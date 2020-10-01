Çapanoğlu, kabul etmemek için arabayı yokuşa sürdü…

Kocaelispor’da Mustafa Çapanoğlu defteri kapandı…

Kartlarını masaya koymuş…

Kocaelisporluluk başka, teknik direktörlük başka…

Bu kadar insan Kocaelispor’da yıldız olup da kulübü birer ikişer mahkemeye vererek ihanet etmişken, Çapanoğlu’nun yaptığı abartı olmamalı…

Adam kariyerini düşünmüş…

Şu an için ortamın yetersizliği görmüş ve gelmemek içi de bahaneler uydurmada açık açık söylemiş…

8 futbolcu olmazsa, bu iş yatar…

Demiş…

Olmayacağı bile bile de bunu öne sürerek, gelemeyeceğini belirtmiş…

Gerçekten de durumumuz bu…

Gülmeyin…

Bu kadar para harcandı…

İkinci haftada tam 6 gollü tarihi hezimet geldi…

Bunu için yazdığım yazıda, bize en az direkt oynayacak 8 adam daha lazım demiştim…

O da benim gibi düşünmüş ve 8 futbolcu istemiş…

Şimdi yol ayrımındayız…

Dün de yazdım…

Bugün de yazıyorum…

2.Lig’den hemen 1.Lig’e çıkmayı siz istediniz ve bunun da bedeli ortada…

Ayağınızı yorganıza göre uzatmak istiyorsanız da, bu ligden bu sene çıkmanız çok çok zor olur…

Kendi çocuklarını yemeyecektiniz…

Şildi be bu hafta takımın başında çıkması beklediğim (Önerilen bir çok isimden daha kariyerli) Ramiz Soydaş hocamdan revizyon bekliyorum…

Kocaelili çocukları sahaya sürmesini istiyorum…

Kaybedeceksek bari ‘adam’ gibi kaybedelim…

Hocamız da yerli olsun…

Selahaddin gibi bırakıp gitmesin…

Engin Korukır gibi kaçamayacak bir Kocaelili adam olsun ki, hesap sorabilelim…

***

Hoca-totoda bakalım kim kazanacak ?...

Gazetemiz aday hocalar konusunda bir hayli öne geçti…

Tıpkı 10 transferi de tem yazan gazete olarak, hoca konusunda da alkış aldı…

Ama görüşüldü vazgeçildi, yeniden görüşülüyor…

Bunlar bizi ilgilendirmiyor…

Biz kimlerin gündemde olduğunu yazdık ve halkı haberdar ettik…

Tabii biz gazeteciler arasında tatlı bir rekabet de var…

Mesela bendeniz, İsmet Taşdemir’in hoca Facebook hesabımdan olduğunu yazdım…

Hatta edibiyle 1997’de Dudullu’daki dört katlı evinde röportaj yaptığımı da yazdım…

Uğur Boral gibi İsmet Taşdemir ile de ilk röportajı yapan Türkiye’deki tek gazeteci oldum…

Selahaddin Dinçel de Kocaelispor ile anlaştığı anda ilk yazan yine ben oldum…

Bakalım Seçim-Toto’da kazanan kim olacak ?..

Hodri Meydan…

***

KONUŞAN FOTOĞRAF:

YERİM DAR OYNAYAMAM…

Karikatür

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

"İstatistik mini eteğe benzer çok şey gösterir ama asıl göstermesi gerekeni göstermez"…

-Alex Ferguson-