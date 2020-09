İYİ Parti’nin geldiği nokta

Alışkanlık değişmedi…

CHP ve İYİ Parti gibi “kısmen demokratik” partilerin kurultaylarından sonra “bir bardak suda” fırtına kopartılır, yine öyle oldu.

İYİ Parti’nin ikinci olağan kurultayı yapıldı, “Merkez sağ, İYİ Parti’den tasfiye edildi” sesleri yükselmeye başladı.

Ne olmuş?

“Liste krizi” çıkmış…

Bazı isimler GİK’e (Genel İdare Kurulu) girememiş…

Kim bunlar?

Aytun Çıray, Aydın Adnan Sezgin, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel, Berna Biçer, Feridun Bahşi…

Kime sorsanız, herkes kendine göre bazı isimleri sıralıyor.

Şu unutuluyor:

Daha önce görevde olanların, tekrar seçilmesi gerekir diye bir kural yok.

Birileri gidecek, birileri gelecek.

Kimse, “vazgeçilmez” değildir.

Partilerdeki değişim ve dönüşüm ancak böyle sağlanır.

Her partide bu yaşanmıyor mu?

CHP temmuz ayında kurultayını yaptı, bu partide de “kafa adamı” olarak görünenlerin bir kısmı parti meclisine seçilme başarısı gösteremedi.

Kurultaydan sonra CHP’de de “tasfiye fırtınası” koparılmıştı.

Konuşuldu, tartışıldı, unutuldu, gitti.

Sonra…

Genel Başkan Meral Akşener, 50 kişilik GİK üyeliği için 100 isim önermiş.

“Seçilin, gelin” demiş.

Daha ne yapsın?

Kaldı ki, zaman “seçildim-seçilemedim kavgası” yapma zamanı değil.

Ülkesini seven partisini de sever, her şartta her ortamda partisine hizmet eder.

“Seçilirsem varım, seçilmezsem yokum” anlayışı, bir hastalıktır.

Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık…

İyi Parti, artık “rüştünü ispat” etti

Biliyorsunuz, “rüştünü ispat etmek”, “belirli bir seviyeye geldiğini kanıtlamak” anlamını taşıyor.

İster kabul edin ister etmeyin, İYİ Parti artık Türk siyasetinde rüştünü ispat etti.

83 siyasi parti arasında önemli bir konumu var.

TBMM çatısı altında…

Yapılan anketlerde de “durumu” iyi görünüyor…

Bunun yanı sıra, İYİ Parti siyasetin tam kavşağında.

Baksanıza…

AKP, Cumhur İttifakı’na katmak istiyor.

MHP, “Evine dön” diyor.

CHP, Millet İttifakı’nda devam etmesi için özen gösteriyor.

HDP’nin bile ilgi alanında, kahvaltı yapmak istiyor.

Ben İYİ Parti’nin büyük çabalarla ulaştığı bu seviyeyi, titizlikle koruyacağını sanıyorum.

Bir hatası, bu partiyi de “tabela partisi” haline getirir.

“Merkez sağı” kucaklamada, daha avantajlı

İYİ Parti, “merkez sağı” kucaklamada MHP’ye göre daha avantajlı.

AKP ile ortaklığı MHP’ye sürekli puan kaybettiriyor.

Bu durum da İYİ Parti’ye yarıyor.

Görüyorum, duyuyorum, gözlüyorum…

İYİ Parti, özellikle Anadolu’da ivmesini yükseltmeye devam ediyor.

Tabii bu başarıda Meral Akşener’in payı çok büyük.

CHP ve İYİ Parti birbirlerine mecburlar

Türk siyaseti artık “seçim öncesi koalisyonlara” mahkûm!

Eskiden olduğu gibi “Hele bir seçim bitsin, kim ne oy alacak görelim, sonra konuşuruz” yok!

Kim kiminle birlikte olacağına önceden karar veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bu böyle…

Son seçimlerde gördük.

Temel ilkelerde anlaşan partiler, sandığa birlikte girdiler.

Konuya bu açıdan baktığımızda, CHP ve İYİ Parti birbirine mecbur!

Hatta iktidar olmak için iki partinin beraberlikleri de yetmiyor, birkaç partiyi daha yanlarına çekmek zorundalar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” sözü, bu gerçeği tek cümleyle anlatıyor.

Gördüğüm şu:

Her parti kendi kulvarında yürümeli, ulaşabileceği maksimum güce ulaşmalı.

CHP, “kadrosuna sağdan siyasetçi katma” telaşına girmemeli.

İYİ Parti de “Soldan birilerini yanıma alayım, yelpazemi genişleteyim” diye düşünmemeli.

CHP, sağa güven vermeli.

İYİ Parti de “solun güvendiği” parti olmalı.

Her iki parti de “ortak ülkü” peşinde koşmalı.

Birbirini tamamlayan parti olmalı.

Birbirlerine zarar verecek karar ve hareketlerden kaçınmalı.

Zaten önümüzdeki seçimler, “o partinin bu partinin seçimi” olmayacak.

Bir parti kazanıp, diğer parti kaybetmeyecek.

İlk seçimlerde “demokratik, laik, sosyal Türkiye Cumhuriyeti Devleti”ni oylayacağız.

Bu seçim, “laik Cumhuriyet’i yıkmak” isteyenlerle, “laik Cumhuriyet’i koruyup kollamak” isteyenler arasında geçecek.

Bu yönüyle bakıldığında, CHP ve İYİ Parti birbirine yakışan iki ortak!

İlk seçimdeki görevleri önemli!

İYİ Parti’nin Türk siyasetinin önemli bir figürü haline gelmesi, sevindirici…

Bunda da en büyük pay, Genel Başkan Meral Akşener’in.

Bu noktaya “bileğinin hakkıyla” geldi.

Kimseye diyet borcu yok.

Tabii, partiyi kurarken karşılaştığı zorlukları, kimlerin önüne takoz koymaya çalıştığını, hangi badirelerden geçtiğini, zor günlerde kendisine hangi ellerin uzandığını da unutmamalı.

Unutacağını sanmıyorum.

Unuttuğu anda, kendini de partisini de bitirir.

Sözün özü…

İYİ Parti, iyi bir noktaya geldi, geldiği noktanın değerini bilmeli.