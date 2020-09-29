Başkan Hürriyet, AKP’li Tutuş’u belgelerle vurdu!

İzmit Belediyesi Akmeşe Hizmet Biriminde görevli, üç çocuk babası 56 yaşındaki Salih Güler, önceki gün koronovirüs nedeniyle hayatını kaybetti…

Güler’in ailesi yasını tutarken, AKP İzmit Meclis Üyesi Muharrem Tutuş bir paylaşımda bulundu…

Paylaşımda Salih Güler üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirdi…

Şunları yazdı;

“İNSANLIK ÖLDÜ MÜ?”

Belediyede müdürlük yapmış, uzun süre hizmet vermiş bir çalışana ‘Allah rahmet eylesin’ demek zor mu?

Belediyenin eften püften etkinlikleri için bile hiçbir reklamdan kaçınmayan, hesapsızca harcama yapanlar, eski bir çalışanın vefatından sanki hiç haberleri yokmuş gibi davranıyorlar.

Ne bir mesaj, ne de sosyal medyada göstermelik bile olsa bir paylaşım yapılmaması içimizi acıtıyor. Koronavirüs döneminde bile bir odada 4 kişinin birlikte çalışmasına göz yumanlar, adeta onları oraya sürgün edip, bu şekilde cezalandıranlar en azından ölüye saygı duyup, bir başsağlığı dileyebilirdi. İzmit Belediyesi’nde insanlık öldü mü?’’

"YAZIKLAR OLSUN"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu sorunun üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Tutuş’a çok sert bir tepki gösterdi.

Hürriyet yaptığı paylaşımda;

"Eski Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü merhum Salih Güler yaşarken, AKP döneminde, hakkında 5 ayrı dava açtırılmış, müdürlük Kadrosu elinden alınmış, maaşı kesilmiş, Akmeşe'ye sürülmüş.

Biz ise göreve iade etmişiz.

Sırf bana zarar vermek ve karalamak için ölmüş birini bile siyasete alet eden zihniyet size yazıklar olsun.

Siyasetiniz batsın” dedi.

NEVZAT DOĞAN SÜRGÜN ETMİŞ

Merhum Salih Güler’in eniştesi Fuat Koç da duruma müdahil oldu.Koç da İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş’u eleştirerek, “Acımızın üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz, Belediye Başkanımız kendileri aramış başsağlığı dilemiş ve bizlerle yakından ilgilenmiştir. Merhum Salih Güler, Fatma hanımın döneminde sürgün edilmemiş aksine eski başkan Nevzat Doğan Bey döneminde sürgün edilmiştir” dediği belirtildi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyoruz…

AKP’li İzmit Belediye meclis üyeleri, çok ucuz siyaset yapıyorlar…

Merhum birisinin üzerinden belediye başkanını eleştirmek, doğru değil…

Belediye başkanının icraatlarını beğenmeyebilirsiniz, projelerini beğenmeyebilirsiniz, siyasetinizi ve eleştirinizi, bunlar üzerinden yapın…

AKP’liler böyle ucuz hesaplar peşinde koştukça, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e inananların sayısı çığ gibi büyüyor.

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İzmit Tüysüzler Mahallesi elektrik kesintisinden bıktı

İzmit’in en önemli mahallerinden biri olan Tüysüzler Mahallesi, şu sıralar elektrik kesintisi sıkıntısı ile karşı karşıya… Erenler Tekstil’in sahibi Kemal Arslan, elektrik kesintilerinden bıktıklarını söyledi… Arslan, elektrik kesintilerinin iki aydır devam ettiğini, sabah saat 09.00’da elektriklerin kesildiğini, saat 18.00-19.00’da verildiğini söyledi… Sedaş yetkilileri, bu sıkıntıyı gidermeli, zira bu elektrik kesintileri iki aydır devam ediyormuş.

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Darıca Hayvanat Bahçesini rahat bırakın!

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı yetkilileri, son zamanlarda kendileri aleyhine yapılan haberlere açıklamalardan rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler. Yetkililer şu açıklamayı yaptı;

Sevgili FYZoo dostları… Geçtiğimiz 2 gündür sosyal medyada, önceki ismimiz olan Darıca Hayvanat Bahçesi ile ilgili “toplumun ahlaki yapısını olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle dişi ve erkek hayvanların ayrı kafeslerde olması gerekliliğine bakanlıktan destek geldi.” haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Haberde bahsi edilen olay hiç yaşanmamış olup, yine haberde bahsi geçen kişi Muhittin Balta isimli şahıs ile hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır.

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Mizah yayını olan Zaytung üzerinden 2012 yılında mizah amacı ile yapılan bir haberin 2020 yılında çeşitli sosyal medya kullanıcıları tarafından gerçek haber gibi kullanılmasını ve sonrasında paylaşımların kamuoyunu yanıltan, kurumumuzu karalayan bir seviyeye gelişini şaşkınlık ve üzüntü ile izledik. Sosyal medyada yansıyan haberler ile ilgili hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Resmi kaynaklar hariç yapılan açıklamalara itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı olarak; Koruma, Eğitim ve Araştırma alanlarında çalışmaya devam ederek gerçek bir zooloji enstitüsüne evrilmeye, yaban hayatta yaşanmakta olan tür çeşitliliği krizi ile ilgili farkındalık yaratmaya ve nesli tehlike altında olan türlerin kurtarılmasına destek olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla…”

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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Park, halk diliyle bilinen adıyla Darıca Hayvanat Bahçesi’ne uzun zaman önce gitmiştim… Birçok hayvan türüne rastlamak mümkün. İlimizdeki bu değere sahip çıkmalıyız.

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Kordsa’nın podcast kanalı Reinforcing Sounds yayında

Dünyanın 5 ülkesinde, 12 fabrikası ile güçlendirme teknolojileri üreten Kordsa’nın podcast kanalı Reinforcing Sounds yayına başladı. Kanalda güçlendirme teknolojileri, sektördeki trendler ve teknolojik gelişmelerle ilgili yayınlar yer alacak. Sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyenler, evde, arabada, işyerinde istedikleri zaman ilham veren, bilgilendirici yayınları dinleyebilecekler. Reinforcing Sounds podcast yayınları Spotify, iTunes, Google Podcasts, Breaker, Anchor.fm üzerinden dinlenebilir.

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FAYDALI BİLGİLER

-Sinüzitiniz varsa... Çörek otu yağıyla alın kısmınızı ovun sonra, bandajla sarın. Ayrıca, sabahları bir tatlı kaşığı çörek otu yemeniz de faydalı olacaktır. Böylece çörek otu sayesinde 1 ayda sinüzitten kurtulabilirsiniz.

-Parmağınıza kıymık batarsa… O zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve bir bandajla kapatın.

-Burnunuz tıkalıysa… Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın.

-Tuzlu su burundaki damarları rahatlatacak. Burnunuz açılacak ve rahatça nefes alabileceksiniz.

-Ayaklarınız kokuyorsa… Ayaklarınızı talk pudrasıyla ovun ve sonra kurutun(tabii ki temiz!) çorabınızı giyin.