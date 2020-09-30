AKP mi, yoksa MHP mi iktidarda?

Veya bu soruyu şöyle sorayım:

AKP mi “MHP’nin dümen suyuna girmiş” görünüyor, yoksa MHP mi “AKP’nin dümen suyunda”?

Hangisi?

Şöyle ittifak günlerinden bu yana ben gözlemlerimi yazayım, sorunun cevabını siz verin!

*Cumhur İttifakı’nın adını koyan kim? MHP…

*Sosyal medyanın kapatılmasını isteyen kim? MHP…

*HDP’nin kapatılmasını isteyen kim? MHP…

*Af çıkarılmasını isteyen kim? MHP…

*Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılmasını isteyen kim? MHP…

*”İdam cezası getirilsin” diyen kim? MHP…

*İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Evine dön” deyip, ittifak çağırısı yapan kim? MHP…

*Barolara karşı ilk harekete geçen kim? MHP…

*2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için, AKP’den önce “Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen kim? MHP…

*Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı “başarılarından dolayı” ilk tebrik eden kim? MHP…

*FETÖ üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ZAMAN Gazetesi yazarı Mümtazer Türküne için “Tekrar yargılanmalı” diyen ve Türköne’yi tahliye ettiren kim? MHP…

“MHP” derken, biliyorsunuz MHP de tıpkı AKP gibi bir “şahıs partisi”.

Aslında “Devlet Bahçeli” demek istiyorum.

Evet, ne diyorsunuz?

Türkiye’de iktidar AKP mi, yoksa MHP mi?

Türkiye’yi Erdoğan mı, yoksa Bahçeli mi yönetiyor?

Benim gördüğüm, gündemdeki pek çok konu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından oluşturuluyor, AKP yönetimi de gereğini yapıyor.

Türk adaleti

*ABD Başkanı Trump istedi, İzmir’deki papaz tahliye edildi.

*Almanya Başbakanı Merkel istedi, Türk asıllı Alman gazeteci tahliye edildi.

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istedi, 10 yıl 6 ay hapis cezası alan FETÖ suçlusu Mümtazer Türküne tahliye edildi.

Şimdi sormak istiyorum…

Ülkemizde “hukukun gücü” mü, yoksa “güçlünün hukuku” mu geçerli?

3 soru, 3 cevap

Soran, gazeteci…

Cevaplayan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından Einstein…

*“Sizce dünyayı kimler yönetiyor üstat?”

“Dünyayı ahmaklık, korku ve açıkgözlülük yönetir.”

*”Dünya insanlarını sınıflandırabilir misiniz üstat?”

“Dünyada üst sınıf yaşar, orta sınıf şikâyet eder ve alt sınıf şükreder.”

*”Ya inanç durumu?”

“Dünyada üst sınıf paraya, orta sınıf lidere, alt sınıf Tanrı’ya tapar.”

Cahilliğe alkış!

Sizi bilmem, ama ben televizyon izlerken çoğu kez utanıyorum.

Bu nedenle de belirli kanallar ve belirli programlar dışında televizyonu açmıyorum.

Televizyon kanallarının seviyesinin bu kadar düştüğü bir dönemi bugüne kadar sanırım yaşamadık.

Hele o tartışma programları…

Kanaldan kanala geçerken bazen gözüm takılıyor.

İsimlerinin başında “profesör” veya “doçent” yazan o anlı şanlı hocaların görüşlerini dinlerken, çıldırasım geliyor.

Ya bilgisiz ve cahiller…

Ya da görevlendirilmiş tetikçiler…

İkisi de aşağılayıcı bir durum.

Bu çağda Türk aydınının kültür seviyesi bu olamaz.

Cahillik bu kadar yüceltilmez.

Cahilliğe bu kadar alkış tutulmaz.

Televizyon, bir eğitim aracıdır.

Türk insanı böyle mi eğitiliyor?

Türk insanına “cahillik eğitimi” mi veriliyor yoksa!