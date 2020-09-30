Hayat Eve Sığar  (HES) Kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsü pandemisi ile birlikte hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile virüsün takibi yapılmaya çalışılıyor.

Şehirler arası yolculukta, birçok kuruluşa girişte ve ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda HES kodu alma mecburiyeti getirildi.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

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Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir.

Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır.

Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir.

“HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

HES KODU ALMAK İÇİN ÜÇ YÖNTEM

HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

1-HAYAT EVE SIĞAR MOBİL

UYGULAMASI (IOS- ANDROİD)

Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir.

“HES Kodu Oluştur” butonuna tıklanır.

KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

2-2023 KISA NUMARASINA GÖNDERECEĞİNİZ SMS İLE

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023’e gönder.

3-E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr.tr/saglik-bakan-ligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

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Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan HES kodu üç yöntemle alınıyor…

Bu üç yöntemi yukarıda sizinle paylaştım.

Farklı kurum ve kuruluşlara girmek için HES kodu istenmesi sebebiyle Hayat Eve Sığar uygulamasına olan ilgi artıyor…

HES kodunu alın ve yanınızda bulunsun…

Zira böyle giderse, her yere girişte HES kodu istenecek…

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Kitap bağış kampanyası

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi öncülüğünde, “Kitap Bağış Kampanyası” 1 Ekim -1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. “Bir kitap da senden” sloganıyla sosyal medyada tanıtımı yapılan kampanyanın daha şimdiden büyük ilgi görmesi dikkat çekti. Kampanyaya bağışta bulunmak isteyen Sabancı Kültür Merkezi İl Halk Kütüphanesi adresine şahsen gitmeleri gerekiyor. Ayrıca kampanyada; ikinci el kitap kabul edilecek olup il dışından kargo ile gönderimlerde ise ödeme karşı tarafa ait olacak. Korsan kitap bağışı ise kabul edilmeyecek. Güzel bir kampanya… Ben de elimdeki kitapları doğudaki okullara göndermiştim.

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Bisikletiyle ülke ülke GEZİYOR

Almanya’dan Türk kültürünü tanıtmak için bisikletiyle yola çıkan inşaat mühendisi Recai Pak (46), 6 ülke geçtikten sonra 42 günde Türkiye’ye ulaştı. Annesinin memleketi olan Kocaeli’de mola veren Pak, bisikletiyle Moğolistan’a kadar gitmeyi planlıyor. Pak, Türk kültürünü tanıtma amacıyla, ülkeleri turluyor.

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Yunan pirinci!

Yerli pilavlık pirinç’ adı altında tüketiciye sunulan pirinç, Yunanistan menşeli çıktı. Pirinç paketlerinde hem ‘Yerli’ hem de menşeinin Yunanistan olduğu yazıyor. CHP Edirne Milletvekili Okan aytancıoğlu, “Artık ipin ucu kaçtı” dedi. Gerçekten de AKP’nin tarım politikası yüzünden ipin ucu iyice kaçtı.

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Binlerce sürücü İCRALIK OLDU

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi geçişi ve İzmir otobanını işleten Otoyol A.Ş. ile binlerce sürücü icralık oldu. Gişelerden geçtikten sonra nakit ödeme yapmadıysanız, HGS bakiyeniz de yeterli değilse Otoyol A.Ş., 15'inci günün sonunda geçiş ücretine yüzde 400 ceza uyguluyor. Bu köprüyü ve otobanı kullanırken dikkatli olun… Siz de icralık olabilirsiniz?

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Kocaeli’ye bir günde teslimat!

Pandemi, iş dünyasının da alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi, bir iş gününde gerçekleştirilen hızlı teslimat seçeneği tüketici talebini artırdı. Avansas Genel Müdürü Sedak Anak, 5 ilde sunulan 1 iş gününde gerçekleştirilen teslimatlara yeni il ve ilçeler eklendiğini belirtti. Anak; "İstanbul, Ankara, Bursa, KOCAELİ ve Tekirdağ illerine Balıkesir, İzmir, Manisa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Aydın, Eskişehir, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta, Denizli, Çanakkale, Muğla ve Antalya'yı ekledik” dedi. Yani Kocaeli’den Avansas’tan sipariş verdiğinizde, 1 günde teslimat yapılıyor…

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En yüksek artış Çin’de

Ajans Press’in, Counterpoint Research verilerinden elde ettiği bilgilere göre akıllı telefonların satış fiyatları belli oldu. Böylelikle küresel akıllı telefon pazarı toptan ortama satış fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 10 olarak artış gösterdiği saptandı. Araştırmaya göre ortalama satış fiyatlarında en yüksek artış yüzde 13 ile Çin’de görülürken, ortalama akıllı telefon satış fiyatının 310 dolar olduğu gözlendi. COVID-19 ile birlikte insanların evde olmasının telefona bağımlılığı arttırdığı da ortaya çıkarken, yine de akıllı telefon satışlarının düştüğü kaydedildi. Bu süreçte üst segment telefonlara ilginin daha yüksek olduğu kaydedilirken, Çin 5G satışlarına en büyük katkı sağlayan ülke oldu.