız, bir de Burhan Ayeri (Yeniçağ)… Tebrik ediyorum ve sizinle gurur duyuyorum” dedi…

Hoşuma gitti mesleğimin sonbaharında… Ersin Düzen de yanıtımı almıştır sanırım…

***

KONUŞAN FOTO:

OSMAN ÖZKÖYLÜ- Kocaelisporlular, sopa elimde, savulun bakalım… TMM mı ?..

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ

"Maç

bittiğinde Jordan'dan 63 sayı yediğimize hiçbirimiz inanamıyorduk."

-Larry Bird-