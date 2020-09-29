Günlük yaşamımızda sıkça yer alan, çeşitli nedenlerle hemen herkesin dilinde olan, herkesin de en çok kendisinde oluğunu zannedip her fırsatta dillendirdiği; yüce bir insani değerin ifadesi…

Herkes tarafından çoğunlukla ne anlama geldiği tam olarak bilinmese de, kullanılan türevlerine göre olumlu ya da olumsuz bir sıfata dönüşen insani duygu…

Sözlüklere bakacak olursak anlamı: “Acıma, esirgeme, koruma ve sevgi gösterme gibi anlamları bulunan merhamet, insanı başkalarına iyilik ve yardım etmeye yönlendiren bir duygudur.”

Dilimize Arapça dilinden girmiş bulunan bu sözcüğü TDK (Türk Dil Kurumu) şu şekilde açıklamaktadır. Merhamet, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı, içinde bulunduğu zor durumdan, kötü şartlardan dolayı duyulan üzüntü, acıma hissi…

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İnsanın duygusal yaklaşımlarını ve buna bağlı olarak da davranışlarını tanımlar nitelikteki bu sözcükten türeyen ve insani özellikleri ortaya koyan türevleri vardır. Olumlu tanımlaması merhametli, olumsuz nitelendirmesi merhametsiz; olumlu ya da olumsuz hal bildiren şekli ise merhamet etmektir.

O halde Merhametli, merhametsiz neyi ifade eder, kişiyi nasıl tanımlar; Merhamet etmek nasıl bir hali anlatır bunlara bakmak gerekir.

Merhametli: Bu kelime dilimizde yerine göre cümle içerisinde veya bağımsız şekilde sıfat olarak kullanılır ve kişinin duygularının halini anlatır. Acıması olan, merhamet, paylaşabilme duygu ve düşüncesiyle hareket ederek yardımda bulunmayı düşünebilen insan anlamını taşımaktadır.

Merhametsiz: Bu sözcük de keza merhametli gibi dilimizde yerine göre cümle içerisinde veya bağımsız şekilde sıfat olarak kullanılmaktadır. İfade ettiği anlam itibariyle acıması olmayan, katı yürekli, katı kalpli, taş yürekli, taş kalpli ve kalpsiz, yardım etme, paylaşma duygu ve düşüncesinden yoksun olan anlamına gelmektedir.

MERHAMET ETMEK: İnsanların durumlarına göre, düştükleri olumsuz koşullardan içinde bulundukları zor koşullardan ve ihtiyaçlardan etkilenerek, onların dertleriyle dertlenebilmeyi; acıma duygusu ile ortadaki zor koşulları giderebilmek yolundaki olumlu çabaları ifade eder…

Merhametli olanlar veya merhamet edenler bu duygu ve davranışları için dünyada bir karşılık bekliyorlarsa, çoğunlukla hüsrana uğrarlar. Bunun için, bu duygu ve davranış içerisinde olanlar, manevi olarak dahi olsa hiçbir karşılık beklemeyecek şekilde yüce gönüllü olmalıdırlar. Hatta bu yüzden kayıpları olabileceğini de düşünüp, bu durumu da peşinen kabul etmelidirler… Düşünceli olmak, hele de merhamet düşüncesine sahip olmak merhametli insanlar için acılara katlanmayı, karamsarlıklara, ümitsizliklere kapılmayı da peşinde getirir.

Merhametsiz olanlarla, merhamet etmeyenler bulundukları hal itibariyle benzer durumdadırlar. Verdikleri bir şey olmadığı için her hangi bir kayba uğrama ihtimalleri de yoktur. Hatta o kadar ki; vermedikleri halde çoğu kez almayı bile hesap ederler… İşte bunlar görünürde, dünyada rahat ederler ama ne kadar insani bir yaşam tarzıdır, işte onu anlayamam, yorumlayamam…

Merhametin karşılığını asla bu dünyada bekleyenlerden değilim. Bilirim ki, merhametle nankörlük yakın akrabadır; Öbür tarafa gelince; onu da Allah bilir…