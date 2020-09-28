Ereğli Defne Plajı’nda AB sahil temizliği var!

Denizlerimiz kirleniyor…

Körfezimiz kirleniyor…

Derelerimiz kirleniyor…

Ormanlarımız kirleniyor…

Doğamız katlediliyor…

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Çevre ve doğamız katledilirken…

Güzel şeyler de oluyor…

Dün KSO’dan bir bilgi geldi…

Çevreye ve doğa temizliğine karşı güzel bir etkinlik…

Bu etkinliği sizinle paylaşmak istiyorum…

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Kocaeli AB Bilgi Merkezi çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için Karamürsel’de plaj ve deniz temizliği etkinliği düzenliyor.

30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 15:00 ‘de Ereğli Defne Plajında gerçekleştirilecek etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım katılacak.

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Kocaeli Sanayi Odası, Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD)’ nin de destek verdiği etkinlikte Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da bir su altı dalışı gerçekleştirecek.

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Dünyanın çeşitli illerinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Delegasyonları 2017’den bu yana plaj ve sahil temizliği etkinlikleri düzenleyerek denizlerin karşı karşıya olduğu kirlenme tehdidi konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

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Bu yıl Covid-19 nedeniyle sınırlı sayıda etkinlik ve katılımcı ile düzenlenen kampanya kapsamındaki faaliyetler dünya çapında #EUBeachCleanUp sosyal medya etiketi ile kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor.

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Kocaeli AB Bilgi Merkezi çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için Karamürsel’de plaj ve deniz temizliği etkinliği, gerçekten de güzel bir etkinlik…

Bu tür etkinliklerin çoğalması lazım…

Bu çevre, bu doğa bizim.

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60 Evler Konak Sitesi’nde çöpler neden toplanmıyor?

Çöp toplama sorunuyla sık sık karşılaşıyoruz… Dün whatsapp ihbar hattımıza atılan bir fotoğraf, çöp sorununu yine gözler önüne serdi. Derince Dumlupınar Mahallesi Ural Sokak Konak Sitesi’ndeki, çöplerin bir haftadır toplanmadığı söylendi. Zaten fotoğrafa bakılınca, çöplerin konteynırı taştığı da görülüyor. Site sakinleri, yetkililerden çöplerin bir an önce alınmasını ve bundan sonra da düzenli olarak çöplerin toplanmasını istiyorlar…

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‘ÜTS’ye kayıtlı olmayan

maskelerden uzak durun’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, önemli bir konuya değindi… Özgürbüz, Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun 'Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı firmaların ürettiği maskeleri kullanmaları konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaş, maske olsun da ne olursa olsun düşüncesi içinde… Bu denetimi, belediyenin zabıta görevlileri yapmalı…

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Mesai arkadaşına hakaret etti, işten atıldı

Kasiyer olarak çalıştığı markette, mesai arkadaşına 'hayvan' diyen kadın işçi, işten çıkarıldı. Mahkemenin 'mağdur' dediği kasiyere kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, mesai arkadaşına hakaret eden işçinin, işten çıkarılmasının önünü açtı. Siz siz olun, mesai arkadaşınıza “hayvan” dahi demeyin, zira işten çıkartılırsınız…

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Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu

Ajans Press’in, Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerinden elde ettiği bilgilere göre,Avrupa’nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu. Türkiye’den tek bir yerin bu listede yer alırken, Bursa’ya bağlı Gölyazı’nın 10’uncu sırada yer alarak en güzel kasabalar arasına girdiği kaydedildi. Listenin ilk 5’inde yer alan diğer yerleşim yerleri ise Kilkenny (İrlanda) , Berat (Arnavutluk) ,Civita Di Bagnoregio (İtalya) , Procida (İtalya) ,Conwy (Galler) olarak açıklandı. Listede Polonya, Fransa, Almanya ve Norveç gibi birçok farklı ülkeden kasabaların yer aldığı kaydedildi.

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