Bir devlet, “müflis tüccar” görüntüsü verebilir mi?

Sevgili okurlarım, mesleğim gereği okumak, yazmak, kent-ülke ve dünya sorunlarını izlemek zorunda olan bir kişi olarak 70’li yaşlarımı huzur içinde geçtiğimi söyleyemem.

Tamam, sağlığım yerinde.

Tamam, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar gelire sahibiz.

Tamam, ailemizde bir sıkıntı yok.

Ama ülkemizde olup bitenler, bana “iğne” gibi batıyor.

“Boş ver” diyemiyorum.

Gözümü kapatıp görmezlikten, kulağımı tıkayıp duymazlıktan gelemiyorum.

Görevim, yazmak zorundayım.

Olduğu gibi… Dosdoğru…

Kendime sansür uygulamak ne haddime!

Hele söz konusu olan “devletimin onuru” ve “milletimin çıkarı”ysa!

Devletimizin düşürüldüğü şu duruma bakın!

Sondan başlayayım…

Birkaç gün önce, medyaya yabancı haber ajansı Reuters tarafından geçilen bir haber düştü.

Okurken kan adeta beynime sıçradı.

ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield’in demeci…

Diyor ki ABD Büyükelçisi:

“Türkiye’deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcu bir yıl içerisinde 230 milyon dolardan 2 milyar 300 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz böyle devam etmek istemeyebilir. Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda, şirketler Türkiye’ye ilaç satmayı durdurabilir.”

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşürüldüğü şu acıklı duruma bakar mısınız?

Büyükelçi, Türkiye’ye resmen “müflis tüccar” muamelesi yapıyor.

“Borcunu ödemezsen, mal yok” diyor.

Tam bir rezalet!

Ajans, ABD Büyükelçisi’nin bu sözlerini tüm dünyaya servis etti.

Türkiye’nin ABD’li şirketlere “2.3 milyar dolarlık ilaç borcunu ödeyemediğini” dünyada artık bilmeyen yok.

Bu nasıl bir itibar kaybı biliyor musunuz?

Bu saatten sonra kim Türkiye’ye borç verir?

2.3 milyar dolarlık borcunu dahi ödeyemeyen bir ülke, hangi yüzle kimden borç isteyecek?

500 milyar dolara yaklaşan dış borcunu nasıl çevirecek?

Bugüne kadar ancak “tefeci faiziyle” borç bulabiliyorduk, bundan sonra daha da zorlanacağız.



ABD Büyükelçisi’nden önce, medikal malzemesi satanlar da feryat etmişti

ABD Büyükelçisi’nin demecinden kısa bir süre önce, kamuoyuna “yürek burkan” bir haber daha yansımıştı.

“Yerli İlaç ve Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği” yöneticileri özetle şu açıklamayı yapmıştı:

“Bıçak kemiğe dayandı. Devlet ve üniversite hastanelerimizden alacağımız 26 milyar liraya (eski parayla 26 katrilyon) dayandı. Hastanelerimize 24 saat hizmet veriyoruz, ama bize 16 aydan beri hiçbir ödeme yapılmıyor. Bir ay daha yapılmazsa artık mal vermemiz mümkün olmayacak ve sağlık hizmetlerinde büyük aksamalar yaşanacak. Eldeki stoklar tükendiğinde, bir süre sonra ameliyatlar yapılamaz hale gelecektir.”

Haydi buyurun!

Devletimizin; ABD’li ilaç şirketlerine 2.3 milyar dolar, yerli ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerine de 26 milyar lira (3.4 milyar dolar) borcu var ve bu borçlar aradan aylar geçmesine rağmen ödenemiyor.

ABD Büyükelçisi’nden sonra Yerli İlaç ve Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği de devleti uyarıyor, hatta tehdit ediyor, devlete “müflis tüccar” muamelesi yapıyor.

“Bir ay içerisinde paramızı ödemezseniz, mal vermeyeceğiz…”

Olacak şey mi bu?

Dahası, yine basına yansıyan haberlerden anlıyoruz, hükümet bazı alacaklı firmaları çağırmış “feragat” istiyor:

“Alacağınızın yüzde 60’ından vazgeçin, geri kalanını ödeyelim…”

Böyle bir talep de, çevrenizden duymuşsunuzdur tam “müflis tüccar” taktiği!

Ben battım, alacağınızın yüzde şu kadarını silin, kalanını üç taksitle beş taksitle ödeyeyim…

Daha yeni, iflas eden İstanbul’daki bir tekstil firması, alacaklılarına benzer bir teklif yapmadı mı?

Sevgili okurlarım, bu olay beni çok üzdü.

Hiç kuşkum yok, sizleri de fazlasıyla üzmüştür.

Devletimizin “müflis tüccar” muamelesi görmesi ne kadar acı!

Bunlar kamuoyuna yansıyanlar…

Bizim bilmediğimiz kim bilir daha neler var!

Yazık, bu mantıkla devlet yönetilmez.

Türkiye’nin artık gerçekleriyle yüzleşme zamanı geldi.

“Müflis tüccar” görüntüsü veren bir devleti, dünyada kimse ciddiye almaz!

Onurumuzu korumak zorundayız.

Ancak şunu unutmayalım…

Çalışmayan, üretmeyen, çalışan ve üreten ülkelere sürekli avuç açan, borcunu zamanında ödeyemeyen bir ülkenin onuru; sürekli tehdit altındadır.