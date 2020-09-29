Hollandalı Bakan’a KORONA CEZASI!..

Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, kendi düğün töreninde, “koronovirüse karşı sosyal mesafe kuralına uymadığı için” kendisine bağlı savcılık tarafından 390 Euro para cezasına çarptırılmış!

İlginç ve şaşırtıcı bir durum değil mi?

Bize göre öyle!

Ancak, “demokrasi ve hukuk devleti” niteliklerini eksiksiz uygulayan ülkelerde bir bakan, herhangi bir vatandaştan daha üstün ve ayrıcalıklı olamaz!

O bakan da bir “vatandaş” ve “insan” dır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre; “İnsanlar arasında ayrım ve ayrıcalık” kabul edilemez!

Oysa, bizim İçişleri Bakanımız, Anayasa Mahkemesi kararını eleştirebiliyor!

Ya da Korona denetimine çıkan bir Vali, “maskesiz denetim” yaparak, vatandaştan ne kadar üstün ve ayrıcalıklı olduğunu gösteriyor!

Galiba, yönetenlerin bu ayrıcalıkları nedeniyle “dünya bizi kıskanıyor!”

Öteki ülkelerde “vatandaş adına” ülkeyi yönetme görevini üstlenenlerle ilgili haberleri bir dosya içinde topluyorum. İşte, bazı ilginç haber örnekleri;

· Fransa’da 2007-2012 yılları arasında Başbakanlık yapan Françpois Fillon’un YOLSUZLUK davası sonuçlandı. Fillon, eşine “Parlamento Asistanı” adı altında bir iş vermek ve yüz binlerce Euro’luk maaş ödenmesi nedeniyle yargılandı, 5 yıl hapis ve 375 bin Euro para cezasına çarptırıldı. (1 Temmuz 2020)

· New York Belediye Başkanı Blasio, Trump’a çattı. Salgınla mücadelede Trump yönetimini eleştiren belediye başkanı; “Sayın başkan, kenti kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun” dedi!.. (21.Nisan 2020)

· Belçika Başbakanı Sophie Wilmers, başkent Brüksel’de ziyaret ettiği bir hastanede sağlık personeli tarafından, “koronavirüsle mücadele sırasında hükümetten yeterince destek alamadıkları için” protesto edildi. 100 kadar sağlık çalışanı Başbakana sırtını döndü! ( 18 Mayıs 2020)

· İspanya’da 6 yıl önce tahtı oğluna bırakan eski Kral Juan Carlos’un 2011’de Suudi Arabistan’dan 100 milyon dolar rüşvet aldığı, İspanyol şirketlerinin kazandığı hızlı tren ihalesine müdahil olduğu gerekçesiyle Savcılık soruşturma açıyor… ( 16 Haziran 2020)

· Alman İçişleri Bakanı Seehofer, polisler hakkındaki yazısında; “polis teşkilatını çöplüğe benzeten ve polislerin büyük bölümünün faşist olduğunu” yazan yazar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi, eleştirilerin hedefi oldu. ( 23 Haziran 2020)

Bazı yabancı ülkelerde, yalnızca 2020 yılında yaşanmış birkaç örnek, yeterlidir sanıyorum.

Şimdi, önyargısız ve insafla bir düşünelim;

Bu örnek olaylar bizim ülkemizde olabilir miydi?

Olsa ne olurdu?