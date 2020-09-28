İzmit ilimizin merkez ilçesi.her ne kadar nüfusunun 300 binin üzerinde olduğu düşünülse de gündüz nüfus bu miktarı zaman zaman iki üç katına katlayabiliyor.

2004 yılına kadar 32 Km karelik bir alanda Saraybahçe ve Bekirpaşa belediyelerinden müteşekkil bir İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı vardı.

İzmit bu statü ile hizmet aldı.

Bu dönemde gerçekten çok önemli hizmetler verildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi, şehir tiyatrosu, buz pateni, Outlet Center alışveriş merkezi, eski Gölcük yolunun bu hale getirilmesi, kentin doğal gaz ile hava kirliğinden, Yuvacık Barajı ile susuzluktan kurtarılması, Fethiye Caddesi ve etrafının yayalaştırılması demiryolunun şehir merkezinden kaldırılarak bugün kullandığımız Yürüyüş Yolu’nun yapılması hemen ilk akla gelen hizmetlerdir.

Şimdi adliye binasının bulunduğu yer sanayi dükkanlarının olduğu çamur içinde mezbelelik bir alandı.

O zaman sanayi sitesinin taşınması lazımdı ve taşındı da.

Yerine Dolphin Alışveriş Merkezi ve adliye binası yapıldı.

Depremden hemen sonra taşınılmasına rağmen şimdi Adliye binası yetmiyor, yeni bir yere taşınma çalışmaları var.

Son dönemde yapılan tramvay çok geciken ve yapılması gereken bir hizmetti.

Kente bir medeniyet getirdi.

Keşke birilerinin dolduruşuna gelinmeseydi de tramvay Yürüyüş Yolundan geçseydi, hatta İnönü Caddesinden gidiş yada gelişi olsaydı da İnönü caddesi esnafı bu işten istifade etseydi.

AVM’ler İzmit esnafının belini bükmeye devam ediyor. İzmitlilik bilinci giderek azalıyor, esnaf kan ağlıyor. Belediyecilik sadece imar ihya çalışması değil ki. Kentlilik bilincinin, kültürünün geliştirilmesinde, kent esnafının korunmasında belediyelere önemli görevler düşüyor.

İzmit, Kocaeli’nin göz bebeği ve hizmeti hak ediyor. Belediye başkanlarının parti rozetini bir kenara bırakarak birlikte İzmit’ i ihya etmelerinde fayda var. Geçen hafta Yürüyüş Yolunun yayalaştırılması çalışmasının yapıldığı kamuoyuna düştü.

Ayrıntıyı bilmiyorum ama düşüncesi bile yeter. İzmit’in birinci geçitten sanat okuluna kadarki alanda demiryolu caddesinin alt ve üst kısımları ile İnönü caddesinin trafiğe kapatılması, Yürüyüş Yolu haline getirilmesi, bu alanlarda ücretsiz ring servislerle toplu taşımanın yapılması ve bu alanın bir açık hava AVM’ si şekline getirilmesi gerekir. Bu hali ile esnaf canlanacak, bu alanda hayat renklenecek ve insanlar bisiklet ile yada yürüyerek bu alanlarda dolaşacak, alışveriş yapacak ve kent hareketlenecek.

İzmit’ in imar açısından dikey büyümesi düşünülmeli, yeşil alanlar ve sosyal donatıların genişletilmesine çalışılmalıdır. İzmit’i konuşmak sayfalar alacak bir konu, ama eğer Yürüyüş Yolu yayalaştırılıyor ise, bu önemli bir çalışmadır ve ayrıntısının kent kamuoyunda tartışılması, kent dinamiklerinin buna katkılarını sunması ve bu işin hayata geçirilmesi gerekir.

Belediyecilik parti rozetinin çekmeceye konarak hizmet verilmesini gerektirir.

İzmit için partisi ne olursa olsun el birliği ile çalışma zorunluluğu vardır. İzmit’in iyi hizmet alması Kocaeli’nin iyi hizmet alamsı sonucunu getirecektir.

Yayalaştırma ile başlayarak İzmit’ i hak ettiği yere getirmek hepimizin temel görevi olmalıdır.