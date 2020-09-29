Barbaros Mahallesi için ihale yıl sonunda yapılıyor

Erhan Yenilmez döneminde riskli alan ilan edilen ve kaldırılması planlanan Körfez Barbaros Mahallesi sorununda kaldırılıyor.

Körfez Belediyesi Eski Başkanı Erhan Yenilmez döneminde gündeme gelen ve Yunus Pehlivan döneminde olgunlaşan mahallenin taşınması konusu, İsmail Baran göreve geldikten sonra durdurulmuştu.

İsmail Baran ilk meclis toplantısında, “O mahalleyle ilgili sürpriz bir projem var” demişti. Olağan üstü bir projesinin olduğunu söylemesine rağmen projeyi tamamen rafa kaldıran Baran, hemşerilerinin tepkisini üzerine çekmişti. Yeniden aday gösterilmeyen Baran’ın ardından yeni belediye başkan adayı Şener Söğüt ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, mahalleyi ziyaret ederek, taşınma işleminin bu dönem de yapılacağını müjdelemişti.

İki başkan sözünde durdu ve mahallenin taşınacağı alanı belirledi. İhale sürecine geren proje, yıl sonunda start alıyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, projenin 2020 sonu, en geç 2021 Ocak ayında ihale edilerek,evlerin inşaatına başlanılacağını söyledi.

Seçim beyannamesinde öne sürdüğü projelerin yüzde 95’inin başlatıldığını söyleyen Söğüt, Barbaros Mahallesi için yapılacak olan evlerinde en geç 3 yıl içerisinde tamamlanacağını aktardı.

25 yıldır üstgeçit isteyen mahalleye, D-100’ü karşıdan karşıya geçebilmek için birde üst geçit yapan Sögüt’ün şu sıralar bu mahalleden tam not alıyor.

SÖĞÜT, ENTEGRE PROJESİNİ DE ANLATTI

Şener Söğüt, kaldırılacak olan Barbaros Mahallesinden kalan arazinin, yeni sanayi sitesinin oluşturulması için kullanmak istediklerini söyledi. Kendisiyle yaptığım sohbette, “Sanayi sitesindeki dükkanlar ihtiyaca cevap veremiyor. Yeni iş yerlerine ve daha büyük işyerlerine ihtiyaç var. Site esnafı da taşınmak istiyor. Barbaros Mahallesi buradan taşınınca sanayi sitesini bu yeni alana alacağız. İhtiyaca cevap verebilecek bir proje olacak” dedi. Söğüt böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş olacak.

Okullar kapalı ama bahçesi açık

İlginç bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 pandemisi mantıksız bir işleyişe dönmüş durumda. Okulların bazıları açık, bazıları kapalı, bazıları tam gün eğitim yapıyor, bazıları ise yarım gün. Bu çelişkili süreci anlamak mümkün değil.

Size olayı şöyle özetleyeyim, şu süreçte sadece Anaokulu ve 1’inci sınıflar yüz yüze eğitim yapıyor. Ama Körfez’de bu okullar tam gün eğitim yaparken İzmit’te yarımgün yapılıyor. Sanki Körfez farklı bir eyalet, İzmit farklı bir eyalet ve her iki eyaletin farklı kanunları var.

Üst sınıflar içe yüz yüze eğitim yapıyor. Okullar kapalı eğitim ekran karşısından yapılıyor ama öte yandan öğrenciler okul bahçesinde futbol oynuyor. Eskiden bilgisayar başından kaldıramadığımız çocuklarımız, şimdi de bilgisayar karşısına geçmek bilmiyor. Çocuklar ya parklarda, ya sokaklarda.Kimi ise kapalı olan okulların bahçesinde futbol, basketbol ve voleybol oynuyor.

Peki okulları kapalı tutmanın anlamı nerede kaldı. Bu çocuklar her şartta bir araya gelebiliyorsa, çalalım ders zillerini. En azından öğretmenlerin kontrolü altında olurlar.

Pandemi dönemi eğitim sistemi yeniden gözden geçirilmeli ve okullar tamgün olarak açılmalı. Velilerin tercihine göre de öğrenciler ya yüz yüze eğitime katılmalı ya da uzaktan eğitime…

Muhtardan yardım çağrısı

İzmit Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz Paşa, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak mahallesinde yaşayan yaşlı bir vatandaş için eşya talep etti. Paşa, “Değerli komşularım çok mağdur yalnız yaşayan bir amcamız için eşyaya ihtiyacımız var. Evinizde kullanmadığınız temiz eşyalar varsa lütfen benimle iletişime geçiniz” notunu paylaştı.

Çınarlı da bankamatik mutluluğu

Derince Çınarlı Mahallesi halkı uzun süredir beklediği müjdeli haberi önceki gün aldı. Çınarlı Meydanda bulunan Ziraat Bankası Bankamatiği eski olduğu için sık sık arıza yapıyordu. Para yatırma işleminin de yapılamadığı bu makine yenisiyle değiştirildi. Artık randımanlı bir şekilde çalışan bankamatikten parada yatırılabiliyor. Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer, “Mahallemiz 25 bin nüfuslu, Mersincik, Çenedağ Mahallerinin bir bölümü, Derince Köyleri Çınarlı Meydana gelerek özellikle emekli maaşların çekiminde bu bankamatiği kullanıyorlardı. Devamlı arızalanan ve para yatırma bölümü olmadığı için parasını çeken vatandaş ödeme için ilçe merkezine gidiyordu. Konuyu AK Parti Milletvekillerine söyledik, İlçede yerel yöneticilere defalarca anlattık nihayet sorun çözüldü ve yeni bankamatiğimiz takıldı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Fakat Çenesuyu Kaşıkta bulunan Bankamatiklerin hepsinde para yatırma bölümü var orada bulunan Ziraat Bankası bankamatiği eski sistem para yatırma bölümü yok. Vatandaş bizlere onu da söyledi buradan onunda çözülmesini istiyoruz yetkililere duyurulur” dedi.

Konak hastanesine yeni bir doktor

Konak Hastanesi doktor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Alanında birçok başarıya imza atmış Uzm. Dr. Hakan Çavuş; artık Konak Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde yoluna devam edecektir. Daha önce çeşitli kamu ve özel hastanelerde görev yapan Nörolog Uzm. Dr. Hakan Çavuş bundan sonra hastalarına Konak Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi’nden mezun olan Hakan Çavuş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroloji Bölümünde ihtisasını tamamlamış.